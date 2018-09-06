鴻海股價破底創22個月新低 高點回落35% 市值蒸發7500億元

蘋果 (AAPL-US) 新 iPhone 發表在即，但主力代工廠鴻海 (2317-TW) 股價依舊疲軟，加上大立光 (3008-TW) 8 月營收、9 月展望不如預期拖累，鴻海今 (6) 日股價跌破 80 元關卡，最低來到 79.1 元，創近 22 個月以來新低，若以去年 8 月前波高點 122.5 元計算，一年以來鴻海股價已跌逾 35%，市值蒸發逾 7500 億元。

蘋果今年傳將推 3 款新 iPhone，目前市場多認為，鴻海囊括大多數 OLED 版本訂單，並與和碩分食 6.1 吋 LCD 機種版本約 7-8 成訂單，是今年代工廠中的最大贏家，雖然鴻海 8 月營收尚未公布，但預期在新 iPhone 開始生產之下，營收可望持續有亮麗表現。

但有外資認為，由於 5.8 吋 OLED 版 iPhone 相較 LCD 版設計區別不大，看淡出貨動能，預期此舉恐影響鴻海營收動能。

股王大立光昨 (5) 日公布 8 月營收不如預期、9 月恐因產能受限，營收成長動能也將趨緩，今日股價率先重挫，拖累鴻海股價破底，最低來到 79.1 元，除恐再失守 80 元關卡，也創下 2016 年 11 月後 22 個月以來新低點。

鴻海今年以來單月營收屢創歷史同期新高，累計今年 1-7 月營收 2.5 兆元，年增 13.34%。