啟用爭議人物做營銷 Nike惹上大麻煩了！

Nike 股價周二一度下跌 3.85%，周三小幅回升。因該公司宣布了一場新的廣告活動，並啟用爭議球員凱普尼克（Colin Kaepernick）。

周一，凱普尼克在推特上宣布，Nike 公司已選定他擔當〝想做就做〞（Just Do It）30 周年活動的廣告明星，並貼出了 Nike 的廣告詞：〝堅持信念，即使這意味著犧牲一切。〞受此影響，Nike 股價周二直接低開 3%。

Nike 選用凱普尼克的近距離臉部圖片作為宣傳版面，再搭配似乎言有所指的廣告詞，立即引發了眾多美國民眾的抗議和抵制。

有網友在推特上表示，「Nike 迫使我在我所喜愛的鞋與我的國家之間選擇」。

川普也是強烈抗議 Nike 此舉的一員。周三，一向喜歡發表觀點的他在推特上警告 Nike 和 NFL 稱，和 NFL 一樣，Nike 也正在被美國人民的憤怒和抵制所摧毀。我發現 NFL 的比賽越來越難看下去，直到球員們會站着觀看升國旗！

不過，英國《金融時報》援引幾位品牌專家的觀點表示，任何抵制都是短暫的，從長遠來看，這一舉動最終會為 Nike 帶來回報。

品牌聲譽和危機管理公司 MWWPR 的首席戰略官卡琳 • 溫特斯 (Carreen Winters) 在接受該報採訪時表示，這似乎是（Nike）有意捲入爭議之舉。他們精於營銷，也懂得自己的顧客。她的研究表明，三分之一的消費者會願意在和他們三觀較相近的公司身上花更多的錢，而對社會問題及企業立場不太關注的消費者則不會輕易改變消費習慣。

凱普尼克是誰？究竟做了什麼？

凱普尼克原先是美國國家橄欖球聯盟舊金山 49 人隊的球員。其生父是非裔美國人，母親是白人。

2016 年 8 月 26 日，凱普尼克在賽前奏美國國歌時坐而不起，聲稱他認為黑人在美國受到壓迫，因而不會起立對國旗及美國表示尊敬。

同年 9 月 1 日，凱普尼克開始選擇以奏國歌時單膝下跪的方式進行抗議。

自凱普尼克下跪之後，一些 NFL 球員在湊國歌時紛紛擺出相同姿勢，以抗議警方針對非裔美國人的暴力行為。

此舉導致 NFL 賽場上經常出現一排排空置座位，許多民眾以拒絕觀看比賽的方式抵制把橄欖球政治化的行為。

川普也曾對下跪事件發表評論，表達自己的憤怒。川普表示，美國的愛國者們為捍衛美國國旗而戰、而死，作為美國公民，必須對美國國旗、國歌予以尊重。以抗議種族歧視為藉口而在演奏國歌時下跪抵制，這是不可容忍的。

最終，舊金山 49 人隊與凱普尼克解約。此後他一直是自由球員，無球隊與他簽約。

分析師罕見沉默

通常來說，當一家公司出現大新聞或者股價有異常波動，分析師往往會及時給出分析及預測。但有趣的是，此次 Nike 事件卻遭到主流分析師集體靜默的對待。

Axios 試圖採訪各大券商投行分析師，希望得到一些對該事件的評論。

但是包括摩根史丹利、花旗等在內的主流分析師都表示無話可說，或者根本沒有回應評論的請求。

周三，Nike 股價企穩回升，但依然較上周五收盤下跌 2.75%。

『新聞來源／華爾街見聞』