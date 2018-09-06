港股午盤跌0.64% 騰訊跌破320關口 長和系撐盤

港股今 (6) 日早盤走勢反復，截至午盤，恒生指數跌 0.64%，報 27068.5 點。國企指數跌 0.59%，報 10583.4 點；紅籌指數跌 0.14%，報 4245.45 點。大盤成交量港幣 491.79 億元。

博彩股走低，銀河娛樂 (0027-HK) 跌 3.08%，領跌藍籌；金沙中國 (1928-HK) 跌 1.91%。

騰訊 (0700-HK) 遭遇重挫，今年自高點以來累計跌幅超 30%，今日再跌 2.52%，報港幣 316.6 元，失守 320 元關口，創近一年低。

中國自從停止發放遊戲版號後，大陸遊戲業頓時陷入監管漩渦，8 月底教育部等部門更以防控兒童近視為由，對網路遊戲實施總量調控。據遊戲業界人士指，未來每款遊戲可能將會徵收 35% 的專項稅，亦會實行遊戲版號配額制。

此外，截至 2 月底，騰訊透過旗下黃河投資持有京東約 18% 股權，以普通股股權計，騰訊是京東的大股東。外界關注官司纏身的京東 CEO 劉強東有機會減少曝光，繼而影響與騰訊的合作關係。

能源股逆市上漲，其中，昆侖能源 (0135-HK) 漲 3.21%，中海油 (0883-HK) 漲 2.13%，中國神華 (1088-HK) 漲 1.42%，中國石油 (0857-HK) 漲 1.59%。

科網股多數走跌，除騰訊跌 2.52% 外，金蝶國際 (0268-HK) 跌 5.23%，天鴿互動 (1980-HK) 跌 4.99%，比亞迪電子 (0285-HK) 跌 3.84%，，金山軟體 (3888-HK) 跌 2.14%。

長和系股票支撐大市，近日長和頻出手回購公司股份。長和 (0001-HK) 及長實 (1113-HK) 近日合共斥逾港幣 2 億元進行回購。長和跌 0.33%，長實漲 0.27%，電能實業 (0006-HK) 漲 0.55%。

新浪財經援引瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘分析，市場目前仍然驚恐，投資者避險情緒明顯高漲，預期港股短期仍有下行空間。渣打香港財富管理部投資策略主管梁振輝預料，恒指短期將再次考驗本年低位 (26871 點)，在大市弱勢下，建議投資者聚焦中長線部局。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 12 億元，港股通 (滬) 淨流入 3.74 億元；深股通淨流入 4.58 億元，港股通 (深) 淨流入 2.92 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國聯通，淨流入人民幣 1.27 億元，其次為浪潮軟體、三六零、恒生電子、中國衛星。資金流出最多的是貴州茅台，淨流出 2.17 億元。

深股通中資金流入最多的是科大訊飛，淨流入人民幣 1.03 億元，其次為海特高新、通化金馬、贏時勝、四維圖新。資金流出最多的是格力電器，淨流出 2.92 億元。