[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/05 107/09/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.55510 10.55490 0.00020 0.00189 大華銀多元特別收益平衡基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.80280 9.85210 -0.04930 -0.50040 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.80470 9.85400 -0.04930 -0.50030 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.77350 9.81990 -0.04640 -0.47251 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.77370 9.82010 -0.04640 -0.47250 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.12580 9.16480 -0.03900 -0.42554 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.39640 9.43700 -0.04060 -0.43022 中國信託台灣活力基金 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000 中國信託台灣優勢基金 17.51000 17.62000 -0.11000 -0.62429 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89250 9.89080 0.00170 0.01719 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25700 9.25540 0.00160 0.01729 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27630 10.28370 -0.00740 -0.07196 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57800 9.58450 -0.00650 -0.06782 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.04950 10.99410 0.05540 0.50391 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.62210 9.57400 0.04810 0.50240 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.14770 11.14450 0.00320 0.02871 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03290 10.03000 0.00290 0.02891 中國信託智能運動基金-台幣 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 中國信託智能運動基金-美元 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98760 10.98740 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40920 9.45560 -0.04640 -0.49071 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.05980 9.10440 -0.04460 -0.48987 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54670 9.59940 -0.05270 -0.54899 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.18680 9.23760 -0.05080 -0.54993 中國信託精穩基金 18.45670 18.45780 -0.00110 -0.00596 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 64.75000 64.72000 0.03000 0.04635 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.94920 39.15040 -0.20120 -0.51392 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.25000 18.03000 0.22000 1.22019 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41470 11.41380 0.00090 0.00789 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54680 10.54960 -0.00280 -0.02654 元大上證50基金 27.81000 28.50000 -0.69000 -2.42105 元大大中華TMT基金-人民幣 11.67000 11.47000 0.20000 1.74368 元大大中華TMT基金-新台幣 10.42000 10.25000 0.17000 1.65854 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.59000 13.48000 0.11000 0.81602 元大大中華價值指數基金-美元 12.78400 12.71100 0.07300 0.57431 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.21600 17.08800 0.12800 0.74906 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.40600 10.32100 0.08500 0.82356 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.02900 9.95000 0.07900 0.79397 元大中國平衡基金-人民幣 2.95000 2.93000 0.02000 0.68259 元大中國平衡基金-新台幣 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.55590 45.58350 -0.02760 -0.06055 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46810 10.47330 -0.00520 -0.04965 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69370 9.69850 -0.00480 -0.04949 元大中國機會債券基金-新台幣 9.65000 9.65790 -0.00790 -0.08180 元大巴西指數基金 5.01100 5.10100 -0.09000 -1.76436 元大巴菲特基金 28.84000 28.97000 -0.13000 -0.44874 元大日經225基金 28.33000 28.50000 -0.17000 -0.59649 元大台商收成基金 24.47000 24.74000 -0.27000 -1.09135 元大台灣50單日反向1倍基金 12.02000 11.97000 0.05000 0.41771 元大台灣50單日正向2倍基金 40.73000 40.96000 -0.23000 -0.56152 元大台灣中型100基金 33.65000 33.94000 -0.29000 -0.85445 元大台灣加權股價指數基金 26.00900 26.09000 -0.08100 -0.31046 元大台灣卓越50基金 87.25000 87.11000 0.14000 0.16072 元大台灣金融基金 18.18000 18.40000 -0.22000 -1.19565 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.34000 32.58000 -0.24000 -0.73665 元大台灣高股息基金 27.46000 27.70000 -0.24000 -0.86643 元大台灣電子科技基金 37.81000 37.62000 0.19000 0.50505 元大全球ETF成長組合基金 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 元大全球ETF穩健組合基金 14.84000 14.88000 -0.04000 -0.26882 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.42000 13.54000 -0.12000 -0.88626 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.16000 13.29000 -0.13000 -0.97818 元大全球不動產證券化基金-美元 12.40500 12.53300 -0.12800 -1.02130 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.64000 6.61000 0.03000 0.45386 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.69000 -0.09000 -1.03567 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.74000 6.80000 -0.06000 -0.88235 元大全球股票入息基金-美元配息 9.75400 9.79000 -0.03600 -0.36772 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 元大全球新興市場精選組合基金 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 元大全球農業商機基金 17.71000 17.83000 -0.12000 -0.67302 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 元大印尼指數基金 8.31800 8.45500 -0.13700 -1.62034 元大印度指數基金 10.20700 10.27500 -0.06800 -0.66180 元大印度基金 12.79000 12.90000 -0.11000 -0.85271 元大多多基金 19.32000 19.55000 -0.23000 -1.17647 元大多福基金 56.50000 57.02000 -0.52000 -0.91196 元大亞太成長基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.53180 8.54940 -0.01760 -0.20586 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.02560 7.04010 -0.01450 -0.20596 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.43100 9.48600 -0.05500 -0.57980 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.08900 10.10000 -0.01100 -0.10891 元大卓越基金 49.37000 49.48000 -0.11000 -0.22231 元大店頭基金 9.07000 9.16000 -0.09000 -0.98253 元大泛歐成長基金 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 元大美元貨幣市場基金-美元 10.27270 10.27220 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.59920 9.58620 0.01300 0.13561 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.71020 31.65810 0.05210 0.16457 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.92030 38.24860 -0.32830 -0.85833 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.10780 18.91690 0.19090 1.00915 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.03440 19.42350 -0.38910 -2.00324 元大美國政府7至10年期債券基金 38.83750 38.89830 -0.06080 -0.15631 元大高科技基金 20.17000 20.36000 -0.19000 -0.93320 元大得利貨幣市場基金 16.25590 16.25570 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98360 11.98340 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513 元大華夏中小基金 7.29000 7.22000 0.07000 0.96953 元大新中國基金-人民幣 9.69000 9.52000 0.17000 1.78571 元大新中國基金-美元 9.12700 8.98600 0.14100 1.56911 元大新中國基金-新台幣 9.07000 8.91000 0.16000 1.79574 元大新主流基金 27.01000 27.30000 -0.29000 -1.06227 元大新東協平衡基金-美元 9.31500 9.37000 -0.05500 -0.58698 元大新東協平衡基金-新台幣 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.81700 9.90660 -0.08960 -0.90445 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.13540 9.23790 -0.10250 -1.10956 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.78610 9.87850 -0.09240 -0.93536 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.52200 8.60250 -0.08050 -0.93577 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.82740 9.84860 -0.02120 -0.21526 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.42920 9.44950 -0.02030 -0.21483 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.95460 9.96470 -0.01010 -0.10136 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.55530 9.56500 -0.00970 -0.10141 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.56880 9.59130 -0.02250 -0.23459 元大新興亞洲基金 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.78250 8.83210 -0.04960 -0.56159 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.56420 8.61250 -0.04830 -0.56081 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.00370 9.03870 -0.03500 -0.38722 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.77940 8.81350 -0.03410 -0.38691 元大萬泰貨幣市場基金 15.10330 15.10320 0.00010 0.00066 元大經貿基金 39.63000 40.03000 -0.40000 -0.99925 元大實質多重資產基金-人民幣 8.98000 9.07000 -0.09000 -0.99228 元大實質多重資產基金-美元 8.29700 8.39100 -0.09400 -1.12025 元大實質多重資產基金-新台幣 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041 元大滬深300單日反向1倍基金 16.02000 15.64000 0.38000 2.42967 元大滬深300單日正向2倍基金 12.97000 13.61000 -0.64000 -4.70242 元大摩臺基金 40.31000 40.27000 0.04000 0.09933 元大標普500基金 26.83000 26.82000 0.01000 0.03729 元大標普500單日反向1倍基金 12.78000 12.76000 0.02000 0.15674 元大標普500單日正向2倍基金 35.94000 36.02000 -0.08000 -0.22210 元大標智滬深300基金 15.62000 16.06000 -0.44000 -2.73973 元大歐洲50基金 24.13000 24.39000 -0.26000 -1.06601 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.37890 9.39320 -0.01430 -0.15224 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18600 10.18560 0.00040 0.00393 元大績效基金 55.92000 56.53000 -0.61000 -1.07907 元大韓國KOSPI200基金 22.22000 22.67000 -0.45000 -1.98500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812 日盛上選基金 34.24000 34.23000 0.01000 0.02921 日盛小而美基金 19.28000 19.16000 0.12000 0.62630 日盛中國內需動力基金 9.53000 9.42000 0.11000 1.16773 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65780 11.65680 0.00100 0.00858 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.76620 9.76530 0.00090 0.00922 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67310 11.67760 -0.00450 -0.03854 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.77330 9.77710 -0.00380 -0.03887 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60110 10.59690 0.00420 0.03963 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.86040 8.85680 0.00360 0.04065 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.48000 10.35000 0.13000 1.25604 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.02000 9.91000 0.11000 1.10999 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.33000 10.20000 0.13000 1.27451 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 日盛日盛基金 13.95000 13.95000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.15950 10.15930 0.00020 0.00197 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53020 9.53000 0.00020 0.00210 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98350 9.97920 0.00430 0.04309 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36710 9.36300 0.00410 0.04379 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41450 2.41570 -0.00120 -0.04968 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67540 1.67620 -0.00080 -0.04773 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36490 0.36540 -0.00050 -0.13684 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25400 0.25440 -0.00040 -0.15723 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.12980 12.13680 -0.00700 -0.05768 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.30630 8.31110 -0.00480 -0.05775 日盛亞洲機會基金 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228 日盛首選基金 17.78000 17.73000 0.05000 0.28201 日盛高科技基金 18.65000 18.61000 0.04000 0.21494 日盛貨幣市場基金 14.77140 14.77120 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.66000 40.67000 -0.01000 -0.02459 日盛精選五虎基金 38.80000 38.59000 0.21000 0.54418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48620 13.48600 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.90000 31.96000 -0.06000 -0.18773 台新MSCI中國基金 20.34000 20.43000 -0.09000 -0.44053 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.49000 17.42000 0.07000 0.40184 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.25000 23.42000 -0.17000 -0.72588 台新大眾貨幣市場基金 14.16300 14.16280 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43030 10.42080 0.00950 0.09116 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54060 10.55290 -0.01230 -0.11656 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09740 10.09150 0.00590 0.05847 台新中國通基金 44.89000 45.04000 -0.15000 -0.33304 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47720 0.47350 0.00370 0.78141 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.65800 14.51900 0.13900 0.95737 台新中國精選中小基金-美元 0.33320 0.33070 0.00250 0.75597 台新中國精選中小基金-新台幣 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583 台新主流基金 24.29000 24.29000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.39000 20.59000 -0.20000 -0.97135 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66710 0.67460 -0.00750 -1.11177 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.18000 15.34000 -0.16000 -1.04302 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49550 0.50110 -0.00560 -1.11754 台新台灣中小基金 35.34000 35.44000 -0.10000 -0.28217 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.99130 10.03200 -0.04070 -0.40570 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30590 9.35100 -0.04510 -0.48230 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41970 10.47020 -0.05050 -0.48232 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.44160 10.48150 -0.03990 -0.38067 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.26910 11.31230 -0.04320 -0.38189 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 台新印度基金 15.82000 16.07000 -0.25000 -1.55569 台新亞美短期債券基金 10.92230 10.92160 0.00070 0.00641 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.54760 8.55050 -0.00290 -0.03392 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28370 0.28430 -0.00060 -0.21104 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.87810 11.88210 -0.00400 -0.03366 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38870 0.38950 -0.00080 -0.20539 台新真吉利貨幣市場基金 11.09180 11.09170 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.07660 30.10660 -0.03000 -0.09965 台新智慧生活基金-美元 10.85590 10.84180 0.01410 0.13005 台新智慧生活基金-新台幣 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.23980 8.29230 -0.05250 -0.63312 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.40330 8.44190 -0.03860 -0.45724 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.85860 8.91500 -0.05640 -0.63264 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04180 9.08340 -0.04160 -0.45798 台新新興市場債券基金(A類型) 10.10800 10.21150 -0.10350 -1.01356 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32390 0.32790 -0.00400 -1.21988 台新新興市場債券基金(B類型) 7.53770 7.61490 -0.07720 -1.01380 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25440 0.25750 -0.00310 -1.20388 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.31000 5.33000 -0.02000 -0.37523 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.94000 21.06000 -0.12000 -0.56980 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.71200 10.79800 -0.08600 -0.79644 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.76000 15.78000 -0.02000 -0.12674 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.81670 11.82460 -0.00790 -0.06681 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.54300 9.54940 -0.00640 -0.06702 未來資產亞洲新富基金 20.22000 20.27000 -0.05000 -0.24667 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56750 12.56730 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.30000 12.40000 -0.10000 -0.80645 未來資產新興市場債券基金A 8.66570 8.70600 -0.04030 -0.46290 未來資產新興市場債券基金B 6.58830 6.61900 -0.03070 -0.46382 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.10850 11.10770 0.00080 0.00720 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91070 9.91730 -0.00660 -0.06655 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.28430 9.29300 -0.00870 -0.09362 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55340 10.56330 -0.00990 -0.09372 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.88300 7.89010 -0.00710 -0.08999 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.02180 9.03020 -0.00840 -0.09302 永豐中小基金 54.19000 54.51000 -0.32000 -0.58705 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76850 1.76700 0.00150 0.08489 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33970 2.33760 0.00210 0.08984 