光寶科8月營收185.93億元 其中儲存裝置部門營收年增三成

光寶科 (2301)8 月合併營收為 185.93 億元，不含已轉讓之手機相機模組事業，8 月營收月增 20% 及年增 8%；若含已轉讓之手機相機模組事業，則 8 月營收與去年同期持平。受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計前 8 月合併營收為 1,373.21 億元。至於各事業部門方面，光電部門 8 月營收佔整體 15%；其中，不可見光 LED 市場需求持續成長與 LED 元件市佔率擴增，LED 車用照明出貨順暢帶動下，光電部門營收年增逾一成。



資訊產品部門營收佔比為 59%；其中，受惠於雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、伺服器機殼及 AI 智慧居家設備電源產品出貨持續成長，以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升帶動下，資訊產品部門營收同比穩定成長。



儲存裝置部門 8 月份佔整體營收達 20%，受惠於雲端應用市場需求成長，儲存裝置部門 8 月營收年增三成。

