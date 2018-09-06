營運績效大增 台表科十個交易日股價大漲近46%

SMT 組裝廠台表科 (6278) 因傳出營運績效大增，股價自 8 月 23 日起帶量飆漲，短短十個交易日，股價最大漲幅達到近 46%，而公司也應主管機關要求，公布 8 月單月自結獲利，單月每股淨利 0.42 元，逼近上半年合計每股淨利的 0.46 元。台表科的組裝產線，最大是 LED light Bar，貢獻公司業績約四成，第二大產線則是電視控制板 (control Board) 的組裝，其次則有 NB 相關指紋辨識與觸控應用的組裝。公司今年前 8 月營收 185.11 億元，年增 4.3%，而市場傳出，該公司 8 月獲利大增，主要取自擴產、新應用布局效益顯現。



而後續展望部分，其一，市場關注其車用產品的組裝，積極搶進中國大陸 OEM/ODM 汽車廠，並導入電動摩托車零件的組裝，公司預期今年車用佔比可以達到 5% 到 10%。第二，搶進印度市場布局組裝產線，效益會自今年下案年顯現。第三則是會在大陸廠區擴充五條 Mini LED 的組裝相關產線。