筆電旺季到 順達科8月營收改寫23個月新高紀錄 9月續攻 Q3業績嗨

鋰電池大廠順達科 (3211)8 月份因傳統旺季來臨，筆電產品線出貨增加，單月合併營收以 16.78 億元，創下 23 個月以來新高紀錄，並較上月大增逾 40%，年增率達 17.45%，累計前 8 月合併營收突破百億大關，來到 109.1 億元，年增率 8.7%。因業績表現亮麗，加上股價相較同業漲幅落後，順達科股價週四(6 日) 展現補漲行情，早盤開高走高，一舉鎖住漲停板 44.3 元價位，創下波段新高價，漲勢為鋰電池族群最凌厲。



順達科指出，8 月業績主要貢獻仍為筆電業務，在傳統旺季來臨之下，筆電鋰電池出貨量增加，預估 9 月出貨仍將維持旺季水準。法人預估，該公司第三季營收將逾 45 億元，創下 8 季新高，並來到全年度高峰，且毛利率在經濟規模效應之下，可望持穩第二季高檔。



該公司第二季有電池芯漲價轉嫁效應，毛利率達 6.94% 創高，營益率也來到 3.24% 近年高峰。而目前雖因國際鈷價回檔，電池芯漲價趨勢趨緩，但經濟規模效應仍有助毛利率表現。