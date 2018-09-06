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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/05  107/09/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.55510   10.55490   0.00020    0.00189
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.80280    9.85210  -0.04930   -0.50040
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.80470    9.85400  -0.04930   -0.50030
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.77350    9.81990  -0.04640   -0.47251
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.77370    9.82010  -0.04640   -0.47250
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.12580    9.16480  -0.03900   -0.42554
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.39640    9.43700  -0.04060   -0.43022
中國信託台灣活力基金                                               14.80000   14.80000   0.00000    0.00000
中國信託台灣優勢基金                                               17.51000   17.62000  -0.11000   -0.62429
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.41000   10.49000  -0.08000   -0.76263
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89250    9.89080   0.00170    0.01719
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.25700    9.25540   0.00160    0.01729
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.27630   10.28370  -0.00740   -0.07196
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.57800    9.58450  -0.00650   -0.06782
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.04950   10.99410   0.05540    0.50391
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.62210    9.57400   0.04810    0.50240
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.14770   11.14450   0.00320    0.02871
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.03290   10.03000   0.00290    0.02891
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
中國信託智能運動基金-美元                                          10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.28000   10.20000   0.08000    0.78431
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98760   10.98740   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.40920    9.45560  -0.04640   -0.49071
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.05980    9.10440  -0.04460   -0.48987
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.54670    9.59940  -0.05270   -0.54899
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.18680    9.23760  -0.05080   -0.54993
中國信託精穩基金                                                   18.45670   18.45780  -0.00110   -0.00596
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                       64.75000   64.72000   0.03000    0.04635
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.94920   39.15040  -0.20120   -0.51392
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.25000   18.03000   0.22000    1.22019
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.41470   11.41380   0.00090    0.00789
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.54680   10.54960  -0.00280   -0.02654
元大上證50基金                                                     27.81000   28.50000  -0.69000   -2.42105
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.67000   11.47000   0.20000    1.74368
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.42000   10.25000   0.17000    1.65854
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.59000   13.48000   0.11000    0.81602
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.78400   12.71100   0.07300    0.57431
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.21600   17.08800   0.12800    0.74906
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.40600   10.32100   0.08500    0.82356
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.02900    9.95000   0.07900    0.79397
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.95000    2.93000   0.02000    0.68259
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.20000   13.11000   0.09000    0.68650
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.55590   45.58350  -0.02760   -0.06055
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.46810   10.47330  -0.00520   -0.04965
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.69370    9.69850  -0.00480   -0.04949
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.65000    9.65790  -0.00790   -0.08180
元大巴西指數基金                                                    5.01100    5.10100  -0.09000   -1.76436
元大巴菲特基金                                                     28.84000   28.97000  -0.13000   -0.44874
元大日經225基金                                                    28.33000   28.50000  -0.17000   -0.59649
元大台商收成基金                                                   24.47000   24.74000  -0.27000   -1.09135
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.02000   11.97000   0.05000    0.41771
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.73000   40.96000  -0.23000   -0.56152
元大台灣中型100基金                                                33.65000   33.94000  -0.29000   -0.85445
元大台灣加權股價指數基金                                           26.00900   26.09000  -0.08100   -0.31046
元大台灣卓越50基金                                                 87.25000   87.11000   0.14000    0.16072
元大台灣金融基金                                                   18.18000   18.40000  -0.22000   -1.19565
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.34000   32.58000  -0.24000   -0.73665
元大台灣高股息基金                                                 27.46000   27.70000  -0.24000   -0.86643
元大台灣電子科技基金                                               37.81000   37.62000   0.19000    0.50505
元大全球ETF成長組合基金                                            10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.84000   14.88000  -0.04000   -0.26882
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.42000   13.54000  -0.12000   -0.88626
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.40000    9.48000  -0.08000   -0.84388
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.16000   13.29000  -0.13000   -0.97818
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.40500   12.53300  -0.12800   -1.02130
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.72000    8.67000   0.05000    0.57670
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.64000    6.61000   0.03000    0.45386
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.60000    8.69000  -0.09000   -1.03567
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.74000    6.80000  -0.06000   -0.88235
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.75400    9.79000  -0.03600   -0.36772
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.38000   13.40000  -0.02000   -0.14925
元大全球農業商機基金                                               17.71000   17.83000  -0.12000   -0.67302
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
元大印尼指數基金                                                    8.31800    8.45500  -0.13700   -1.62034
元大印度指數基金                                                   10.20700   10.27500  -0.06800   -0.66180
元大印度基金                                                       12.79000   12.90000  -0.11000   -0.85271
元大多多基金                                                       19.32000   19.55000  -0.23000   -1.17647
元大多福基金                                                       56.50000   57.02000  -0.52000   -0.91196
元大亞太成長基金                                                    9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.53180    8.54940  -0.01760   -0.20586
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.02560    7.04010  -0.01450   -0.20596
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.43100    9.48600  -0.05500   -0.57980
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.08900   10.10000  -0.01100   -0.10891
