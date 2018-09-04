〈每日外資外匯觀點〉美銀建議持有美元兌日圓外匯期權、大摩轉向看多英鎊

儘管周一美國金融市場因勞工節休市，但美元表現依然堅挺，新興市場貨幣跌成一片。分析師指出，本周美國將公布非農就業報告，市場預期表現強勁，加上貿易緊張的氣氛籠罩，均有助美元走穩，但須留意美國中期選舉將到來引發的風險。

風險氛圍下看好美元本周走勢

Fullerton Markets 研究 & 教育主管 Wayne Ko Heng Whye 指出，若本周貿易戰局勢升高，在避險需求下，將有助美元走強，而新興市場貨幣將再受打壓，建議投資人做空澳元兌美元，預期本周將跌至 0.7110。

BK 資產管理外匯策略董事總經理 Kathy Lien 也看好在多頭掌控市場氛圍下，未來一周美元仍維持堅挺走勢。

Kshitij 諮詢服務團隊指出，美元指數上周從 94.50-94.70 附近反彈，下檔形成支撐，若在上半周突破 95.50，將有助美元指數未來幾週向 96-97 前進。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀建議持有美元兌日圓外匯期權

美國銀行 (Bank of America Corp.) 策略師 Alice Leng 和 Vadim Iaralov 日前發布的報告中指出，目前美元兌日圓 3 個月期權隱含波動率在 7.35% 附近，低於 2 月時逾 10% 的高檔水平，美元兌日圓的隱含波動率來看，相較其他 G10 貨幣來得便宜，且在美國中期選舉、中美貿易問題及朝鮮無核化談判等秋季風險下，日圓的避險特性頗具吸引力。

德國商業銀行固定收益技術分析主管 Karen Jones 認為，則認為，美元兌日圓近期仍獲多頭支撐，預期反彈重啟漲勢後，將再度向上挑戰 112.15 關卡。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

大摩轉向看多英鎊、看空加幣

摩根士丹利的報告中轉向看漲英鎊， 並認為近期英國脫歐的進展釋出樂觀訊息，並和澳洲政治風險加劇的基本面形成對比，建議做多英鎊兌澳幣。

另一方面，摩根士丹利則轉向看跌加幣，建議做空加幣兌其他低殖利率的貨幣如歐元、日圓、瑞郎及瑞典克朗。