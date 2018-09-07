前6月不動產仲介營收達228.7億元 近4年最佳

依財政統計資料庫資料顯示，今年上半年不動產仲介表現，為近 4 年以來最佳，全國銷售額 (服務費收入) 為 228.7 億元，年增 13.5%，不動產仲介營收在 2016 年落底後，出現連續 2 年彈升走勢。

從區域分布狀況來看，台灣北部景氣溫和復甦，南部地區則是景氣復甦最為有感的區域。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北市經歷一波景氣修正，去年開始觸底復甦，目前市場上主要的買方還是數量穩定的首購族，與逐漸回籠的換屋型買方，並未出現顯著的投資或置產需求，整體房市價量表現則趨於穩定。

根據財政統計資料庫的統計，2018 上半年台北市的不動產仲介業營收為 66.3 億元，年增 8.4%，但仍略低於 2015 年同期的 68.4 億元，新北市則是今年上半年 38.6 億元，年增 12.3%，且高於 2015 年同期的 36 億元，顯見自住買盤持續回流，今年的房市交易狀況也是近 4 年來表現較好的時間點。

至於桃園、台中、台南與高雄，今年上半年的不動產業營收也都是近 4 年新高，桃園市今年上半年營收為 22.3 億元，年增 8.6%，台中市為 33.6 億元，年增 13.1%，台南市為 11.8 億元，年增 26.1%，高雄市則是 22.4 億元，年增 30.3%。

曾敬德表示，大台北以外的區域，因為有較低的房價所得比，加上前瞻計劃也增添區域的發展前景，中南部地區的交易價量顯得更為穩定，而近年仍可發現中南部地區的土地交易狀況活絡，反應開發商對於未來前景仍偏向樂觀，不動產仲介也同步放量增溫。