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.05950 8.04730 0.01220 0.15160 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.34610 10.33040 0.01570 0.15198 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.78000 4.75000 0.03000 0.63158 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.47000 21.37000 0.10000 0.46795 永豐主流品牌基金 18.13000 18.47000 -0.34000 -1.84082 永豐永豐基金 37.79000 37.73000 0.06000 0.15902 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.88160 9.90490 -0.02330 -0.23524 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.95010 9.97350 -0.02340 -0.23462 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.82890 9.85080 -0.02190 -0.22232 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.89840 9.92040 -0.02200 -0.22177 永豐亞洲民生消費基金 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 12.89040 12.92080 -0.03040 -0.23528 永豐高科技基金 25.13000 25.15000 -0.02000 -0.07952 永豐貨幣市場基金 13.88410 13.88390 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09840 2.10260 -0.00420 -0.19975 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48150 2.48640 -0.00490 -0.19707 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.70240 7.71280 -0.01040 -0.13484 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.33980 10.35360 -0.01380 -0.13329 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.99500 7.00750 -0.01250 -0.17838 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.77340 10.79280 -0.01940 -0.17975 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.39000 9.29000 0.10000 1.07643 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.44000 7.38000 0.06000 0.81301 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.09000 16.93000 0.16000 0.94507 永豐臺灣加權ETF基金 56.81000 56.99000 -0.18000 -0.31584 永豐領航科技基金 41.52000 41.61000 -0.09000 -0.21629 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.34000 11.42000 -0.08000 -0.70053 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.03000 10.17000 -0.14000 -1.37660 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.85000 9.96000 -0.11000 -1.10442 永豐趨勢平衡基金 45.38000 45.83000 -0.45000 -0.98189 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.58270 11.58170 0.00100 0.00863 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48720 9.48500 0.00220 0.02319 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74040 9.73820 0.00220 0.02259 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50240 9.49720 0.00520 0.05475 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67530 9.67010 0.00520 0.05377 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49840 9.49700 0.00140 0.01474 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88120 9.87970 0.00150 0.01518 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47890 9.47420 0.00470 0.04961 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73170 9.72680 0.00490 0.05038 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.89000 10.79000 0.10000 0.92678 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431 兆豐國際中小基金 16.25000 16.21000 0.04000 0.24676 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.93000 13.80000 0.13000 0.94203 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.48000 18.30000 0.18000 0.98361 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.36000 18.20000 0.16000 0.87912 兆豐國際生命科學基金 16.84000 16.90000 -0.06000 -0.35503 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.36510 10.39030 -0.02520 -0.24253 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.60010 10.63330 -0.03320 -0.31223 兆豐國際全球基金 32.48000 32.52000 -0.04000 -0.12300 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27800 10.27740 0.00060 0.00584 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05460 10.04100 0.01360 0.13544 兆豐國際國民基金 22.92000 22.77000 0.15000 0.65876 兆豐國際第一基金 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93620 9.96840 -0.03220 -0.32302 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.88230 7.90780 -0.02550 -0.32247 兆豐國際萬全基金 20.97000 20.91000 0.06000 0.28694 兆豐國際電子基金 26.04000 25.96000 0.08000 0.30817 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.04000 23.11000 -0.07000 -0.30290 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.16000 16.09000 0.07000 0.43505 兆豐國際豐台灣基金 33.56000 33.59000 -0.03000 -0.08931 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50380 12.50360 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14590 11.15070 -0.00480 -0.04305 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98560 11.99770 -0.01210 -0.10085 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75390 10.76590 -0.01200 -0.11146 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52000 11.53280 -0.01280 -0.11099 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15080 8.15440 -0.00360 -0.04415 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.48900 9.49870 -0.00970 -0.10212 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03460 9.04460 -0.01000 -0.11056 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.96370 8.97420 -0.01050 -0.11700 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30920 9.31960 -0.01040 -0.11159 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 合庫全球新興市場基金 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 合庫貨幣市場基金 10.13080 10.13070 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.33600 9.36360 -0.02760 -0.29476 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.58870 9.61910 -0.03040 -0.31604 合庫新興多重收益基金A類型 9.89030 9.91420 -0.02390 -0.24107 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.29370 11.32720 -0.03350 -0.29575 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.44120 13.46780 -0.02660 -0.19751 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.67710 8.70360 -0.02650 -0.30447 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.33350 9.36310 -0.02960 -0.31613 合庫新興多重收益基金B類型 7.77670 7.79550 -0.01880 -0.24116 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.64850 8.67410 -0.02560 -0.29513 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.03160 10.05250 -0.02090 -0.20791 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98530 10.98450 0.00080 0.00728 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.95130 9.97140 -0.02010 -0.20158 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78210 9.78460 -0.00250 -0.02555 安聯中國東協基金 15.45000 15.48000 -0.03000 -0.19380 安聯中國策略基金 13.67000 13.51000 0.16000 1.18431 安聯中華新思路基金-人民幣 13.59000 13.48000 0.11000 0.81602 安聯中華新思路基金-美元 12.70000 12.62000 0.08000 0.63391 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.89000 11.80000 0.09000 0.76271 安聯台灣大壩基金 28.97000 29.02000 -0.05000 -0.17229 安聯台灣科技基金 48.03000 47.86000 0.17000 0.35520 安聯台灣貨幣市場基金 12.49290 12.49270 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.09000 32.12000 -0.03000 -0.09340 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14240 10.14990 -0.00750 -0.07389 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.07100 15.08140 -0.01040 -0.06896 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62740 9.63400 -0.00660 -0.06851 安聯四季成長組合基金-美元 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.82000 11.87000 -0.05000 -0.42123 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.34600 12.35440 -0.00840 -0.06799 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14950 10.15380 -0.00430 -0.04235 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24700 12.25330 -0.00630 -0.05141 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46350 9.47010 -0.00660 -0.06969 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.32510 9.32910 -0.00400 -0.04288 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.99660 9.00130 -0.00470 -0.05221 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.37000 11.42000 -0.05000 -0.43783 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.03960 12.04350 -0.00390 -0.03238 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96220 10.96750 -0.00530 -0.04832 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62930 10.63310 -0.00380 -0.03574 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.87370 8.87690 -0.00320 -0.03605 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.67160 8.67580 -0.00420 -0.04841 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.38310 8.38610 -0.00300 -0.03577 安聯全球人口趨勢基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.50000 38.91000 -0.41000 -1.05371 安聯全球油礦金趨勢基金 8.72000 8.79000 -0.07000 -0.79636 安聯全球計量平衡基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.00990 12.01750 -0.00760 -0.06324 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.39210 10.39870 -0.00660 -0.06347 安聯全球新興市場基金 17.49000 17.50000 -0.01000 -0.05714 安聯全球農金趨勢基金 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 安聯全球綠能趨勢基金 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 安聯亞洲動態策略基金 22.88000 22.83000 0.05000 0.21901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.06650 10.07460 -0.00810 -0.08040 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82190 9.83010 -0.00820 -0.08342 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.39380 83.62600 -0.23220 -0.27766 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.39930 12.44090 -0.04160 -0.33438 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.17660 65.35550 -0.17890 -0.27373 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.60930 9.64160 -0.03230 -0.33501 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57940 2.58310 -0.00370 -0.14324 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.49000 10.50690 -0.01690 -0.16085 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19790 2.19780 0.00010 0.00455 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.70690 8.71930 -0.01240 -0.14221 宏利台灣動力基金 32.15000 32.36000 -0.21000 -0.64895 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.19840 10.23850 -0.04010 -0.39166 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97360 9.99640 -0.02280 -0.22808 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.99730 8.02910 -0.03180 -0.39606 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.96470 7.98620 -0.02150 -0.26921 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.01000 11.05000 -0.04000 -0.36199 宏利全球債券組合基金 13.02890 13.02500 0.00390 0.02994 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76610 2.77190 -0.00580 -0.20924 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66200 11.68050 -0.01850 -0.15838 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62660 8.64080 -0.01420 -0.16434 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41660 2.41450 0.00210 0.08697 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84500 10.84850 -0.00350 -0.03226 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73740 3.74100 -0.00360 -0.09623 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60380 0.60420 -0.00040 -0.06620 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.48000 17.49000 -0.01000 -0.05718 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.82630 11.83070 -0.00440 -0.03719 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52270 10.52730 -0.00460 -0.04370 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20250 10.20280 -0.00030 -0.00294 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.93270 8.99190 -0.05920 -0.65837 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53640 8.58350 -0.04710 -0.54873 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45130 8.49530 -0.04400 -0.51793 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.40670 8.47600 -0.06930 -0.81760 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.69890 2.71310 -0.01420 -0.52339 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39170 0.39380 -0.00210 -0.53327 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.89350 11.94990 -0.05640 -0.47197 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89290 0.89750 -0.00460 -0.51253 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.19380 7.22870 -0.03490 -0.48280 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98770 1.99820 -0.01050 -0.52547 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28620 0.28770 -0.00150 -0.52138 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.81090 8.85330 -0.04240 -0.47892 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32170 0.32340 -0.00170 -0.52566 宏利萬利貨幣市場基金 13.64260 13.64250 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.62000 2.61000 0.01000 0.38314 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676 宏利臺灣股息收益基金 27.84000 28.13000 -0.29000 -1.03093 宏利澳幣保本基金 12.18010 12.17830 0.00180 0.01478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.21420 10.22100 -0.00680 -0.06653 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50600 9.51750 -0.01150 -0.12083 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.91730 8.91800 -0.00070 -0.00785 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.66020 10.66090 -0.00070 -0.00657 貝萊德亞美利加收益基金 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 貝萊德新台幣基金 12.93450 12.93450 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 26.73000 26.82000 -0.09000 -0.33557 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22580 11.22700 -0.00120 -0.01069 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87520 9.89070 -0.01550 -0.15671 保德信大中華基金-人民幣 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 保德信大中華基金-美元 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 保德信大中華基金-新台幣 28.55000 28.36000 0.19000 0.66996 保德信中小型股基金 46.09000 46.42000 -0.33000 -0.71090 保德信中國中小基金-人民幣 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254 保德信中國中小基金-美元 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182 保德信中國中小基金-新臺幣 8.53000 8.46000 0.07000 0.82742 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.21610 9.18520 0.03090 0.33641 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.28100 9.24550 0.03550 0.38397 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.34530 9.31240 0.03290 0.35329 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.08900 10.05360 0.03540 0.35211 保德信中國品牌基金-人民幣 8.80000 8.72000 0.08000 0.91743 保德信中國品牌基金-美元 8.79000 8.69000 0.10000 1.15075 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.52000 9.42000 0.10000 1.06157 保德信台商全方位基金 35.99000 36.19000 -0.20000 -0.55264 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.48000 30.69000 -0.21000 -0.68426 保德信全球消費商機基金 18.50000 18.61000 -0.11000 -0.59108 保德信全球基礎建設基金 12.37000 12.42000 -0.05000 -0.40258 保德信全球資源基金 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652 保德信全球醫療生化基金-美元 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.46000 34.61000 -0.15000 -0.43340 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.75960 9.79040 -0.03080 -0.31459 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57210 10.60510 -0.03300 -0.31117 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24310 9.25560 -0.01250 -0.13505 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99760 10.01120 -0.01360 -0.13585 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.17670 8.18310 -0.00640 -0.07821 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78320 10.79160 -0.00840 -0.07784 保德信亞太基金 21.56000 21.50000 0.06000 0.27907 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.48390 8.50120 -0.01730 -0.20350 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.24080 11.26380 -0.02300 -0.20419 保德信店頭市場基金 33.34000 33.63000 -0.29000 -0.86233 保德信拉丁美洲基金 6.27000 6.40000 -0.13000 -2.03125 保德信金平衡基金 30.38000 30.45000 -0.07000 -0.22989 保德信金滿意基金 43.67000 43.87000 -0.20000 -0.45589 