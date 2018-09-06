2018年鉑金供應料連續第二年過剩--WPIC

世界鉑金投資協會(WPIC)周四表示，今年全球鉑金(白金)市場供應將過剩29.5萬盎司，供應和需求料各下降2%。

資料圖片：2016年10月，俄羅斯克拉斯諾雅茨克，Krastsvetmet有色金屬加工廠的雇員將鉑金擺放在桌上。REUTERS/Ilya Naymushin

WPIC在最新鉑金季報中指出，歐洲柴油車產量減少將使得汽車制造商對鉑金的需求下降6%，其影響超過了工業消費的增加。

汽車制造商的觸媒轉化器會用到鉑金和鈀金，其中鉑金較多是用在柴油引擎。自2015年爆發大眾汽車(Volkswagen) (VOWG_p.DE)排氣數據造假醜聞以來，柴油引擎車的銷售就開始下滑。

WPIC表示，重要鉑金出產國南非、津巴布韋(辛巴威)和俄羅斯礦山產量減少則使得供應下降。綜合前述因素，全球鉑金供應連續第二年出現過剩。

今年第二季鉑金投資需求銳減，因價格重挫阻礙了鉑金上市交易基金(ETF)買興。

WPIC研究主管Trevor Raymond表示，不過這種情況已開始反轉，投資需求今年全年料僅小幅下降。

鉑金價格自1月以來穩步走低，8月觸及2008年以來最低點；這部分是受供應過剩憂慮拖累。

路透倫敦9月6日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)