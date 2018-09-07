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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*8454  富邦媒   20180907 台北市內湖區洲子街96號8樓
*8490  利得     20180907 台北市承德路二段81號B1中國生產力中心第十教室          
*1704  榮化     20180910 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心-經國紀念堂集賢廳)
*2401  凌陽     20180912 新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳
*4803  VHQ-KY   20180912 晶華酒店(台北市中山北路2段41號)
*6569  醫揚     20180918 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
*5203  訊連     20180920 新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)        
*3543  州巧     20180926 經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
*4716  大立     20180926 高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠光電大樓B1會議室)
*4573  高明鐵   20180927 彰化縣秀水鄉民主街34巷3號(本公司會議室)               
*5229  立宇     20180927 高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)             
*5340  建榮     20180927 桃園巿楊梅區大模街九號三樓(楊梅區農會三樓)            
*2233  宇隆     20180928 台中市梧棲區草湳里大觀路6號(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)
*3178  公準     20180928 高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)       
*5227  立凱-KY  20180928 桃園市桃園區大興西路一段200號福容大飯店3樓-櫻花廳     
*6474  華豫寧   20180928 本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)               
*6683  雍智科技 20180928 新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)            
*1339  昭輝     20181001 昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)    
*2496  卓越     20181003 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來C廳)
*3644  凌嘉科   20181003 台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)                
*6562  聯亞藥   20181003 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓(多功能會議廳)           
*8284  三竹     20181004 台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)               
*3642  駿熠電   20181005 新北市土城區中央路三段89巷10號(本公司大會議室)        
*3073  凱柏實業 20181009 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)          
*6471  聯生藥   20181009 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室             
*4415  台原藥   20181011 台北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號四樓CR405會議室)  
*3557  嘉威     20181016 高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
*6555  榮炭     20181016 台北市大安區信義路四段236號7樓
*3117  年程     20181019 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號
 3521  鴻翊     20181019 新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登酒店              
*6131  悠克     20181019 新北市板橋區文化路一段268號12樓(CMoney教育訓練中心)   
*6222  上揚     20181023 新北市汐止區中興路32號2樓
*4915  致伸     20181025 臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心)
*2809  京城銀   20181102 台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂                 
*5233  有量     20181102 桃園市龜山區茶專路六號
*4117  普生     20181105 新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)              
*6691  洋基工程 20181107 新北市林口區文化二路一段266號
*6617  共信-KY  20181204 台北市松江路168號13樓台灣省商業會

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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