保德信科技島基金 26.86000 26.87000 -0.01000 -0.03722 保德信高成長基金 95.19000 95.72000 -0.53000 -0.55370 保德信第一基金 26.73000 26.80000 -0.07000 -0.26119 保德信貨幣市場基金 15.77030 15.77010 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.62930 10.68160 -0.05230 -0.48963 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.78040 10.82120 -0.04080 -0.37704 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.86420 10.91730 -0.05310 -0.48638 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.31710 10.35570 -0.03860 -0.37274 保德信新世紀基金 10.51000 10.63000 -0.12000 -1.12888 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.97480 7.97670 -0.00190 -0.02382 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.78190 10.78460 -0.00270 -0.02504 保德信新興趨勢組合基金 10.89000 11.08000 -0.19000 -1.71480 保德信瑞騰基金 15.54680 15.54670 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.64640 9.68270 -0.03630 -0.37490 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.87300 9.91020 -0.03720 -0.37537 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.58560 9.61950 -0.03390 -0.35241 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.69590 9.72960 -0.03370 -0.34637 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.76100 9.80630 -0.04530 -0.46195 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.74630 9.79170 -0.04540 -0.46366 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.60830 9.64740 -0.03910 -0.40529 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.61100 9.65010 -0.03910 -0.40518 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.90370 9.93900 -0.03530 -0.35517 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85330 9.90240 -0.04910 -0.49584 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91200 9.96210 -0.05010 -0.50291 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74410 9.78920 -0.04510 -0.46071 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.74400 9.78900 -0.04500 -0.45970 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.45590 9.51110 -0.05520 -0.58037 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.30800 9.35750 -0.04950 -0.52899 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99810 0.00000 9.99810 0.00000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99900 0.00000 9.99900 0.00000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 9.99560 0.00000 9.99560 0.00000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.01310 0.00000 10.01310 0.00000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.00160 0.00000 10.00160 0.00000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.00160 0.00000 10.00160 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95660 1.95130 0.00530 0.27161 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66410 2.65700 0.00710 0.26722 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29450 0.29420 0.00030 0.10197 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43530 0.43480 0.00050 0.11500 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42490 8.41320 0.01170 0.13907 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68790 11.66800 0.01990 0.17055 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.49110 9.48070 0.01040 0.10970 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61500 11.60170 0.01330 0.11464 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.60030 8.60470 -0.00440 -0.05113 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54730 10.55270 -0.00540 -0.05117 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.98700 10.02300 -0.03600 -0.35917 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91230 9.94540 -0.03310 -0.33282 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.97700 9.99510 -0.01810 -0.18109 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.53290 10.55200 -0.01910 -0.18101 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.88410 9.90070 -0.01660 -0.16766 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67050 9.69570 -0.02520 -0.25991 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97390 10.00000 -0.02610 -0.26100 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.64800 9.67050 -0.02250 -0.23267 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.83690 9.85920 -0.02230 -0.22618 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.28990 10.35440 -0.06450 -0.62292 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.05020 6.08290 -0.03270 -0.53757 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.38590 10.44200 -0.05610 -0.53725 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64990 11.64980 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.14000 20.14000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4597.11000 4595.09000 2.02000 0.04396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.23130 10.18150 0.04980 0.48912 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.22210 11.18180 0.04030 0.36041 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.47590 10.43900 0.03690 0.35348 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.07540 9.03120 0.04420 0.48941 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.46800 9.43400 0.03400 0.36040 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.29710 9.26430 0.03280 0.35405 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.40320 10.35260 0.05060 0.48877 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.91940 10.88020 0.03920 0.36029 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.87780 10.83950 0.03830 0.35334 柏瑞五國金勢力建設基金 6.15000 6.22000 -0.07000 -1.12540 柏瑞巨人基金 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65530 13.65510 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.06000 16.16000 -0.10000 -0.61881 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.39850 13.42040 -0.02190 -0.16318 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76540 11.79150 -0.02610 -0.22135 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.37560 12.40140 -0.02580 -0.20804 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.77140 8.85950 -0.08810 -0.99441 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.71590 6.76290 -0.04700 -0.69497 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66070 8.73800 -0.07730 -0.88464 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42100 8.50420 -0.08320 -0.97834 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.64010 10.71940 -0.07930 -0.73978 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.26260 8.31120 -0.04860 -0.58475 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.93990 11.96640 -0.02650 -0.22145 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.60740 11.62640 -0.01900 -0.16342 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.83600 11.84510 -0.00910 -0.07683 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.26560 11.28910 -0.02350 -0.20817 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90010 8.96220 -0.06210 -0.69291 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67720 9.76320 -0.08600 -0.88086 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.62490 9.72040 -0.09550 -0.98247 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.46300 9.53380 -0.07080 -0.74262 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.33410 9.39480 -0.06070 -0.64610 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.30730 10.31930 -0.01200 -0.11629 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.15930 10.17840 -0.01910 -0.18765 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.04660 10.06400 -0.01740 -0.17289 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.13250 10.14520 -0.01270 -0.12518 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.01050 10.07220 -0.06170 -0.61258 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.78610 9.86740 -0.08130 -0.82393 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.75250 9.81940 -0.06690 -0.68130 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.83930 9.90110 -0.06180 -0.62417 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.28810 10.30010 -0.01200 -0.11650 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.15930 10.17830 -0.01900 -0.18667 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.04660 10.06410 -0.01750 -0.17389 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.13250 10.14520 -0.01270 -0.12518 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.01050 10.07220 -0.06170 -0.61258 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.78620 9.86760 -0.08140 -0.82492 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.75250 9.81950 -0.06700 -0.68232 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.83930 9.90110 -0.06180 -0.62417 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.67980 10.68700 -0.00720 -0.06737 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85510 11.87030 -0.01520 -0.12805 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26830 11.28440 -0.01610 -0.14267 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.01300 9.01910 -0.00610 -0.06763 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68680 9.69920 -0.01240 -0.12785 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.56580 9.57940 -0.01360 -0.14197 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39210 10.39910 -0.00700 -0.06731 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03860 11.05270 -0.01410 -0.12757 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88640 10.90200 -0.01560 -0.14309 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.01330 9.01930 -0.00600 -0.06652 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68720 9.69960 -0.01240 -0.12784 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.56620 9.57980 -0.01360 -0.14197 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.90000 13.94000 -0.04000 -0.28694 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511 柏瑞拉丁美洲基金 8.58000 8.76000 -0.18000 -2.05479 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.40730 11.43640 -0.02910 -0.25445 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.45170 7.49280 -0.04110 -0.54853 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29620 11.28130 0.01490 0.13208 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.95160 10.94530 0.00630 0.05756 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09050 10.08470 0.00580 0.05751 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.24270 8.23180 0.01090 0.13241 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.25330 9.24800 0.00530 0.05731 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.29420 9.28880 0.00540 0.05813 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.53480 10.52880 0.00600 0.05699 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92010 9.90700 0.01310 0.13223 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.07410 10.06820 0.00590 0.05860 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.58640 9.58090 0.00550 0.05741 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.90620 8.89440 0.01180 0.13267 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.83950 8.81260 0.02690 0.30524 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.31820 9.31280 0.00540 0.05798 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.41870 11.46380 -0.04510 -0.39341 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.89040 10.94460 -0.05420 -0.49522 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.34810 10.39880 -0.05070 -0.48756 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.77030 6.79700 -0.02670 -0.39282 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.45520 8.49730 -0.04210 -0.49545 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.04630 9.09060 -0.04430 -0.48732 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.81580 9.85450 -0.03870 -0.39271 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.36460 10.41540 -0.05080 -0.48774 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.15130 9.19680 -0.04550 -0.49474 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.63410 8.66810 -0.03400 -0.39224 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.23900 9.28430 -0.04530 -0.48792 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.23020 11.23400 -0.00380 -0.03383 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.79320 11.80590 -0.01270 -0.10757 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.82350 10.83610 -0.01260 -0.11628 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.14270 9.14580 -0.00310 -0.03390 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65830 9.66860 -0.01030 -0.10653 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.66500 9.67620 -0.01120 -0.11575 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.11570 11.12770 -0.01200 -0.10784 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01980 10.02320 -0.00340 -0.03392 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.31320 10.32520 -0.01200 -0.11622 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.52680 9.53000 -0.00320 -0.03358 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.29700 9.30010 -0.00310 -0.03333 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.87910 9.88970 -0.01060 -0.10718 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.42580 9.43670 -0.01090 -0.11551 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.15000 18.25000 -0.10000 -0.54795 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.07000 17.17000 -0.10000 -0.58241 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.81160 12.83470 -0.02310 -0.17998 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.75110 10.80070 -0.04960 -0.45923 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.66520 11.71510 -0.04990 -0.42595 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.34530 12.39060 -0.04530 -0.36560 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.19640 11.24960 -0.05320 -0.47291 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.74150 9.78640 -0.04490 -0.45880 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.25700 10.30090 -0.04390 -0.42618 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20640 10.24380 -0.03740 -0.36510 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.17030 10.21860 -0.04830 -0.47267 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.88120 9.92680 -0.04560 -0.45936 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.05380 10.09680 -0.04300 -0.42588 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.83720 11.88060 -0.04340 -0.36530 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.11150 10.15950 -0.04800 -0.47246 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.68000 14.35000 0.33000 2.29965 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.73000 25.96000 -1.23000 -4.73806 國泰大中華基金 20.44000 20.45000 -0.01000 -0.04890 國泰小龍基金 15.75000 15.81000 -0.06000 -0.37951 國泰中小成長基金 43.96000 44.05000 -0.09000 -0.20431 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.13690 4.09400 0.04290 1.04787 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.58000 18.40000 0.18000 0.97826 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69930 0.69350 0.00580 0.83634 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65980 0.65440 0.00540 0.82518 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18980 2.18950 0.00030 0.01370 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.64340 9.65020 -0.00680 -0.07046 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.14410 8.19300 -0.04890 -0.59685 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31530 