元大卓越基金                                                       49.37000   49.48000  -0.11000   -0.22231
元大店頭基金                                                        9.07000    9.16000  -0.09000   -0.98253
元大泛歐成長基金                                                    9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.27270   10.27220   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.59920    9.58620   0.01300    0.13561
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.71020   31.65810   0.05210    0.16457
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.92030   38.24860  -0.32830   -0.85833
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.10780   18.91690   0.19090    1.00915
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.03440   19.42350  -0.38910   -2.00324
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.83750   38.89830  -0.06080   -0.15631
元大高科技基金                                                     20.17000   20.36000  -0.19000   -0.93320
元大得利貨幣市場基金                                               16.25590   16.25570   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98360   11.98340   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     13.30000   13.31000  -0.01000   -0.07513
元大華夏中小基金                                                    7.29000    7.22000   0.07000    0.96953
元大新中國基金-人民幣                                               9.69000    9.52000   0.17000    1.78571
元大新中國基金-美元                                                 9.12700    8.98600   0.14100    1.56911
元大新中國基金-新台幣                                               9.07000    8.91000   0.16000    1.79574
元大新主流基金                                                     27.01000   27.30000  -0.29000   -1.06227
元大新東協平衡基金-美元                                             9.31500    9.37000  -0.05500   -0.58698
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.81700    9.90660  -0.08960   -0.90445
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.13540    9.23790  -0.10250   -1.10956
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.78610    9.87850  -0.09240   -0.93536
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.52200    8.60250  -0.08050   -0.93577
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.82740    9.84860  -0.02120   -0.21526
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.42920    9.44950  -0.02030   -0.21483
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.95460    9.96470  -0.01010   -0.10136
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.55530    9.56500  -0.00970   -0.10141
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.56880    9.59130  -0.02250   -0.23459
元大新興亞洲基金                                                   11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.78250    8.83210  -0.04960   -0.56159
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.56420    8.61250  -0.04830   -0.56081
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.00370    9.03870  -0.03500   -0.38722
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.77940    8.81350  -0.03410   -0.38691
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10330   15.10320   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                       39.63000   40.03000  -0.40000   -0.99925
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.98000    9.07000  -0.09000   -0.99228
元大實質多重資產基金-美元                                           8.29700    8.39100  -0.09400   -1.12025
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.73000    8.82000  -0.09000   -1.02041
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.02000   15.64000   0.38000    2.42967
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.97000   13.61000  -0.64000   -4.70242
元大摩臺基金                                                       40.31000   40.27000   0.04000    0.09933
元大標普500基金                                                    26.83000   26.82000   0.01000    0.03729
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.78000   12.76000   0.02000    0.15674
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.94000   36.02000  -0.08000   -0.22210
元大標智滬深300基金                                                15.62000   16.06000  -0.44000   -2.73973
元大歐洲50基金                                                     24.13000   24.39000  -0.26000   -1.06601
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.37890    9.39320  -0.01430   -0.15224
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18600   10.18560   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       55.92000   56.53000  -0.61000   -1.07907
元大韓國KOSPI200基金                                               22.22000   22.67000  -0.45000   -1.98500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.63000   15.61000   0.02000    0.12812
日盛上選基金                                                       34.24000   34.23000   0.01000    0.02921
日盛小而美基金                                                     19.28000   19.16000   0.12000    0.62630
日盛中國內需動力基金                                                9.53000    9.42000   0.11000    1.16773
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.65780   11.65680   0.00100    0.00858
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.76620    9.76530   0.00090    0.00922
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.67310   11.67760  -0.00450   -0.03854
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.77330    9.77710  -0.00380   -0.03887
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.60110   10.59690   0.00420    0.03963
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.86040    8.85680   0.00360    0.04065
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.48000   10.35000   0.13000    1.25604
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.02000    9.91000   0.11000    1.10999
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.33000   10.20000   0.13000    1.27451
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
日盛日盛基金                                                       13.95000   13.95000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.15950   10.15930   0.00020    0.00197
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.53020    9.53000   0.00020    0.00210
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.98350    9.97920   0.00430    0.04309
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.36710    9.36300   0.00410    0.04379
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41450    2.41570  -0.00120   -0.04968
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67540    1.67620  -0.00080   -0.04773
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36490    0.36540  -0.00050   -0.13684
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25400    0.25440  -0.00040   -0.15723
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.12980   12.13680  -0.00700   -0.05768
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30630    8.31110  -0.00480   -0.05775
日盛亞洲機會基金                                                    6.97000    6.94000   0.03000    0.43228
日盛首選基金                                                       17.78000   17.73000   0.05000    0.28201
日盛高科技基金                                                     18.65000   18.61000   0.04000    0.21494
日盛貨幣市場基金                                                   14.77140   14.77120   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     40.66000   40.67000  -0.01000   -0.02459
日盛精選五虎基金                                                   38.80000   38.59000   0.21000    0.54418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48620   13.48600   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.90000   31.96000  -0.06000   -0.18773
台新MSCI中國基金                                                   20.34000   20.43000  -0.09000   -0.44053
