臉書罕見遭降評 利潤增長減緩現隱憂

研究機構 MoffettNathanson 週二 (4 日) 於報告中指出，該公司認為社群媒體臉書 (FB-US) 今年的營收表現將低於預期，此外，政府更嚴格的監管，使股價承受壓力，因此將臉書評級從「買入」下調為「中立」。

MoffettNathanson 的分析師 Michael Nathanson 指出，臉書正在進行轉型，過去由用戶和廣告商所提供的內容，大部分是未經人工審查的，但臉書越來越受到全球政客和監管機構的關注，迫使該公司在安全支出方面須變得更積極。

另一方面，臉書用戶的互動，以逐漸從動態消息 (News Feed) 轉移至故事 (Stories)，增添了臉書收入增長的困難，MoffettNathanson 預測，「臉書 2019 年的營業利潤增長減緩，而增長放緩，以及更加嚴格的監管審查，對任何股票來說都是有毒的。」

Nathanson 將臉書的目標價格從 200 美元下調至 175 美元，臉書股價 4 日受到影響，收盤下跌 2.6% 至每股 171.16 美元。臉書的股價在過去 1 年上漲 2.2%，但同一時間，大盤標普 500 指數的漲幅為 17%。

臉書股價日線走勢圖

而其餘分析師儘管對臉書存有質疑，大部分仍維持買入的評級，FactSet 統計數據顯示，在 48 位追蹤臉書的分析師中，41 位給予買入評級，5 位持有評級，僅有 2 位賣出評級。

Nathanson 指出，臉書在第 2 季財報會議，給出了較低的營業利潤財測，主要由於維護用戶安全隱私和內容審查費用增加，臉書財務長 David Wehner 表示，未來幾年的利潤率將降至 35% 左右，第 2 季營業利潤為 44%，去年同期則為 47%。

該分析師指出，隨著臉書平台的成熟化，他認為不會出現任何大幅高於預期的表現，而短期內，亦缺乏大幅獲利的動力。臉書被迫提升平台安全性，因此支出將攀升。

他將臉書 2019 年的每股純益預期從 8.25 美元下降至 7.90 美元，而華爾街的預測為 8.22 美元。