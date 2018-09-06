神基8月營收23.95億元超預期並刷新紀錄 Q3業績估提前創高

神基 (3005)8 月合併營收達 23.95 億元，刷新歷史紀錄，較上月跳增 16%，年增率 17%，超乎市場預期，累計前 8 月合併營收達 158.5 億元，年增 13.7%。第三季因 7、8 月合併營收連續站上 20 億元大關，8 月甚至以近 24 億元創高，如按照近年軌跡，9 月業績均至少持強，則神基本季合併營收即可望挑戰 68 億元，提前刷新歷史紀錄。



因強固型工規筆電品牌市佔持續擴大，加上汽車零組件業務的佈局也逐漸發揮成效，同時全資收購美軟體商 WHP 強化雲端服務業務，並獲得多項美國警局標案，神基營運持續攀升，近期在法說會後為美系外資看好並出具「買進」評等的報告，目標價上探 53 元。



至於 8 月業績結構，據了解，仍以強固型工規筆電為主，8 月出貨較 7 月大幅攀升，也優於去年同期，另外汽車零組件也有動能，機構為持平略增，轉投資華孚 (6235) 創高也加分。