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.49000   17.42000   0.07000    0.40184
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.25000   23.42000  -0.17000   -0.72588
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16300   14.16280   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.43030   10.42080   0.00950    0.09116
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54060   10.55290  -0.01230   -0.11656
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09740   10.09150   0.00590    0.05847
台新中國通基金                                                     44.89000   45.04000  -0.15000   -0.33304
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.47720    0.47350   0.00370    0.78141
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.65800   14.51900   0.13900    0.95737
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33320    0.33070   0.00250    0.75597
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.25000   10.16000   0.09000    0.88583
台新主流基金                                                       24.29000   24.29000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.39000   20.59000  -0.20000   -0.97135
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66710    0.67460  -0.00750   -1.11177
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.18000   15.34000  -0.16000   -1.04302
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49550    0.50110  -0.00560   -1.11754
台新台灣中小基金                                                   35.34000   35.44000  -0.10000   -0.28217
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.99130   10.03200  -0.04070   -0.40570
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.30590    9.35100  -0.04510   -0.48230
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.41970   10.47020  -0.05050   -0.48232
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.44160   10.48150  -0.03990   -0.38067
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.26910   11.31230  -0.04320   -0.38189
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
台新印度基金                                                       15.82000   16.07000  -0.25000   -1.55569
台新亞美短期債券基金                                               10.92230   10.92160   0.00070    0.00641
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.54760    8.55050  -0.00290   -0.03392
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28370    0.28430  -0.00060   -0.21104
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.87810   11.88210  -0.00400   -0.03366
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38870    0.38950  -0.00080   -0.20539
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09180   11.09170   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.07660   30.10660  -0.03000   -0.09965
台新智慧生活基金-美元                                              10.85590   10.84180   0.01410    0.13005
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.23980    8.29230  -0.05250   -0.63312
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.40330    8.44190  -0.03860   -0.45724
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.85860    8.91500  -0.05640   -0.63264
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04180    9.08340  -0.04160   -0.45798
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.10800   10.21150  -0.10350   -1.01356
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32390    0.32790  -0.00400   -1.21988
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.53770    7.61490  -0.07720   -1.01380
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25440    0.25750  -0.00310   -1.20388
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.31000    5.33000  -0.02000   -0.37523
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.94000   21.06000  -0.12000   -0.56980
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.71200   10.79800  -0.08600   -0.79644
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.76000   15.78000  -0.02000   -0.12674
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.81670   11.82460  -0.00790   -0.06681
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.54300    9.54940  -0.00640   -0.06702
未來資產亞洲新富基金                                               20.22000   20.27000  -0.05000   -0.24667
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56750   12.56730   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 12.30000   12.40000  -0.10000   -0.80645
未來資產新興市場債券基金A                                           8.66570    8.70600  -0.04030   -0.46290
未來資產新興市場債券基金B                                           6.58830    6.61900  -0.03070   -0.46382
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.10850   11.10770   0.00080    0.00720
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.91070    9.91730  -0.00660   -0.06655
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.28430    9.29300  -0.00870   -0.09362
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.55340   10.56330  -0.00990   -0.09372
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.88300    7.89010  -0.00710   -0.08999
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.02180    9.03020  -0.00840   -0.09302
永豐中小基金                                                       54.19000   54.51000  -0.32000   -0.58705
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76850    1.76700   0.00150    0.08489
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33970    2.33760   0.00210    0.08984
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.05950    8.04730   0.01220    0.15160
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.34610   10.33040   0.01570    0.15198
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.78000    4.75000   0.03000    0.63158
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.47000   21.37000   0.10000    0.46795
永豐主流品牌基金                                                   18.13000   18.47000  -0.34000   -1.84082
永豐永豐基金                                                       37.79000   37.73000   0.06000    0.15902
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.88160    9.90490  -0.02330   -0.23524
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.95010    9.97350  -0.02340   -0.23462
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.82890    9.85080  -0.02190   -0.22232
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.89840    9.92040  -0.02200   -0.22177
永豐亞洲民生消費基金                                               11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             12.89040   12.92080  -0.03040   -0.23528
永豐高科技基金                                                     25.13000   25.15000  -0.02000   -0.07952
永豐貨幣市場基金                                                   13.88410   13.88390   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09840    2.10260  -0.00420   -0.19975
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.48150    2.48640  -0.00490   -0.19707
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.70240    7.71280  -0.01040   -0.13484
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.33980   10.35360  -0.01380   -0.13329
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.99500    7.00750  -0.01250   -0.17838
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.77340   10.79280  -0.01940   -0.17975
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.39000    9.29000   0.10000    1.07643
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.44000    7.38000   0.06000    0.81301
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.09000   16.93000   0.16000    0.94507
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.81000   56.99000  -0.18000   -0.31584
永豐領航科技基金                                                   41.52000   41.61000  -0.09000   -0.21629
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.34000   11.42000  -0.08000   -0.70053
