因「關鍵人物風險」分析師下修京東目標價

由於存在「關鍵人物風險」，Stifel 分析師 Scott Devitt 週三 (5 日) 下修了中國電商巨頭京東 (JD-US) 的目標股價，從 48 美元下調到 39 美元。此前有報導指稱，京東創辦人兼執行長劉強東日前在美國明尼蘇達州涉嫌性侵被捕，後獲無條件保釋。 劉強東持有近 80% 的公司投票權，他已經在本週一返回中國。

京東股價在週三 (5 日) 的交易日下跌 11.3%。過去一年內股價下跌了 37%，而 S&P 500 指數上漲 18%。

京東股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

Devitt 表示：「我們預計投資者會將近期事件視為該股的額外風險，短時間內，這個負面影響可能繼續壓抑股價。」對此，京東沒有表示回應。

劉強東在美國被捕引起了對中國媒體的大量討論，週二 (4 日) 他出現在北京公司總部，並出席了商業夥伴紡織集團山東如意的簽約儀式。

京東週二於交易中下跌超過 7%，並收跌 6%，低於 30 美元，是過去一年半以來的最低點。雖然週一 (3 日) 美國股市因勞動節休市，但京東在法蘭克福的股價下跌 5% 至 25.48 歐元 (29.57 美元)，週二收盤更下跌 2.75% 至 25.49 歐元。

而作為中國第二大電子商務公司，京東今年第二季的業績低於市場預期。

在非美國通用會計準則下 (Non-GAAP)，京東 Q2 淨利為人民幣 4.78 億元，較去年同期人民幣 9.765 億元，暴跌了 51.04%。

京東財測並預計 Q3 營收將落在人民幣 1045 億元至 1090 億元之間，而市場分析師預估的中值則為人民幣 1090.4 億元。