0.31590 -0.00060 -0.18993 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.51560 11.51470 0.00090 0.00782 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67730 1.68060 -0.00330 -0.19636 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.97820 9.97280 0.00540 0.05415 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32940 0.32980 -0.00040 -0.12129 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.32450 4.26360 0.06090 1.42837 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.42000 19.15000 0.27000 1.40992 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62590 0.61840 0.00750 1.21281 國泰中港台基金人民幣級別 3.19760 3.14950 0.04810 1.52723 國泰中港台基金台幣級別 14.37000 14.15000 0.22000 1.55477 國泰中港台基金美元級別 0.46860 0.46250 0.00610 1.31892 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.70000 27.86000 -0.16000 -0.57430 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.52000 12.41000 0.11000 0.88638 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.27000 36.89000 -0.62000 -1.68067 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.38810 10.38070 0.00740 0.07129 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.38830 10.38090 0.00740 0.07128 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.38870 10.38120 0.00750 0.07225 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33730 0.33750 -0.00020 -0.05926 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33730 0.33750 -0.00020 -0.05926 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33730 0.33750 -0.00020 -0.05926 國泰台灣貨幣市場基金 12.41300 12.41290 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.85000 27.93000 -0.08000 -0.28643 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.48300 2.49440 -0.01140 -0.45702 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.17000 11.22000 -0.05000 -0.44563 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36280 0.36470 -0.00190 -0.52098 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50800 0.50960 -0.00160 -0.31397 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.13000 13.15000 -0.02000 -0.15209 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45390 0.45530 -0.00140 -0.30749 國泰全球資源基金台幣級別 5.88000 5.91000 -0.03000 -0.50761 國泰全球資源基金美元級別 0.18840 0.18940 -0.00100 -0.52798 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41630 0.41800 -0.00170 -0.40670 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37640 0.37790 -0.00150 -0.39693 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44150 0.44320 -0.00170 -0.38357 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52440 0.52540 -0.00100 -0.19033 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.90000 20.93000 -0.03000 -0.14333 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.43000 22.51000 -0.08000 -0.35540 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50430 2.49970 0.00460 0.18402 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.29560 11.28310 0.01250 0.11079 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.11540 10.14660 -0.03120 -0.30749 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36690 0.36700 -0.00010 -0.02725 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32860 0.33000 -0.00140 -0.42424 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51030 0.50790 0.00240 0.47253 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38970 0.39110 -0.00140 -0.35796 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.04000 19.08000 -0.04000 -0.20964 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61870 0.62110 -0.00240 -0.38641 國泰科技生化基金 35.59000 35.64000 -0.05000 -0.14029 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.73000 27.70000 0.03000 0.10830 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.42710 39.79120 -0.36410 -0.91503 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.55820 19.35480 0.20340 1.05090 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.29980 19.70020 -0.40040 -2.03247 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.77090 40.03060 -0.25970 -0.64875 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.09650 41.27990 -0.18340 -0.44428 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.37220 43.32890 0.04330 0.09993 國泰紐幣2021保本基金 12.20610 12.20300 0.00310 0.02540 國泰紐幣八年期保本基金 12.50250 12.49760 0.00490 0.03921 國泰紐幣保本基金 12.44880 12.44660 0.00220 0.01768 國泰高科技基金 13.12000 13.16000 -0.04000 -0.30395 國泰國泰基金台幣I級別 23.85000 23.89000 -0.04000 -0.16743 國泰國泰基金台幣級別 23.85000 23.89000 -0.04000 -0.16743 國泰富時中國A50基金 17.88000 18.35000 -0.47000 -2.56131 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33640 0.33690 -0.00050 -0.14841 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47800 0.47780 0.00020 0.04186 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37630 0.37740 -0.00110 -0.29147 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53480 0.53530 -0.00050 -0.09341 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35100 0.35290 -0.00190 -0.53840 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49880 0.50050 -0.00170 -0.33966 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.43480 10.49180 -0.05700 -0.54328 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.49120 7.53210 -0.04090 -0.54301 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35280 0.35470 -0.00190 -0.53566 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25130 0.25270 -0.00140 -0.55402 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.22700 2.22040 0.00660 0.29724 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.96510 9.93860 0.02650 0.26664 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32300 0.32270 0.00030 0.09297 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.09780 40.08090 0.01690 0.04216 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.87000 19.17000 -0.30000 -1.56495 國泰新興市場基金台幣級別 11.81000 11.70000 0.11000 0.94017 國泰新興市場基金美元級別 0.38400 0.38110 0.00290 0.76096 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21250 2.22000 -0.00750 -0.33784 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44880 1.46290 -0.01410 -0.96384 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33320 0.33500 -0.00180 -0.53731 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33220 0.33450 -0.00230 -0.68759 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22040 0.22300 -0.00260 -1.16592 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.22030 10.27340 -0.05310 -0.51687 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.56690 6.64300 -0.07610 -1.14557 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.62000 13.56000 0.06000 0.44248 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.30000 37.66000 -0.36000 -0.95592 國泰價值卓越基金 15.55000 15.60000 -0.05000 -0.32051 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.23000 11.39000 -0.16000 -1.40474 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38390 0.38990 -0.00600 -1.53886 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.89700 38.82830 0.06870 0.17693 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.86000 21.88000 -0.02000 -0.09141 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.04000 19.17000 -0.13000 -0.67814 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 20.02000 20.14000 -0.12000 -0.59583 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08010 12.08250 -0.00240 -0.01986 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39630 0.39650 -0.00020 -0.05044 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62610 9.62330 0.00280 0.02910 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29440 8.29180 0.00260 0.03136 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73980 10.73540 0.00440 0.04099 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36500 9.36210 0.00290 0.03098 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19360 11.19290 0.00070 0.00625 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83810 9.84120 -0.00310 -0.03150 第一金大中華基金 28.24000 28.32000 -0.08000 -0.28249 第一金小型精選基金 38.25000 38.65000 -0.40000 -1.03493 第一金中國世紀基金-人民幣 12.86000 12.80000 0.06000 0.46875 第一金中國世紀基金-美元 8.06150 8.03910 0.02240 0.27864 第一金中國世紀基金-美元-N 8.06220 8.03990 0.02230 0.27737 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 第一金中概平衡基金 26.71000 26.68000 0.03000 0.11244 第一金台灣貨幣市場基金 15.25340 15.25330 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.87600 177.87400 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.31490 10.32540 -0.01050 -0.10169 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.31530 10.32530 -0.01000 -0.09685 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.80190 14.80920 -0.00730 -0.04929 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.80320 14.80990 -0.00670 -0.04524 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.79150 9.82120 -0.02970 -0.30241 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.79470 9.82460 -0.02990 -0.30434 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44700 9.46680 -0.01980 -0.20915 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47200 9.49180 -0.01980 -0.20860 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.30020 10.33210 -0.03190 -0.30875 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.94990 9.97070 -0.02080 -0.20861 第一金全球大趨勢基金 24.20000 24.19000 0.01000 0.04134 第一金全球不動產證券化基金A 8.28830 8.29320 -0.00490 -0.05908 第一金全球不動產證券化基金B 5.89400 5.89750 -0.00350 -0.05935 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.35630 9.38720 -0.03090 -0.32917 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.35740 9.38830 -0.03090 -0.32913 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.75350 9.78570 -0.03220 -0.32905 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.75480 9.78700 -0.03220 -0.32901 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55820 8.61680 -0.05860 -0.68007 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14870 10.18370 -0.03500 -0.34369 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.63160 9.70710 -0.07550 -0.77778 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.63080 9.70630 -0.07550 -0.77785 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.94580 7.99070 -0.04490 -0.56190 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.81850 8.86510 -0.04660 -0.52566 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.81900 8.86560 -0.04660 -0.52563 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.19710 11.20480 -0.00770 -0.06872 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.19800 11.20580 -0.00780 -0.06961 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02020 10.02640 -0.00620 -0.06184 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.82540 14.82910 -0.00370 -0.02495 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.46370 14.60630 -0.14260 -0.97629 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.48180 14.62450 -0.14270 -0.97576 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.61000 13.73000 -0.12000 -0.87400 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.64000 13.76000 -0.12000 -0.87209 第一金亞洲科技基金 19.35000 19.30000 0.05000 0.25907 第一金亞洲新興市場基金 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472 第一金店頭市場基金 9.67000 9.81000 -0.14000 -1.42712 第一金創新趨勢基金 24.86000 25.04000 -0.18000 -0.71885 第一金電子基金 35.21000 35.26000 -0.05000 -0.14180 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 21.01000 21.03000 -0.02000 -0.09510 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.83000 18.74000 0.09000 0.48026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.76000 8.67000 0.09000 1.03806 統一大中華中小基金(美元) 8.06000 8.00000 0.06000 0.75000 統一大中華中小基金(新台幣) 11.87000 11.76000 0.11000 0.93537 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 統一大滿貫基金-A類型 35.93000 36.06000 -0.13000 -0.36051 統一大滿貫基金-I類型 35.93000 36.06000 -0.13000 -0.36051 統一大龍印基金 14.99000 14.92000 0.07000 0.46917 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.32000 9.23000 0.09000 0.97508 統一大龍騰中國基金(美元) 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361 統一中小基金 26.73000 26.76000 -0.03000 -0.11211 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85100 9.83520 0.01580 0.16065 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.22480 9.23630 -0.01150 -0.12451 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.93830 8.94160 -0.00330 -0.03691 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.70420 11.68540 0.01880 0.16088 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.88760 10.90110 -0.01350 -0.12384 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54450 10.54840 -0.00390 -0.03697 統一台灣動力基金 18.12000 18.11000 0.01000 0.05522 統一全天候基金-A類型 112.64000 112.81000 -0.17000 -0.15070 統一全天候基金-I類型 112.67000 112.85000 -0.18000 -0.15950 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.97280 8.95250 0.02030 0.22675 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.70520 8.71030 -0.00510 -0.05855 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.67200 8.67060 0.00140 0.01615 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.28130 9.26030 0.02100 0.22677 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.00440 9.00970 -0.00530 -0.05883 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.97000 8.96860 0.00140 0.01561 統一全球債券組合基金 11.94350 11.94410 -0.00060 -0.00502 統一全球新科技基金(人民幣) 16.98000 16.79000 0.19000 1.13163 統一全球新科技基金(美元) 16.08000 15.90000 0.18000 1.13208 統一全球新科技基金(新台幣) 15.37000 15.19000 0.18000 1.18499 統一亞太基金 25.97000 25.95000 0.02000 0.07707 統一亞洲大金磚基金 12.59000 12.62000 -0.03000 -0.23772 統一奔騰基金 61.87000 61.94000 -0.07000 -0.11301 統一強棒貨幣市場基金 16.66180 16.66160 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 統一強漢基金(美元) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 統一強漢基金(新台幣) 25.30000 25.14000 0.16000 0.63644 統一統信基金 32.41000 32.55000 -0.14000 -0.43011 統一黑馬基金 62.13000 62.26000 -0.13000 -0.20880 統一新亞洲科技能源基金 18.95000 18.87000 0.08000 0.42395 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.94340 7.96240 -0.01900 -0.23862 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09070 10.11490 -0.02420 -0.23925 統一經建基金 47.58000 47.62000 -0.04000 -0.08400 統一龍馬基金 71.51000 71.95000 -0.44000 -0.61154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.03000 22.24000 -0.21000 -0.94424 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.32000 49.38000 -0.06000 -0.12151 野村中國機會基金 13.13000 13.03000 0.10000 0.76746 野村巴西基金 4.85000 4.92000 -0.07000 -1.42276 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391 野村台灣高股息基金 24.18000 24.44000 -0.26000 -1.06383 野村台灣運籌基金 37.42000 37.44000 -0.02000 -0.05342 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.49720 9.50030 -0.00310 -0.03263 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42660 9.43360 -0.00700 -0.07420 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47390 9.47810 -0.00420 -0.04431 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70290 9.70610 -0.00320 -0.03297 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58320 9.59030 -0.00710 -0.07403 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54060 9.54490 -0.00430 -0.04505 野村平衡基金 19.52000 19.52000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.57000 -0.11000 -0.81061 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.14000 11.23000 -0.09000 -0.80142 野村全球生技醫療基金 18.29000 18.42000 -0.13000 -0.70575 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99130 9.99220 -0.00090 -0.00901 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.98140 9.99210 -0.01070 -0.10708 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.98530 9.98680 -0.00150 -0.01502 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99120 9.99220 -0.00100 -0.01001 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.98140 9.99200 -0.01060 -0.10608 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.98530 9.98680 -0.00150 -0.01502 野村全球品牌基金 28.27000 28.51000 -0.24000 -0.84181 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.32000 13.38000 -0.06000 -0.44843 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.92000 20.00000 -0.08000 -0.40000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.50000 12.57000 -0.07000 -0.55688 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02960 10.03830 -0.00870 -0.08667 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46870 10.47840 -0.00970 -0.09257 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37700 10.37950 -0.00250 -0.02409 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.54870 9.59180 -0.04310 -0.44934 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.30620 9.33770 -0.03150 -0.33734 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.89830 8.92480 -0.02650 -0.29693 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.23420 11.28480 -0.05060 -0.44839 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.72920 10.76550 -0.03630 -0.33719 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.32070 10.35140 -0.03070 -0.29658 野村成長基金 29.76000 29.80000 -0.04000 -0.13423 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.88140 8.90330 -0.02190 -0.24598 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.88780 8.91060 -0.02280 -0.25588 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.05410 9.06380 -0.00970 -0.10702 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.36120 9.38400 -0.02280 -0.24297 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.27340 9.29720 -0.02380 -0.25599 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.44860 9.45870 -0.01010 -0.10678 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.39250 9.42610 -0.03360 -0.35646 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.45290 9.48820 -0.03530 -0.37204 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.56970 9.59210 -0.02240 -0.23353 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.93380 9.97120 -0.03740 -0.37508 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.90910 9.94610 -0.03700 -0.37201 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03760 10.06100 -0.02340 -0.23258 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54500 8.56230 -0.01730 -0.20205 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11530 9.14230 -0.02700 -0.29533 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98380 9.01150 -0.02770 -0.30739 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.01750 13.04390 -0.02640 -0.20239 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.04140 12.07720 -0.03580 -0.29643 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.80990 9.84020 -0.03030 -0.30792 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00420 10.00130 0.00290 0.02900 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22760 10.24240 -0.01480 -0.14450 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.88960 9.89130 -0.00170 -0.01719 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.44300 9.44100 0.00200 0.02118 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.27260 11.27010 0.00250 0.02218 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18240 10.20310 -0.02070 -0.20288 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.22780 11.26730 -0.03950 -0.35057 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72480 10.75140 -0.02660 -0.24741 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.51470 10.53450 -0.01980 -0.18795 野村泰國基金 42.38000 42.70000 -0.32000 -0.74941 野村高科技基金 11.37000 11.47000 -0.10000 -0.87184 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.25620 10.28850 -0.03230 -0.31394 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.38220 10.43580 -0.05360 -0.51362 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.99020 10.92700 0.06320 0.57838 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.73620 9.77630 -0.04010 -0.41018 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66610 9.69710 -0.03100 -0.31968 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.56670 9.61800 -0.05130 -0.53337 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.94520 12.00680 -0.06160 -0.51304 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.73230 13.62210 0.11020 0.80898 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87820 10.92300 -0.04480 -0.41014 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80660 10.84130 -0.03470 -0.32007 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.95020 11.00900 -0.05880 -0.53411 野村貨幣市場基金 16.26920 16.26910 0.00010 0.00061 野村新馬基金 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.02990 10.04160 -0.01170 -0.11652 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93840 9.96960 -0.03120 -0.31295 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95410 9.96680 -0.01270 -0.12742 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.83230 9.84590 -0.01360 -0.13813 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80650 9.82200 -0.01550 -0.15781 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80440 9.81650 -0.01210 -0.12326 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83230 9.84590 -0.01360 -0.13813 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80650 9.82200 -0.01550 -0.15781 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80440 9.81650 -0.01210 -0.12326 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.67700 9.75270 -0.07570 -0.77620 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.64230 9.71990 -0.07760 -0.79836 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.63670 9.70490 -0.06820 -0.70274 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.67700 9.75270 -0.07570 -0.77620 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.64230 9.71990 -0.07760 -0.79836 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.63670 9.70490 -0.06820 -0.70274 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.06770 10.07070 -0.00300 -0.02979 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92310 7.92450 -0.00140 -0.01767 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74460 11.74670 -0.00210 -0.01788 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.22000 7.24000 -0.02000 -0.27624 野村精選貨幣市場基金 12.08010 12.08000 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.35000 12.45000 -0.10000 -0.80321 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.49000 11.58000 -0.09000 -0.77720 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604 野村歐洲高股息基金季配型 7.82000 7.88000 -0.06000 -0.76142 野村歐洲高股息基金累積型 11.08000 11.17000 -0.09000 -0.80573 野村積極成長基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.62000 34.47000 0.15000 0.43516 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.34070 10.34390 -0.00320 -0.03094 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62900 8.64430 -0.01530 -0.17700 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96380 7.96970 -0.00590 -0.07403 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89380 7.89690 -0.00310 -0.03926 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.71190 11.73280 -0.02090 -0.17813 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55820 10.56600 -0.00780 -0.07382 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.49790 10.50210 -0.00420 -0.03999 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 野村環球基金-人民幣計價 16.45000 16.46000 -0.01000 -0.06075 野村環球基金-美元計價 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.93000 17.91000 0.02000 0.11167 野村鴻利基金 22.80000 22.76000 0.04000 0.17575 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86040 16.86030 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.25000 20.28000 -0.03000 -0.14793 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.07000 9.23000 -0.16000 -1.73348 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.66000 13.80000 -0.14000 -1.01449 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.82000 14.84000 -0.02000 -0.13477 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11520 10.10850 0.00670 0.06628 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.27180 13.26330 0.00850 0.06409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00150 9.99950 0.00200 0.02000 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.98080 9.99950 -0.01870 -0.18701 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.38310 9.41220 -0.02910 -0.30917 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.37430 9.40560 -0.03130 -0.33278 凱基台商天下基金 13.26000 13.17000 0.09000 0.68337 凱基台灣精五門基金 20.83000 20.91000 -0.08000 -0.38259 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 39.99960 0.00000 39.99960 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.80430 10.83250 -0.02820 -0.26033 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.67000 13.62000 0.05000 0.36711 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.38790 12.37680 0.01110 0.08968 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.19000 12.16000 0.03000 0.24671 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54490 11.54480 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.40000 27.48000 -0.08000 -0.29112 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.53000 23.34000 0.19000 0.81405 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.83320 22.67960 0.15360 0.67726 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.39000 17.39000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.64080 16.66720 -0.02640 -0.15839 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.58000 7.65000 -0.07000 -0.91503 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.35000 12.39000 -0.04000 -0.32284 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.07640 12.11840 -0.04200 -0.34658 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.21840 12.21850 -0.00010 -0.00082 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006 凱基護城河基金-台幣計價A 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375 凱基護城河基金-美元計價B 13.28810 13.31670 -0.02860 -0.21477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.75000 37.95000 -0.20000 -0.52701 富邦NASDAQ-100基金 32.05000 32.11000 -0.06000 -0.18686 富邦上証180基金 27.24000 27.85000 -0.61000 -2.19031 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19220 0.19010 0.00210 1.10468 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.92000 5.84000 0.08000 1.36986 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.96000 7.77000 0.19000 2.44530 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.23000 35.89000 -1.66000 -4.62524 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.32960 11.27050 0.05910 0.52438 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.47030 10.42020 0.05010 0.48080 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.07700 10.02580 0.05120 0.51068 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.89940 9.84780 0.05160 0.52397 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.07520 9.03170 0.04350 0.48164 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.74150 8.69710 0.04440 0.51051 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.18850 20.20690 -0.01840 -0.09106 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.35360 11.35260 0.00100 0.00881 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40190 10.40470 -0.00280 -0.02691 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88480 12.89180 -0.00700 -0.05430 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89700 1.89830 -0.00130 -0.06848 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39160 9.39670 -0.00510 -0.05427 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43080 1.43170 -0.00090 -0.06286 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76920 11.77010 -0.00090 -0.00765 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71600 1.71740 -0.00140 -0.08152 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16140 10.16210 -0.00070 -0.00689 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50040 1.50160 -0.00120 -0.07991 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.85000 14.68000 0.17000 1.15804 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.47000 22.98000 -0.51000 -2.21932 富邦日本東証基金 21.87000 22.06000 -0.19000 -0.86129 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.59000 45.09000 -0.50000 -1.10889 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.94000 49.47000 -0.53000 -1.07136 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.74000 53.68000 0.06000 0.11177 富邦台灣心基金 23.35000 23.33000 0.02000 0.08573 富邦台灣釆吉50基金 50.33000 50.24000 0.09000 0.17914 富邦台灣科技指數基金 57.30000 56.49000 0.81000 1.43388 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.05780 41.30760 -0.24980 -0.60473 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.46170 41.38560 0.07610 0.18388 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29760 0.29810 -0.00050 -0.16773 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51510 2.51520 -0.00010 -0.00398 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33910 0.33930 -0.00020 -0.05894 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52990 10.53820 -0.00830 -0.07876 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18160 2.18170 -0.00010 -0.00458 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32470 0.32490 -0.00020 -0.06156 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07580 9.08290 -0.00710 -0.07817 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.07000 24.28000 -0.21000 -0.86491 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.75000 13.68000 0.07000 0.51170 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.61000 33.83000 -0.22000 -0.65031 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64240 15.64220 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.96500 39.99130 -0.02630 -0.06576 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.72860 39.97270 -0.24410 -0.61067 富邦長紅基金 66.81000 66.84000 -0.03000 -0.04488 富邦科技基金 25.43000 25.37000 0.06000 0.23650 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.59210 40.48740 0.10470 0.25860 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.04220 40.34950 -0.30730 -0.76160 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.40830 39.47140 -0.06310 -0.15986 富邦恒生國企ETF基金 20.07000 20.51000 -0.44000 -2.14529 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.31000 13.98000 0.33000 2.36052 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.98000 28.25000 -1.27000 -4.49558 富邦高成長基金 25.42000 25.45000 -0.03000 -0.11788 富邦基金 14.06000 14.06000 0.00000 0.00000 富邦基金I類型 14.06000 14.06000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 8.90000 9.09000 -0.19000 -2.09021 富邦富時歐洲ETF基金 20.34000 20.55000 -0.21000 -1.02190 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41370 0.41360 0.00010 0.02418 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.34980 12.35560 -0.00580 -0.04694 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54900 9.55350 -0.00450 -0.04710 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30680 0.30670 0.00010 0.03261 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88460 8.88880 -0.00420 -0.04725 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.09470 9.17780 -0.08310 -0.90545 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.58110 9.65160 -0.07050 -0.73045 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.98390 9.06590 -0.08200 -0.90449 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.45460 9.52420 -0.06960 -0.73077 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.71000 20.91000 -0.20000 -0.95648 富邦精準基金 47.74000 47.88000 -0.14000 -0.29240 富邦精銳中小基金 11.80000 11.91000 -0.11000 -0.92359 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.99000 19.16000 -0.17000 -0.88727 富邦臺灣公司治理100基金 22.59000 22.59000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.39000 7.36000 0.03000 0.40761 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.12000 16.27000 -0.15000 -0.92194 富邦標普美國特別股ETF基金 20.03000 20.06000 -0.03000 -0.14955 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.21630 10.23740 -0.02110 -0.20611 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.11120 10.16120 -0.05000 -0.49207 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.23500 10.26310 -0.02810 -0.27380 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.93820 9.95870 -0.02050 -0.20585 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.79180 9.84020 -0.04840 -0.49186 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.89390 9.92110 -0.02720 -0.27416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.14000 31.32000 -0.18000 -0.57471 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.64070 8.72420 -0.08350 -0.95711 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.17880 9.26450 -0.08570 -0.92504 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.89220 8.97580 -0.08360 -0.93139 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68370 9.71170 -0.02800 -0.28831 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.69880 9.72760 -0.02880 -0.29606 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.39980 9.42640 -0.02660 -0.28219 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47530 9.50170 -0.02640 -0.27785 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.41730 8.49060 -0.07330 -0.86331 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.45090 9.52840 -0.07750 -0.81336 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92110 8.99570 -0.07460 -0.82929 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.50860 10.54730 -0.03870 -0.36692 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.28640 10.32500 -0.03860 -0.37385 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78620 9.82130 -0.03510 -0.35739 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.04850 9.12300 -0.07450 -0.81662 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.61960 9.65370 -0.03410 -0.35323 富達卓越領航全球組合基金 15.38000 15.45000 -0.07000 -0.45307 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.58500 8.66460 -0.07960 -0.91868 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29480 9.37810 -0.08330 -0.88824 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96910 9.04980 -0.08070 -0.89173 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.81980 9.86260 -0.04280 -0.43396 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.79100 9.83430 -0.04330 -0.44030 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48520 9.52620 -0.04100 -0.43039 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.06270 9.14340 -0.08070 -0.88260 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.55860 9.59920 -0.04060 -0.42295 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.01000 7.94000 0.07000 0.88161 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.66150 9.67230 -0.01080 -0.11166 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16620 9.18650 -0.02030 -0.22098 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77610 8.78860 -0.01250 -0.14223 富蘭克林華美中華基金 12.41000 12.38000 0.03000 0.24233 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.36000 21.31000 0.05000 0.23463 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.38000 20.45000 -0.07000 -0.34230 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.84600 7.86090 -0.01490 -0.18955 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.95130 8.97490 -0.02360 -0.26296 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.66250 9.68790 -0.02540 -0.26218 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.21120 9.22870 -0.01750 -0.18963 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76960 10.76780 0.00180 0.01672 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58980 7.62550 -0.03570 -0.46817 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05070 9.10320 -0.05250 -0.57672 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12020 8.12730 -0.00710 -0.08736 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.11190 9.12820 -0.01630 -0.17857 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91520 9.93300 -0.01780 -0.17920 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.53320 12.54410 -0.01090 -0.08689 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.27000 9.36000 -0.09000 -0.96154 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.76000 9.50000 0.26000 2.73684 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.68000 12.19000 0.49000 4.01969 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.67000 8.75000 -0.08000 -0.91429 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.38560 13.40060 -0.01500 -0.11194 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 富蘭克林華美第一富基金 40.70000 40.73000 -0.03000 -0.07366 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30510 10.30490 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.49000 9.60000 -0.11000 -1.14583 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.92000 14.85000 0.07000 0.47138 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.93000 13.87000 0.06000 0.43259 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.12000 16.03000 0.09000 0.56145 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.82140 7.87920 -0.05780 -0.73358 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.69010 10.72420 -0.03410 -0.31797 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.37250 9.39370 -0.02120 -0.22568 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.79750 10.82190 -0.02440 -0.22547 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71970 6.72970 -0.01000 -0.14860 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85190 8.87290 -0.02100 -0.23668 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.95910 9.98270 -0.02360 -0.23641 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.34210 10.35750 -0.01540 -0.14868 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.53000 20.49000 0.04000 0.19522 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 復華人民幣貨幣市場基金 11.63650 11.63580 0.00070 0.00602 復華人生目標基金 38.73510 38.79370 -0.05860 -0.15106 復華大中華中小策略基金 8.93000 8.81000 0.12000 1.36209 復華中小精選基金 75.08000 75.42000 -0.34000 -0.45081 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.92780 49.88340 0.04440 0.08901 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.99000 8.93000 0.06000 0.67189 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.02000 7.97000 0.05000 0.62735 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 復華六年到期新興市場債券基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 復華台灣智能基金 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430 復華全方位基金 31.53000 31.70000 -0.17000 -0.53628 復華全球大趨勢基金-美元 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.21000 22.18000 0.03000 0.13526 復華全球平衡基金-美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 復華全球平衡基金-新臺幣 20.72000 20.62000 0.10000 0.48497 復華全球物聯網科技基金-美元 17.55000 17.51000 0.04000 0.22844 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.83000 16.76000 0.07000 0.41766 復華全球原物料基金 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 復華全球消費基金-新臺幣 13.66000 13.78000 -0.12000 -0.87083 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47670 11.48020 -0.00350 -0.03049 復華全球債券基金 13.43110 13.47420 -0.04310 -0.31987 復華全球債券組合基金 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.98000 15.02000 -0.04000 -0.26631 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 復華全球戰略配置強基金-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 復華有利貨幣市場基金 13.43800 13.43780 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.97000 12.04000 -0.07000 -0.58140 復華亞太成長基金 15.59000 15.46000 0.13000 0.84088 復華亞太神龍科技基金-美元 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 復華東協世紀基金 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568 復華南非幣長期收益基金A 12.76000 12.99000 -0.23000 -1.77059 復華南非幣長期收益基金B 7.91000 8.05000 -0.14000 -1.73913 復華南非幣短期收益基金A 13.48000 13.52000 -0.04000 -0.29586 復華南非幣短期收益基金B 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445 復華美國新星基金-美元 13.51000 13.46000 0.05000 0.37147 復華美國新星基金-新臺幣 13.61000 13.55000 0.06000 0.44280 復華恒生基金 20.46000 20.97000 -0.51000 -2.43205 復華恒生單日反向一倍基金 8.98000 8.73000 0.25000 2.86369 復華恒生單日正向二倍基金 29.64000 31.38000 -1.74000 -5.54493 復華神盾基金 25.94130 26.04550 -0.10420 -0.40007 復華高成長基金 68.53000 68.81000 -0.28000 -0.40692 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39900 14.39880 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.86000 19.81000 0.05000 0.25240 復華富時台灣高股息低波動基金 52.65000 53.23000 -0.58000 -1.08961 復華復華基金 21.47000 21.56000 -0.09000 -0.41744 復華華人世紀基金 16.60000 16.43000 0.17000 1.03469 復華傳家二號基金 31.17340 31.13850 0.03490 0.11208 復華傳家基金 24.19680 24.42650 -0.22970 -0.94037 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.88000 -0.05000 -0.33602 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.33000 14.34000 -0.01000 -0.06974 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.35000 19.45000 -0.10000 -0.51414 復華新興市場高收益債券基金A 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 復華新興市場高收益債券基金B 5.46000 5.49000 -0.03000 -0.54645 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.14000 12.24000 -0.10000 -0.81699 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 復華滬深300 A股基金 20.28000 20.70000 -0.42000 -2.02899 復華數位經濟基金 57.85000 58.36000 -0.51000 -0.87389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 11.01000 10.91000 0.10000 0.91659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.67410 9.69740 -0.02330 -0.24027 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.50800 9.53020 -0.02220 -0.23294 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.82710 9.85070 -0.02360 -0.23958 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.62920 9.65170 -0.02250 -0.23312 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.49890 9.53630 -0.03740 -0.39219 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.97360 10.00150 -0.02790 -0.27896 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.50360 9.53380 -0.03020 -0.31677 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.97920 9.99950 -0.02030 -0.20301 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.50280 9.53290 -0.03010 -0.31575 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98200 10.00230 -0.02030 -0.20295 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.79190 9.83320 -0.04130 -0.42001 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.81910 10.66230 0.15680 1.47060 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.78350 9.82300 -0.03950 -0.40212 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.79200 9.83330 -0.04130 -0.42000 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.81720 10.66040 0.15680 1.47086 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.78350 9.82310 -0.03960 -0.40313 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.80420 9.83260 -0.02840 -0.28884 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23920 9.24290 -0.00370 -0.04003 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.35210 8.37680 -0.02470 -0.29486 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.30490 8.31490 -0.01000 -0.12027 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.54040 11.54500 -0.00460 -0.03984 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.45890 10.48990 -0.03100 -0.29552 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.51890 10.53150 -0.01260 -0.11964 景順主流基金 18.23000 18.19000 0.04000 0.21990 景順台灣科技基金 32.11000 32.02000 0.09000 0.28107 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.29000 9.38000 -0.09000 -0.95949 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 景順全球科技基金 23.12000 23.16000 -0.04000 -0.17271 景順全球康健基金 19.47000 19.53000 -0.06000 -0.30722 景順貨幣市場基金 15.93900 15.93890 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.61000 33.54000 0.07000 0.20871 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.01000 15.12000 -0.11000 -0.72751 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.99000 14.08000 -0.09000 -0.63920 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.18000 10.31000 -0.13000 -1.26091 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.40000 10.52000 -0.12000 -1.14068 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.59000 10.70000 -0.11000 -1.02804 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67620 8.67520 0.00100 0.01153 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98360 7.98550 -0.00190 -0.02379 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11020 11.10900 0.00120 0.01080 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.20180 10.20430 -0.00250 -0.02450 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.62000 7.55000 0.07000 0.92715 華南永昌中國A股基金(美元) 7.35000 7.29000 0.06000 0.82305 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.28890 9.30130 -0.01240 -0.13331 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.45480 9.45080 0.00400 0.04232 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.57140 9.58420 -0.01280 -0.13355 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.74470 9.74060 0.00410 0.04209 華南永昌永昌基金 19.65000 19.63000 0.02000 0.10188 華南永昌全球亨利組合基金 14.25650 14.26530 -0.00880 -0.06169 華南永昌全球神農水資源基金 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 華南永昌全球精品基金 16.19000 16.34000 -0.15000 -0.91799 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.03000 14.06000 -0.03000 -0.21337 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.88000 13.89000 -0.01000 -0.07199 華南永昌物聯網精選基金 11.85000 11.89000 -0.04000 -0.33642 華南永昌策略報酬基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20680 16.20660 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.44300 24.51380 -0.07080 -0.28882 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93880 11.93870 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19590 10.19310 0.00280 0.02747 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.11330 10.11380 -0.00050 -0.00494 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84960 9.84690 0.00270 0.02742 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.73970 9.74020 -0.00050 -0.00513 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01120 10.01010 0.00110 0.01099 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.87340 9.87550 -0.00210 -0.02126 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.76750 9.76640 0.00110 0.01126 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.62640 9.62840 -0.00200 -0.02077 華頓中小型基金 26.84000 27.00000 -0.16000 -0.59259 華頓中國多重機會平衡基金 11.75240 11.65840 0.09400 0.80629 華頓台灣基金 28.40000 28.50000 -0.10000 -0.35088 華頓平安貨幣市場基金 11.52120 11.52110 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.09000 18.05000 0.04000 0.22161 華頓全球高收益債券基金A 13.36510 13.37740 -0.01230 -0.09195 華頓全球高收益債券基金B 8.23880 8.29240 -0.05360 -0.64637 華頓全球黑鑽油源基金 5.86000 5.88000 -0.02000 -0.34014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61430 2.58960 0.02470 