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.97000   11.04000  -0.07000   -0.63406
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.03000   10.17000  -0.14000   -1.37660
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.85000    9.96000  -0.11000   -1.10442
永豐趨勢平衡基金                                                   45.38000   45.83000  -0.45000   -0.98189
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.58270   11.58170   0.00100    0.00863
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.48720    9.48500   0.00220    0.02319
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.74040    9.73820   0.00220    0.02259
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.50240    9.49720   0.00520    0.05475
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.67530    9.67010   0.00520    0.05377
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49840    9.49700   0.00140    0.01474
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.88120    9.87970   0.00150    0.01518
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.47890    9.47420   0.00470    0.04961
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.73170    9.72680   0.00490    0.05038
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.89000   10.79000   0.10000    0.92678
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.61000    9.53000   0.08000    0.83945
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.28000   10.20000   0.08000    0.78431
兆豐國際中小基金                                                   16.25000   16.21000   0.04000    0.24676
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.93000   13.80000   0.13000    0.94203
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.48000   18.30000   0.18000    0.98361
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.36000   18.20000   0.16000    0.87912
兆豐國際生命科學基金                                               16.84000   16.90000  -0.06000   -0.35503
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.36510   10.39030  -0.02520   -0.24253
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.60010   10.63330  -0.03320   -0.31223
兆豐國際全球基金                                                   32.48000   32.52000  -0.04000   -0.12300
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.27800   10.27740   0.00060    0.00584
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.05460   10.04100   0.01360    0.13544
兆豐國際國民基金                                                   22.92000   22.77000   0.15000    0.65876
兆豐國際第一基金                                                   13.49000   13.45000   0.04000    0.29740
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.93620    9.96840  -0.03220   -0.32302
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.88230    7.90780  -0.02550   -0.32247
兆豐國際萬全基金                                                   20.97000   20.91000   0.06000    0.28694
兆豐國際電子基金                                                   26.04000   25.96000   0.08000    0.30817
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.04000   23.11000  -0.07000   -0.30290
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.16000   16.09000   0.07000    0.43505
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.56000   33.59000  -0.03000   -0.08931
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50380   12.50360   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.81000   11.84000  -0.03000   -0.25338
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.14590   11.15070  -0.00480   -0.04305
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.98560   11.99770  -0.01210   -0.10085
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.75390   10.76590  -0.01200   -0.11146
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.52000   11.53280  -0.01280   -0.11099
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15080    8.15440  -0.00360   -0.04415
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.48900    9.49870  -0.00970   -0.10212
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.03460    9.04460  -0.01000   -0.11056
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.96370    8.97420  -0.01050   -0.11700
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30920    9.31960  -0.01040   -0.11159
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.42000   11.45000  -0.03000   -0.26201
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
合庫全球新興市場基金                                                8.94000    9.00000  -0.06000   -0.66667
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
合庫貨幣市場基金                                                   10.13080   10.13070   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.33600    9.36360  -0.02760   -0.29476
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.58870    9.61910  -0.03040   -0.31604
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.89030    9.91420  -0.02390   -0.24107
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.29370   11.32720  -0.03350   -0.29575
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.44120   13.46780  -0.02660   -0.19751
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.67710    8.70360  -0.02650   -0.30447
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.33350    9.36310  -0.02960   -0.31613
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.77670    7.79550  -0.01880   -0.24116
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.64850    8.67410  -0.02560   -0.29513
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.03160   10.05250  -0.02090   -0.20791
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.98530   10.98450   0.00080    0.00728
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.95130    9.97140  -0.02010   -0.20158
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.78210    9.78460  -0.00250   -0.02555
安聯中國東協基金                                                   15.45000   15.48000  -0.03000   -0.19380
安聯中國策略基金                                                   13.67000   13.51000   0.16000    1.18431
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.59000   13.48000   0.11000    0.81602
安聯中華新思路基金-美元                                            12.70000   12.62000   0.08000    0.63391
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.89000   11.80000   0.09000    0.76271
安聯台灣大壩基金                                                   28.97000   29.02000  -0.05000   -0.17229
安聯台灣科技基金                                                   48.03000   47.86000   0.17000    0.35520
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49290   12.49270   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   32.09000   32.12000  -0.03000   -0.09340
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14240   10.14990  -0.00750   -0.07389
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.07100   15.08140  -0.01040   -0.06896
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62740    9.63400  -0.00660   -0.06851
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.56000   11.63000  -0.07000   -0.60189
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.82000   11.87000  -0.05000   -0.42123
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.34600   12.35440  -0.00840   -0.06799
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14950   10.15380  -0.00430   -0.04235
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.24700   12.25330  -0.00630   -0.05141
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.46350    9.47010  -0.00660   -0.06969
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.32510    9.32910  -0.00400   -0.04288
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.99660    9.00130  -0.00470   -0.05221
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.37000   11.42000  -0.05000   -0.43783
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.03960   12.04350  -0.00390   -0.03238
