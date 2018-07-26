中鼎集團除息兩樣情 中鼎小跌貼息 新鼎及崑鼎邁向填息

中鼎集團旗下中鼎 (9933)、新鼎(5209) 及崑鼎 (6803) 今日同步除息，新鼎、崑鼎今穩步朝填息邁進，漲幅皆逾 1%，中鼎盤中則在平盤附近震盪，最終以貼息姿態作收，跌幅 0.43%。中鼎集團除息日表現以環保大廠崑鼎表現最佳，受惠於廢棄物處理需求成長，及售電收入成長，崑鼎上半年稅前獲利達 6.23 億元，每股稅前獲利 9.32 元，而隨綠能前景看好，再加上下半年進入入帳高峰，法人看好，崑鼎今年有望賺入一個股本。



而中鼎近期好消息頻傳，陸續接下印度和泰國天然氣接收站工程、北捷萬大線機電工程及台中電場供煤系統工程，法人也看好，中鼎今年新接案量有望達高檔水位，推升營運動能。



中鼎每股配發現金股利 3.233704 元，除息參考價 46.60 元，今以 46.40 元作收；新鼎每股配發現金股利 2.88 元，除息參考價為 44.0 元，今以 44.50 元作收；崑鼎每股配發現金股利 9.65 元，除息參考價為 171.50，今以 174.50 元作收。