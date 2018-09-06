人民幣兌美元中間價上調49點 報6.8217元

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年9月6日人民幣兌美元中間價上調49點，報6.8217，上一交易日中間價6.8266;上一交易日官方收盤價報6.8381，上一交易日夜盤收盤報6.8290。

為應對貶值，8月人民幣匯率經歷了三次週期性調整：第一次受7月單邊匯率上升的路徑依賴，央行宣佈6日開始將遠期售匯業務風險準備金率從0上調至20%;第二次始於8日中美兩國互相對進口商品加徵關稅以及土耳其等新興經濟體的金融動蕩，央行16日則通過限製境内銀行利用上海自貿區FTU賬戶向境外存放或拆放人民幣資金來收縮離岸人民幣流動性;第三次由於23日中美正式對雙方160億美元商品加徵25%的關稅和美聯儲24日釋放強烈的加息信號，央行在24日宣佈重啓“逆週期因子”。

需要注意的是，8月29日美國第二季度GDP修正值超預期和8月31日美加NAFTA談判無果導致市場避險情緒再次回升，推動美元走強，造成土耳其、阿根廷等新型經濟體的非美貨幣承壓，人民幣再度進入貶值通道。

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