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.96220   10.96750  -0.00530   -0.04832
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.62930   10.63310  -0.00380   -0.03574
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.87370    8.87690  -0.00320   -0.03605
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.67160    8.67580  -0.00420   -0.04841
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.38310    8.38610  -0.00300   -0.03577
安聯全球人口趨勢基金                                               11.85000   11.90000  -0.05000   -0.42017
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.25000   10.38000  -0.13000   -1.25241
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        38.50000   38.91000  -0.41000   -1.05371
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.72000    8.79000  -0.07000   -0.79636
安聯全球計量平衡基金                                               12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.00990   12.01750  -0.00760   -0.06324
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.39210   10.39870  -0.00660   -0.06347
安聯全球新興市場基金                                               17.49000   17.50000  -0.01000   -0.05714
安聯全球農金趨勢基金                                                9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
安聯亞洲動態策略基金                                               22.88000   22.83000   0.05000    0.21901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.06650   10.07460  -0.00810   -0.08040
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.82190    9.83010  -0.00820   -0.08342
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.39380   83.62600  -0.23220   -0.27766
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.39930   12.44090  -0.04160   -0.33438
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.17660   65.35550  -0.17890   -0.27373
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.60930    9.64160  -0.03230   -0.33501
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57940    2.58310  -0.00370   -0.14324
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.49000   10.50690  -0.01690   -0.16085
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19790    2.19780   0.00010    0.00455
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70690    8.71930  -0.01240   -0.14221
宏利台灣動力基金                                                   32.15000   32.36000  -0.21000   -0.64895
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.19840   10.23850  -0.04010   -0.39166
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.97360    9.99640  -0.02280   -0.22808
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.99730    8.02910  -0.03180   -0.39606
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.96470    7.98620  -0.02150   -0.26921
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.01000   11.05000  -0.04000   -0.36199
宏利全球債券組合基金                                               13.02890   13.02500   0.00390    0.02994
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76610    2.77190  -0.00580   -0.20924
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66200   11.68050  -0.01850   -0.15838
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62660    8.64080  -0.01420   -0.16434
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41660    2.41450   0.00210    0.08697
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.84500   10.84850  -0.00350   -0.03226
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.73740    3.74100  -0.00360   -0.09623
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.60380    0.60420  -0.00040   -0.06620
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.48000   17.49000  -0.01000   -0.05718
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.82630   11.83070  -0.00440   -0.03719
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.52270   10.52730  -0.00460   -0.04370
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20250   10.20280  -0.00030   -0.00294
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.93270    8.99190  -0.05920   -0.65837
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.53640    8.58350  -0.04710   -0.54873
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.45130    8.49530  -0.04400   -0.51793
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.40670    8.47600  -0.06930   -0.81760
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.69890    2.71310  -0.01420   -0.52339
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39170    0.39380  -0.00210   -0.53327
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.89350   11.94990  -0.05640   -0.47197
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89290    0.89750  -0.00460   -0.51253
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.19380    7.22870  -0.03490   -0.48280
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.98770    1.99820  -0.01050   -0.52547
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28620    0.28770  -0.00150   -0.52138
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.81090    8.85330  -0.04240   -0.47892
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32170    0.32340  -0.00170   -0.52566
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64260   13.64250   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.62000    2.61000   0.01000    0.38314
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.90000   11.84000   0.06000    0.50676
宏利臺灣股息收益基金                                               27.84000   28.13000  -0.29000   -1.03093
宏利澳幣保本基金                                                   12.18010   12.17830   0.00180    0.01478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.81000   10.87000  -0.06000   -0.55198
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.91000   10.98000  -0.07000   -0.63752
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.60000   11.56000   0.04000    0.34602
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.92000   11.90000   0.02000    0.16807
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.21420   10.22100  -0.00680   -0.06653
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.50600    9.51750  -0.01150   -0.12083
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.91730    8.91800  -0.00070   -0.00785
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.66020   10.66090  -0.00070   -0.00657
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
貝萊德新台幣基金                                                   12.93450   12.93450   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                     26.73000   26.82000  -0.09000   -0.33557
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.22580   11.22700  -0.00120   -0.01069
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87520    9.89070  -0.01550   -0.15671
保德信大中華基金-人民幣                                             9.72000    9.64000   0.08000    0.82988
保德信大中華基金-美元                                               9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
保德信大中華基金-新台幣                                            28.55000   28.36000   0.19000    0.66996
保德信中小型股基金                                                 46.09000   46.42000  -0.33000   -0.71090
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.17000    9.07000   0.10000    1.10254
保德信中國中小基金-美元                                             8.86000    8.80000   0.06000    0.68182
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.53000    8.46000   0.07000    0.82742
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.21610    9.18520   0.03090    0.33641
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.28100    9.24550   0.03550    0.38397
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.34530    9.31240   0.03290    0.35329
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.08900   10.05360   0.03540    0.35211