0.95382 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.73770 11.63590 0.10180 0.87488 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38150 0.37890 0.00260 0.68620 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.38100 11.34280 0.03820 0.33678 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.33280 10.29650 0.03630 0.35255 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.15840 10.13220 0.02620 0.25858 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.14780 9.12430 0.02350 0.25755 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.39190 10.38340 0.00850 0.08186 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.39390 9.38920 0.00470 0.05006 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.20000 11.11000 0.09000 0.81008 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49270 2.48630 0.00640 0.25741 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04030 2.03400 0.00630 0.30973 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.73840 11.73680 0.00160 0.01363 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48960 9.48830 0.00130 0.01370 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36310 0.36310 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29940 0.29970 -0.00030 -0.10010 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.38000 3.35000 0.03000 0.89552 匯豐中國動力基金(台幣) 15.15000 15.03000 0.12000 0.79840 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.86000 24.95000 -0.09000 -0.36072 匯豐全球趨勢組合基金 12.67000 12.72000 -0.05000 -0.39308 匯豐全球關鍵資源基金 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382 匯豐安富基金 26.02000 26.05000 -0.03000 -0.11516 匯豐成功基金 41.92000 42.49000 -0.57000 -1.34149 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56930 2.56560 0.00370 0.14422 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33070 2.32690 0.00380 0.16331 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.48910 11.49380 -0.00470 -0.04089 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.83220 7.83660 -0.00440 -0.05615 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37560 0.37610 -0.00050 -0.13294 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33300 0.33350 -0.00050 -0.14993 匯豐金磚動力基金 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98150 14.98140 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.48000 4.56000 -0.08000 -1.75439 匯豐新鑽動力基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.14740 5.20930 -0.06190 -1.18826 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.77070 8.83280 -0.06210 -0.70306 匯豐龍鳳基金-A類型 53.45000 53.65000 -0.20000 -0.37279 匯豐龍鳳基金-I類型 53.45000 53.65000 -0.20000 -0.37279 匯豐龍騰電子基金 37.16000 37.17000 -0.01000 -0.02690 匯豐雙高收益債券組合基金 12.14100 12.16600 -0.02500 -0.20549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.07000 19.13000 -0.06000 -0.31364 新光中國成長基金(人民幣) 9.93000 9.77000 0.16000 1.63767 新光中國成長基金(美元) 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700 新光中國成長基金(新臺幣) 9.98000 9.82000 0.16000 1.62933 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.22850 10.27460 -0.04610 -0.44868 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.51810 9.56850 -0.05040 -0.52673 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.79710 9.83170 -0.03460 -0.35192 新光台灣富貴基金 23.71000 23.69000 0.02000 0.08442 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 新光全球生技醫療基金(美元) 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.28000 12.24000 0.04000 0.32680 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02730 10.04340 -0.01610 -0.16030 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.78260 9.77990 0.00270 0.02761 新光全球債券基金(B配息)美元 9.66100 9.67660 -0.01560 -0.16121 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.41430 9.41160 0.00270 0.02869 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 新光吉星貨幣市場基金 15.44570 15.44560 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 新光多重資產基金(A累積)美元 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 新光亞洲精選基金-美金 22.22000 22.20000 0.02000 0.09009 新光亞洲精選基金-新台幣 22.48000 22.42000 0.06000 0.26762 新光兩岸優勢基金 11.57000 11.39000 0.18000 1.58033 新光店頭基金 26.20000 26.24000 -0.04000 -0.15244 新光南非幣保本基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.55000 20.80000 -0.25000 -1.20192 新光創新科技基金 15.27000 15.29000 -0.02000 -0.13080 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78200 9.81130 -0.02930 -0.29864 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05210 10.07430 -0.02220 -0.22036 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.69360 9.71740 -0.02380 -0.24492 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.26050 9.28830 -0.02780 -0.29930 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.52300 9.54410 -0.02110 -0.22108 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.18050 9.20300 -0.02250 -0.24449 新光澳幣八年期保本基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 新光澳幣保本基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09410 10.10340 -0.00930 -0.09205 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.77120 9.78010 -0.00890 -0.09100 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.72950 9.73050 -0.00100 -0.01028 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99600 9.99700 -0.00100 -0.01000 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94320 9.94860 -0.00540 -0.05428 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67580 9.68100 -0.00520 -0.05371 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66510 9.66630 -0.00120 -0.01241 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93250 9.93350 -0.00100 -0.01007 瑞銀全球創新趨勢基金 7.66000 7.73000 -0.07000 -0.90556 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.78870 9.79740 -0.00870 -0.08880 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.35690 9.36510 -0.00820 -0.08756 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69990 9.71070 -0.01080 -0.11122 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.32780 9.33810 -0.01030 -0.11030 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41080 9.41980 -0.00900 -0.09554 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84700 9.85660 -0.00960 -0.09740 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.76750 13.76990 -0.00240 -0.01743 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.45840 8.45980 -0.00140 -0.01655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.51910 37.81760 -0.29850 -0.78932 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.39200 38.66060 -0.26860 -0.69476 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.31460 39.65010 -0.33550 -0.84615 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20440 11.20360 0.00080 0.00714 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99440 9.99740 -0.00300 -0.03001 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.41570 12.32970 0.08600 0.69750 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.32440 9.27970 0.04470 0.48170 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222 群益大印度基金-人民幣 14.07890 14.24960 -0.17070 -1.19793 群益大印度基金-美元 13.30440 13.49440 -0.19000 -1.40799 群益大印度基金-新臺幣 12.58000 12.74000 -0.16000 -1.25589 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.70960 12.78490 -0.07530 -0.58898 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.31530 12.38780 -0.07250 -0.58525 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.54000 11.59000 -0.05000 -0.43141 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.74800 11.81760 -0.06960 -0.58895 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.38790 10.44900 -0.06110 -0.58474 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.19940 10.25980 -0.06040 -0.58871 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.05450 9.10780 -0.05330 -0.58521 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.81130 9.86940 -0.05810 -0.58869 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.00190 9.05480 -0.05290 -0.58422 群益中小型股基金 46.23000 46.08000 0.15000 0.32552 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.77840 9.74550 0.03290 0.33759 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.12180 9.11050 0.01130 0.12403 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.53460 8.50910 0.02550 0.29968 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.61480 8.58580 0.02900 0.33777 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.03580 8.02580 0.01000 0.12460 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.51920 7.49670 0.02250 0.30013 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.92800 10.93360 -0.00560 -0.05122 群益中國高收益債券基金-美元 10.59680 10.60520 -0.00840 -0.07921 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.80100 9.80860 -0.00760 -0.07748 群益中國新機會基金N-人民幣 8.52210 8.44710 0.07500 0.88788 群益中國新機會基金N-美元 7.86270 7.81020 0.05250 0.67220 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.38000 8.31000 0.07000 0.84236 群益中國新機會基金-人民幣 7.55780 7.49130 0.06650 0.88770 群益中國新機會基金-美元 8.40710 8.35100 0.05610 0.67178 群益中國新機會基金-新臺幣 8.00000 7.93000 0.07000 0.88272 群益平衡王基金 19.28910 19.33330 -0.04420 -0.22862 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.02000 -0.02000 -0.33223 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.13470 11.25950 -0.12480 -1.10840 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.67910 10.79840 -0.11930 -1.10479 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.20000 -0.10000 -0.98039 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.98520 10.09720 -0.11200 -1.10922 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.57640 9.68330 -0.10690 -1.10396 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.15000 -0.09000 -0.98361 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.11920 10.15060 -0.03140 -0.30934 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.91840 9.94830 -0.02990 -0.30055 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.46350 9.49290 -0.02940 -0.30971 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.38020 9.40850 -0.02830 -0.30079 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.17780 10.20940 -0.03160 -0.30952 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.22950 10.26030 -0.03080 -0.30019 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.63020 9.66010 -0.02990 -0.30952 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.03620 10.06650 -0.03030 -0.30100 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05860 10.08740 -0.02880 -0.28550 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.28320 7.30410 -0.02090 -0.28614 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.16780 10.17610 -0.00830 -0.08156 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.07540 10.08330 -0.00790 -0.07835 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22290 10.22740 -0.00450 -0.04400 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04920 10.05740 -0.00820 -0.08153 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97470 9.98250 -0.00780 -0.07814 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12080 10.12520 -0.00440 -0.04346 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.16780 10.17620 -0.00840 -0.08255 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.07540 10.08330 -0.00790 -0.07835 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22290 10.22740 -0.00450 -0.04400 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04920 10.05750 -0.00830 -0.08253 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97470 9.98250 -0.00780 -0.07814 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12080 10.12520 -0.00440 -0.04346 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546 群益全球關鍵生技基金-美元 16.32910 16.42730 -0.09820 -0.59779 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.07000 16.14000 -0.07000 -0.43371 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.30000 10.59000 -0.29000 -2.73843 群益印度中小基金N-美元 9.75670 9.95520 -0.19850 -1.99393 群益印度中小基金N-新臺幣 9.20000 9.37000 -0.17000 -1.81430 群益印度中小基金-人民幣 15.65930 15.94380 -0.28450 -1.78439 群益印度中小基金-美元 13.95480 14.23860 -0.28380 -1.99317 群益印度中小基金-新臺幣 16.10000 16.39000 -0.29000 -1.76937 群益多利策略組合基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 群益多重收益組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 群益多重資產組合基金 15.55000 15.58000 -0.03000 -0.19255 群益安家基金 26.22270 26.02520 0.19750 0.75888 群益安穩貨幣市場基金 16.08670 16.08650 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.80000 25.03000 -0.23000 -0.91890 群益亞太中小基金 12.00000 11.92000 0.08000 0.67114 群益亞太新趨勢平衡基金 16.40000 16.38000 0.02000 0.12210 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70320 9.72590 -0.02270 -0.23340 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45200 7.46950 -0.01750 -0.23429 群益店頭市場基金 102.35000 102.38000 -0.03000 -0.02930 群益東方盛世基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 群益東協成長基金-人民幣 12.91740 12.98680 -0.06940 -0.53439 群益東協成長基金-美元 11.39250 11.47830 -0.08580 -0.74750 群益東協成長基金-新臺幣 11.24000 11.30000 -0.06000 -0.53097 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.34620 11.39370 -0.04750 -0.41690 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.77290 10.81630 -0.04340 -0.40125 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.23040 10.26650 -0.03610 -0.35163 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.93170 9.97340 -0.04170 -0.41811 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.43320 9.47110 -0.03790 -0.40016 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.95590 8.98750 -0.03160 -0.35160 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.71930 9.76010 -0.04080 -0.41803 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.60100 9.63960 -0.03860 -0.40043 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.00520 10.04050 -0.03530 -0.35158 群益長安基金 28.63000 28.79000 -0.16000 -0.55575 群益美國新創亮點基金N-美元 10.33430 10.34040 -0.00610 -0.05899 群益美國新創亮點基金-美元 15.63320 15.64250 -0.00930 -0.05945 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645 群益真善美基金 16.84080 16.84800 -0.00720 -0.04274 群益馬拉松基金 124.10000 123.92000 0.18000 0.14526 群益深証中小板基金 12.04000 12.25000 -0.21000 -1.71429 群益創新科技基金 33.38000 33.22000 0.16000 0.48164 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.23400 9.16070 0.07330 0.80016 群益華夏盛世基金N-美元 8.53900 8.48920 0.04980 0.58663 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104 群益華夏盛世基金-人民幣 10.05580 9.97590 0.07990 0.80093 群益華夏盛世基金-美元 9.41550 9.36070 0.05480 0.58543 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.49000 15.37000 0.12000 0.78074 群益奧斯卡基金 27.72000 27.72000 0.00000 0.00000 群益新興金鑽基金-美元 11.39170 11.43810 -0.04640 -0.40566 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 群益葛萊美基金 24.24000 24.09000 0.15000 0.62267 群益道瓊美國地產ETF基金 20.51000 20.68000 -0.17000 -0.82205 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.17000 14.31000 -0.14000 -0.97834 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.98320 11.97020 0.01300 0.10860 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.27960 11.30530 -0.02570 -0.22733 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.23110 11.25340 -0.02230 -0.19816 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73480 8.72540 0.00940 0.10773 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.10650 9.12720 -0.02070 -0.22679 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.73570 8.75310 -0.01740 -0.19879 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.11680 10.13980 -0.02300 -0.22683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.56000 29.53000 0.03000 0.10159 德信中國精選成長基金 10.88000 10.77000 0.11000 1.02136 德信台灣主流中小基金 19.29000 19.25000 0.04000 