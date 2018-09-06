智慧機場商機上兆 新鼎盼藉台灣桃機經驗 放眼海外工程市場

新鼎 (5209) 今日舉行法說會，董事長陳振欽表示，看好智慧機場及機場數位化趨勢，預估 2035 年航空客運量將達目前的兩倍，15 年內智慧機場商機上看 1.2-1.5 兆元，而上半年新鼎在台灣已拿到桃園機場地面燈光系統工程，希望藉由台灣的工程經驗，延伸至海外的智慧機場工程市場。除了智慧機場外，針對未來的服務藍圖，陳振欽指出，著眼於工業 4.0 商機，將持續協助業主做數位轉型，提供儀控機電工程，導入數據智能方案，優化企業生產力，並建立數據看板，提高跟管裡應變力，包含生產工廠、交通 / 設施等皆為目標業務方向，最終希望朝 AI 輔助營運目標努力。



新鼎今年前 7 月在建金額達 36.7 億元，其中，台灣占 95%、海外 5%；產業別部分，智慧機電 73%、智慧製造 7%、先進自動化 20%。前 7 月新簽約金額為 8.2 億元，其中，台灣占 88%、海外 12%；在產業別部分，先進自動化占 64%、智慧製造 24%、智慧機電 12%。