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.80000    8.72000   0.08000    0.91743
保德信中國品牌基金-美元                                             8.79000    8.69000   0.10000    1.15075
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.52000    9.42000   0.10000    1.06157
保德信台商全方位基金                                               35.99000   36.19000  -0.20000   -0.55264
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.48000   30.69000  -0.21000   -0.68426
保德信全球消費商機基金                                             18.50000   18.61000  -0.11000   -0.59108
保德信全球基礎建設基金                                             12.37000   12.42000  -0.05000   -0.40258
保德信全球資源基金                                                  8.06000    8.11000  -0.05000   -0.61652
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.46000   34.61000  -0.15000   -0.43340
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.75960    9.79040  -0.03080   -0.31459
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.57210   10.60510  -0.03300   -0.31117
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.24310    9.25560  -0.01250   -0.13505
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.99760   10.01120  -0.01360   -0.13585
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.17670    8.18310  -0.00640   -0.07821
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.78320   10.79160  -0.00840   -0.07784
保德信亞太基金                                                     21.56000   21.50000   0.06000    0.27907
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.48390    8.50120  -0.01730   -0.20350
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.24080   11.26380  -0.02300   -0.20419
保德信店頭市場基金                                                 33.34000   33.63000  -0.29000   -0.86233
保德信拉丁美洲基金                                                  6.27000    6.40000  -0.13000   -2.03125
保德信金平衡基金                                                   30.38000   30.45000  -0.07000   -0.22989
保德信金滿意基金                                                   43.67000   43.87000  -0.20000   -0.45589
保德信科技島基金                                                   26.86000   26.87000  -0.01000   -0.03722
保德信高成長基金                                                   95.19000   95.72000  -0.53000   -0.55370
保德信第一基金                                                     26.73000   26.80000  -0.07000   -0.26119
保德信貨幣市場基金                                                 15.77030   15.77010   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.62930   10.68160  -0.05230   -0.48963
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.78040   10.82120  -0.04080   -0.37704
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.86420   10.91730  -0.05310   -0.48638
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.31710   10.35570  -0.03860   -0.37274
保德信新世紀基金                                                   10.51000   10.63000  -0.12000   -1.12888
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.97480    7.97670  -0.00190   -0.02382
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.78190   10.78460  -0.00270   -0.02504
保德信新興趨勢組合基金                                             10.89000   11.08000  -0.19000   -1.71480
保德信瑞騰基金                                                     15.54680   15.54670   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.64640    9.68270  -0.03630   -0.37490
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.87300    9.91020  -0.03720   -0.37537
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.58560    9.61950  -0.03390   -0.35241
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.69590    9.72960  -0.03370   -0.34637
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.76100    9.80630  -0.04530   -0.46195
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.74630    9.79170  -0.04540   -0.46366
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.60830    9.64740  -0.03910   -0.40529
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.61100    9.65010  -0.03910   -0.40518
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.90370    9.93900  -0.03530   -0.35517
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85330    9.90240  -0.04910   -0.49584
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.91200    9.96210  -0.05010   -0.50291
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74410    9.78920  -0.04510   -0.46071
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.74400    9.78900  -0.04500   -0.45970
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.45590    9.51110  -0.05520   -0.58037
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.30800    9.35750  -0.04950   -0.52899
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99810    0.00000   9.99810    0.00000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.99900    0.00000   9.99900    0.00000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型               9.99560    0.00000   9.99560    0.00000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.01310    0.00000  10.01310    0.00000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.00160    0.00000  10.00160    0.00000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.00160    0.00000  10.00160    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95660    1.95130   0.00530    0.27161
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66410    2.65700   0.00710    0.26722
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29450    0.29420   0.00030    0.10197
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43530    0.43480   0.00050    0.11500
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42490    8.41320   0.01170    0.13907
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.68790   11.66800   0.01990    0.17055
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.49110    9.48070   0.01040    0.10970
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.61500   11.60170   0.01330    0.11464
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.60030    8.60470  -0.00440   -0.05113
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.54730   10.55270  -0.00540   -0.05117
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.98700   10.02300  -0.03600   -0.35917
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91230    9.94540  -0.03310   -0.33282
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                             9.97700    9.99510  -0.01810   -0.18109
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.53290   10.55200  -0.01910   -0.18101
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.88410    9.90070  -0.01660   -0.16766
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.67050    9.69570  -0.02520   -0.25991
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.97390   10.00000  -0.02610   -0.26100
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.64800    9.67050  -0.02250   -0.23267
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.83690    9.85920  -0.02230   -0.22618
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.28990   10.35440  -0.06450   -0.62292
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.05020    6.08290  -0.03270   -0.53757
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.38590   10.44200  -0.05610   -0.53725
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64990   11.64980   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           20.14000   20.14000   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4597.11000 4595.09000   2.02000    0.04396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.23130   10.18150   0.04980    0.48912
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.22210   11.18180   0.04030    0.36041
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.47590   10.43900   0.03690    0.35348