0.20779 德信新興股票組合基金 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 德信萬保貨幣市場基金 11.93450 11.93440 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.79430 10.79220 0.00210 0.01946 德信數位時代基金 28.33000 28.34000 -0.01000 -0.03529 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66310 11.66300 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.03000 16.02000 0.01000 0.06242 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.05000 19.21000 -0.16000 -0.83290 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.37790 10.38160 -0.00370 -0.03564 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.91320 14.91840 -0.00520 -0.03486 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.10550 8.11100 -0.00550 -0.06781 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.95740 10.98420 -0.02680 -0.24399 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32180 11.35000 -0.02820 -0.24846 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06040 13.06930 -0.00890 -0.06810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.14000 18.37000 -0.23000 -1.25204 摩根中小基金 23.69000 23.68000 0.01000 0.04223 摩根中國A股基金 13.01000 12.84000 0.17000 1.32399 摩根中國A股基金(美元) 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460 摩根中國亮點基金 12.95000 12.84000 0.11000 0.85670 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.01760 10.94360 0.07400 0.67619 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.20780 12.11560 0.09220 0.76100 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.34720 9.29500 0.05220 0.56159 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.36480 12.28160 0.08320 0.67744 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.19060 14.08360 0.10700 0.75975 摩根台灣金磚基金-累積型 20.73000 20.71000 0.02000 0.09657 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.73000 20.71000 0.02000 0.09657 摩根台灣增長基金 52.19000 52.40000 -0.21000 -0.40076 摩根平衡基金 28.76000 28.85000 -0.09000 -0.31196 摩根全球α基金 19.61000 19.68000 -0.07000 -0.35569 摩根全球平衡基金 14.94320 15.01950 -0.07630 -0.50801 摩根全球發現基金 12.69000 12.80000 -0.11000 -0.85938 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70710 9.73360 -0.02650 -0.27225 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68990 10.71360 -0.02370 -0.22121 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09430 10.12430 -0.03000 -0.29632 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38790 11.41880 -0.03090 -0.27061 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.99960 10.02930 -0.02970 -0.29613 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.62640 10.61710 0.00930 0.08759 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.59150 13.57970 0.01180 0.08689 摩根亞洲基金 56.83000 56.69000 0.14000 0.24696 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.44160 8.45540 -0.01380 -0.16321 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.82600 9.84380 -0.01780 -0.18082 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.70130 8.72030 -0.01900 -0.21788 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.23650 12.25650 -0.02000 -0.16318 摩根東方內需機會基金 18.00000 17.96000 0.04000 0.22272 摩根東方科技基金 34.58000 34.53000 0.05000 0.14480 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 摩根金龍收成基金 21.36000 21.19000 0.17000 0.80227 摩根第一貨幣市場基金 15.08040 15.08020 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 15.02000 14.90000 0.12000 0.80537 摩根新金磚五國基金 10.71000 10.88000 -0.17000 -1.56250 摩根新絲路基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 摩根新興35基金 12.95000 12.98000 -0.03000 -0.23112 摩根新興日本基金 24.65000 24.63000 0.02000 0.08120 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17470 7.20170 -0.02700 -0.37491 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.37910 9.41100 -0.03190 -0.33897 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.14080 9.17630 -0.03550 -0.38687 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.32710 10.36600 -0.03890 -0.37527 摩根新興科技基金 57.40000 57.26000 0.14000 0.24450 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33770 8.34220 -0.00450 -0.05394 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56600 10.57160 -0.00560 -0.05297 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.39230 8.42960 -0.03730 -0.44249 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.11600 9.16780 -0.05180 -0.56502 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.58250 8.63290 -0.05040 -0.58381 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.62620 9.66900 -0.04280 -0.44265 摩根龍揚基金 31.92000 31.65000 0.27000 0.85308 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.92000 11.02000 -0.10000 -0.90744 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.68000 10.78000 -0.10000 -0.92764 摩根環球股票收益基金-累積型 11.25000 11.34000 -0.09000 -0.79365 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30760 9.31200 -0.00440 -0.04725 摩根總收益組合基金-累積型 11.23470 11.24010 -0.00540 -0.04804 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.72000 24.76000 -0.04000 -0.16155 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74490 11.77770 -0.03280 -0.27849 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.00630 11.03740 -0.03110 -0.28177 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99620 10.01250 -0.01630 -0.16280 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20190 10.23040 -0.02850 -0.27858 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.61850 9.64570 -0.02720 -0.28199 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.73000 8.74420 -0.01420 -0.16239 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.31750 10.34720 -0.02970 -0.28703 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35400 10.37190 -0.01790 -0.17258 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.67360 9.71330 -0.03970 -0.40872 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.79940 9.82850 -0.02910 -0.29608 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.43460 9.47330 -0.03870 -0.40852 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.55690 9.58530 -0.02840 -0.29629 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.30160 11.32280 -0.02120 -0.18723 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.09460 11.11580 -0.02120 -0.19072 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.23460 10.24440 -0.00980 -0.09566 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72000 10.74020 -0.02020 -0.18808 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.50740 10.52750 -0.02010 -0.19093 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69570 9.70500 -0.00930 -0.09583 聯邦金鑽平衡基金 23.21420 23.30060 -0.08640 -0.37081 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.72680 9.70470 0.02210 0.22772 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.02040 9.98010 0.04030 0.40380 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.72680 9.70470 0.02210 0.22772 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.02040 9.98010 0.04030 0.40380 聯邦貨幣市場基金 13.16490 13.16470 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.05770 16.04870 0.00900 0.05608 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.62090 12.57060 0.05030 0.40014 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.20910 12.16170 0.04740 0.38975 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.71700 11.67150 0.04550 0.38984 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79150 11.80480 -0.01330 -0.11267 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07170 11.07540 -0.00370 -0.03341 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52210 10.53400 -0.01190 -0.11297 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63120 8.63400 -0.00280 -0.03243 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.38000 37.51000 -0.13000 -0.34657 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.46000 15.48000 -0.02000 -0.12920 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.28000 12.29000 -0.01000 -0.08137 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.92000 12.04000 -0.12000 -0.99668 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.18000 15.26000 -0.08000 -0.52425 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.17000 15.25000 -0.08000 -0.52459 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.68000 20.75000 -0.07000 -0.33735 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.81000 18.87000 -0.06000 -0.31797 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.55000 15.60000 -0.05000 -0.32051 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.30000 16.34000 -0.04000 -0.24480 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.37000 15.43000 -0.06000 -0.38885 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.54000 15.60000 -0.06000 -0.38462 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.87000 13.92000 -0.05000 -0.35920 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.57000 14.63000 -0.06000 -0.41012 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.36000 18.37000 -0.01000 -0.05444 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.22000 17.24000 -0.02000 -0.11601 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.27000 13.29000 -0.02000 -0.15049 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.10000 8.11000 -0.01000 -0.12330 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.51000 14.52000 -0.01000 -0.06887 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99760 14.99750 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.31850 10.34650 -0.02800 -0.27062 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.51230 13.55940 -0.04710 -0.34736 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.42280 7.44290 -0.02010 -0.27006 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.86000 13.89000 -0.03000 -0.21598 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.93000 13.96000 -0.03000 -0.21490 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.40000 23.34000 0.06000 0.25707 瀚亞中國基金-人民幣 11.47000 11.34000 0.13000 1.14638 瀚亞中國基金-新台幣 12.05000 11.92000 0.13000 1.09060 瀚亞巴西基金 4.11000 4.20000 -0.09000 -2.14286 瀚亞外銷基金 44.61000 44.60000 0.01000 0.02242 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.59290 10.62890 -0.03600 -0.33870 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30180 10.31520 -0.01340 -0.12991 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.20710 12.21950 -0.01240 -0.10148 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.20180 10.15730 0.04450 0.43811 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.41790 7.50640 -0.08850 -1.17899 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.95580 8.00620 -0.05040 -0.62951 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.06510 8.10170 -0.03660 -0.45176 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.15150 7.16490 -0.01340 -0.18702 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.80120 8.85820 -0.05700 -0.64347 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.12690 9.23560 -0.10870 -1.17697 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.30030 9.35930 -0.05900 -0.63039 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.17380 9.23320 -0.05940 -0.64333 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.61000 11.71000 -0.10000 -0.85397 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.33000 11.41000 -0.08000 -0.70114 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.87960 9.89630 -0.01670 -0.16875 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.87080 9.89230 -0.02150 -0.21734 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.83150 9.86540 -0.03390 -0.34363 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.87960 9.89630 -0.01670 -0.16875 瀚亞印度基金-人民幣 14.35000 14.56000 -0.21000 -1.44231 瀚亞印度基金-美元 13.60000 13.82000 -0.22000 -1.59190 瀚亞印度基金-新台幣 30.11000 30.54000 -0.43000 -1.40799 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.17000 15.11000 0.06000 0.39709 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 瀚亞亞太基礎建設基金 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.85510 11.92150 -0.06640 -0.55698 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.90940 13.83740 0.07200 0.52033 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.88520 10.92830 -0.04310 -0.39439 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.66570 10.69910 -0.03340 -0.31218 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.96540 11.91440 0.05100 0.42805 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.17570 9.22680 -0.05110 -0.55382 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.16770 10.13880 0.02890 0.28504 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.07050 9.10640 -0.03590 -0.39423 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.87740 8.90520 -0.02780 -0.31218 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.36980 9.32790 0.04190 0.44919 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.61080 14.61150 -0.00070 -0.00479 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.91010 10.91600 -0.00590 -0.05405 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.78730 10.80660 -0.01930 -0.17859 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.72460 12.72530 -0.00070 -0.00550 瀚亞非洲基金-南非幣 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.01000 20.37000 -0.36000 -1.76730 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56440 13.56430 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 28.31000 28.29000 0.02000 0.07070 瀚亞高科技基金 61.72000 61.60000 0.12000 0.19481 瀚亞理財通基金 28.38000 28.44000 -0.06000 -0.21097 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.90000 8.98000 -0.08000 -0.89087 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.66000 8.75000 -0.09000 -1.02857 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.83000 8.91000 -0.08000 -0.89787 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.85000 8.92000 -0.07000 -0.78475 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.71000 8.79000 -0.08000 -0.91013 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 瀚亞菁華基金 24.52000 24.54000 -0.02000 -0.08150 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.77900 12.94940 -0.17040 -1.31589 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.01300 9.13320 -0.12020 -1.31608 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.41400 10.46480 -0.05080 -0.48544 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.39800 11.26110 0.13690 1.21569 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.29880 10.35800 -0.05920 -0.57154 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.70850 9.74710 -0.03860 -0.39602 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.08630 10.08950 -0.00320 -0.03172 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.30620 8.34680 -0.04060 -0.48641 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.73620 8.63110 0.10510 1.21769 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.83480 8.88560 -0.05080 -0.57171 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.21510 8.24780 -0.03270 -0.39647 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.98210 7.98470 -0.00260 -0.03256 瀚亞電通網基金 15.83000 15.83000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.64360 13.65010 -0.00650 -0.04762 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.41180 10.42040 -0.00860 -0.08253 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.89620 9.91350 -0.01730 -0.17451 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.46400 11.46940 -0.00540 -0.04708 瀚亞歐洲基金 11.57000 11.68000 -0.11000 -0.94178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------