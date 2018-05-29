新鼎通過配息2.877元 訂7/26除息 看好智能解決方案商機

新鼎 (5209) 今日舉行股東常會，會中承認 106 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，並通過每股配息 2.877 元，以今日盤中股價 47.20 元計算，殖利率 6.1%，訂 7 月 26 日為除息交易日。新鼎指出，隨著工業物聯網、雲端、大數據、VR、AR、人工智慧、機器學習等應用領域的擴大，未來將積極爭取印度及東南亞的智慧機場工程、中國石化工廠智慧化工程，及智慧交通、智慧能源、安全智能化等商機。



而在研發部分，新鼎則提到，已與工業技術研究院合作「智慧光學量測系統 (iSharp) 開發計畫」，用於傳統製造業生產加工製程的智慧光學量測系統，取代人工檢測，以提升產品品質；並研發「化工 4.0 虛實整合系統」，藉由模型進行預測及模擬，提供預估維修排程、產能調整測試及操作指引等功能，希望藉智能解決方案擴大營收與市場。