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.07540    9.03120   0.04420    0.48941
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.46800    9.43400   0.03400    0.36040
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.29710    9.26430   0.03280    0.35405
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.40320   10.35260   0.05060    0.48877
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.91940   10.88020   0.03920    0.36029
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.87780   10.83950   0.03830    0.35334
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.15000    6.22000  -0.07000   -1.12540
柏瑞巨人基金                                                       13.23000   13.24000  -0.01000   -0.07553
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65530   13.65510   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.06000   16.16000  -0.10000   -0.61881
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.39850   13.42040  -0.02190   -0.16318
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76540   11.79150  -0.02610   -0.22135
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.37560   12.40140  -0.02580   -0.20804
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.77140    8.85950  -0.08810   -0.99441
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.71590    6.76290  -0.04700   -0.69497
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66070    8.73800  -0.07730   -0.88464
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.42100    8.50420  -0.08320   -0.97834
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.64010   10.71940  -0.07930   -0.73978
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.26260    8.31120  -0.04860   -0.58475
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.93990   11.96640  -0.02650   -0.22145
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.60740   11.62640  -0.01900   -0.16342
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.83600   11.84510  -0.00910   -0.07683
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.26560   11.28910  -0.02350   -0.20817
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.90010    8.96220  -0.06210   -0.69291
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.67720    9.76320  -0.08600   -0.88086
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.62490    9.72040  -0.09550   -0.98247
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.46300    9.53380  -0.07080   -0.74262
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.33410    9.39480  -0.06070   -0.64610
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.30730   10.31930  -0.01200   -0.11629
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.15930   10.17840  -0.01910   -0.18765
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.04660   10.06400  -0.01740   -0.17289
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.13250   10.14520  -0.01270   -0.12518
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.01050   10.07220  -0.06170   -0.61258
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.78610    9.86740  -0.08130   -0.82393
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.75250    9.81940  -0.06690   -0.68130
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.83930    9.90110  -0.06180   -0.62417
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.28810   10.30010  -0.01200   -0.11650
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.15930   10.17830  -0.01900   -0.18667
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.04660   10.06410  -0.01750   -0.17389
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.13250   10.14520  -0.01270   -0.12518
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.01050   10.07220  -0.06170   -0.61258
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.78620    9.86760  -0.08140   -0.82492
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.75250    9.81950  -0.06700   -0.68232
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.83930    9.90110  -0.06180   -0.62417
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.67980   10.68700  -0.00720   -0.06737
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.85510   11.87030  -0.01520   -0.12805
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.26830   11.28440  -0.01610   -0.14267
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.01300    9.01910  -0.00610   -0.06763
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.68680    9.69920  -0.01240   -0.12785
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56580    9.57940  -0.01360   -0.14197
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.39210   10.39910  -0.00700   -0.06731
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.03860   11.05270  -0.01410   -0.12757
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.88640   10.90200  -0.01560   -0.14309
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.01330    9.01930  -0.00600   -0.06652
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.68720    9.69960  -0.01240   -0.12784
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56620    9.57980  -0.01360   -0.14197
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.90000   13.94000  -0.04000   -0.28694
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.99000   12.97000   0.02000    0.15420
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.15000   13.11000   0.04000    0.30511
柏瑞拉丁美洲基金                                                    8.58000    8.76000  -0.18000   -2.05479
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.40730   11.43640  -0.02910   -0.25445
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.45170    7.49280  -0.04110   -0.54853
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.88000    9.96000  -0.08000   -0.80321
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.84000    9.91000  -0.07000   -0.70636
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.71000    9.78000  -0.07000   -0.71575
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.29620   11.28130   0.01490    0.13208
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.95160   10.94530   0.00630    0.05756
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.09050   10.08470   0.00580    0.05751
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.24270    8.23180   0.01090    0.13241
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.25330    9.24800   0.00530    0.05731
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.29420    9.28880   0.00540    0.05813
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.53480   10.52880   0.00600    0.05699
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.92010    9.90700   0.01310    0.13223
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.07410   10.06820   0.00590    0.05860
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.58640    9.58090   0.00550    0.05741
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.90620    8.89440   0.01180    0.13267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.83950    8.81260   0.02690    0.30524
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.31820    9.31280   0.00540    0.05798
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.41870   11.46380  -0.04510   -0.39341
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           10.89040   10.94460  -0.05420   -0.49522
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.34810   10.39880  -0.05070   -0.48756
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.77030    6.79700  -0.02670   -0.39282
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.45520    8.49730  -0.04210   -0.49545
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.04630    9.09060  -0.04430   -0.48732
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.81580    9.85450  -0.03870   -0.39271
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.36460   10.41540  -0.05080   -0.48774
