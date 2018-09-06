標準普爾：料內地不會全面取消對棚戶改造補貼

中央降低對棚戶改造津貼，標準普爾企業評級董事 Matthew Chow分析，有關政策不會全面取消，只會將補貼幅度有所降低，例如由50%降至40%；此外，中央也會視乎不同地區情況作出不同調整，例如若當地的去庫存已有所成績，並面對樓價上升壓力，削減補貼幅度會較大。不過，這些3、4線城市的樓市亦難以持續高漲，畢竟這些地方的需求始終有限。

內房股先後公佈了2018年中期業績，他表示期內獲評級的內房股債務增長約10-30%，其中40-50%的獲評級內房股的負債處於較高水平；不過今年前7個月，它們的平均合同銷售增長也錄得37%的增長。整體而然，內房股的流動性保持平穩，但較弱勢的內房股面對的風險正在上揚。例如華南城的現金對短期債務比率只有0.5倍。

中國恒大(03333-HK)期內負債比重有所下降，他表示恒大正放慢發展步伐降低債務水平；恒大亦正尋求於內地A股上市，較低負債有助A股上市。而恒大發展規模已相當龐大，亦難以持續保持高速增長。

碧桂園(02007-HK)於馬來西亞的發展項目受阻，他認為碧桂園2018年的銷售目標達8000億元人民幣，僅是馬來西亞項目不足以影響碧桂園的整體銷售業務及信貸質素。

談及內房股面對的風險，標普企業評級董事 Cindy Huang關注內房股的在繼續擴張的同時，是否得到足夠的資金作支持；Matthew Chow則關注美元走強環境下，內房股即將到期的美元離岸債券，在美元高企下如何能償還或再作融資。於2019年，內房股將有370億美元的在岸債券到期，他亦關注發展商屆時是否有足夠的現金流應對再融資需求。

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