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.15130    9.19680  -0.04550   -0.49474
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.63410    8.66810  -0.03400   -0.39224
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.23900    9.28430  -0.04530   -0.48792
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.23020   11.23400  -0.00380   -0.03383
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.79320   11.80590  -0.01270   -0.10757
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.82350   10.83610  -0.01260   -0.11628
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.14270    9.14580  -0.00310   -0.03390
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.65830    9.66860  -0.01030   -0.10653
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.66500    9.67620  -0.01120   -0.11575
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.11570   11.12770  -0.01200   -0.10784
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.01980   10.02320  -0.00340   -0.03392
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.31320   10.32520  -0.01200   -0.11622
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.52680    9.53000  -0.00320   -0.03358
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.29700    9.30010  -0.00310   -0.03333
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.87910    9.88970  -0.01060   -0.10718
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.42580    9.43670  -0.01090   -0.11551
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.15000   18.25000  -0.10000   -0.54795
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.07000   17.17000  -0.10000   -0.58241
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.81160   12.83470  -0.02310   -0.17998
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.75110   10.80070  -0.04960   -0.45923
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.66520   11.71510  -0.04990   -0.42595
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.34530   12.39060  -0.04530   -0.36560
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.19640   11.24960  -0.05320   -0.47291
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.74150    9.78640  -0.04490   -0.45880
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.25700   10.30090  -0.04390   -0.42618
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.20640   10.24380  -0.03740   -0.36510
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.17030   10.21860  -0.04830   -0.47267
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.88120    9.92680  -0.04560   -0.45936
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.05380   10.09680  -0.04300   -0.42588
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.83720   11.88060  -0.04340   -0.36530
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.11150   10.15950  -0.04800   -0.47246
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.68000   14.35000   0.33000    2.29965
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.73000   25.96000  -1.23000   -4.73806
國泰大中華基金                                                     20.44000   20.45000  -0.01000   -0.04890
國泰小龍基金                                                       15.75000   15.81000  -0.06000   -0.37951
國泰中小成長基金                                                   43.96000   44.05000  -0.09000   -0.20431
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.13690    4.09400   0.04290    1.04787
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.58000   18.40000   0.18000    0.97826
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.69930    0.69350   0.00580    0.83634
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.65980    0.65440   0.00540    0.82518
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18980    2.18950   0.00030    0.01370
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.64340    9.65020  -0.00680   -0.07046
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.14410    8.19300  -0.04890   -0.59685
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31530    0.31590  -0.00060   -0.18993
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.51560   11.51470   0.00090    0.00782
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67730    1.68060  -0.00330   -0.19636
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.97820    9.97280   0.00540    0.05415
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32940    0.32980  -0.00040   -0.12129
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.32450    4.26360   0.06090    1.42837
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.42000   19.15000   0.27000    1.40992
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.62590    0.61840   0.00750    1.21281
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.19760    3.14950   0.04810    1.52723
國泰中港台基金台幣級別                                             14.37000   14.15000   0.22000    1.55477
國泰中港台基金美元級別                                              0.46860    0.46250   0.00610    1.31892
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.70000   27.86000  -0.16000   -0.57430
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.52000   12.41000   0.11000    0.88638
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.27000   36.89000  -0.62000   -1.68067
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.38810   10.38070   0.00740    0.07129
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.38830   10.38090   0.00740    0.07128
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.38870   10.38120   0.00750    0.07225
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33730    0.33750  -0.00020   -0.05926
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33730    0.33750  -0.00020   -0.05926
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33730    0.33750  -0.00020   -0.05926
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41300   12.41290   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       27.85000   27.93000  -0.08000   -0.28643
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.48300    2.49440  -0.01140   -0.45702
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.17000   11.22000  -0.05000   -0.44563
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36280    0.36470  -0.00190   -0.52098
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50800    0.50960  -0.00160   -0.31397
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.13000   13.15000  -0.02000   -0.15209
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45390    0.45530  -0.00140   -0.30749
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.88000    5.91000  -0.03000   -0.50761
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18840    0.18940  -0.00100   -0.52798
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41630    0.41800  -0.00170   -0.40670
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37640    0.37790  -0.00150   -0.39693
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44150    0.44320  -0.00170   -0.38357
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.15000   11.20000  -0.05000   -0.44643
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52440    0.52540  -0.00100   -0.19033
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.90000   20.93000  -0.03000   -0.14333
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.43000   22.51000  -0.08000   -0.35540
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.50430    2.49970   0.00460    0.18402
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.29560   11.28310   0.01250    0.11079
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.11540   10.14660  -0.03120   -0.30749
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36690    0.36700  -0.00010   -0.02725
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32860    0.33000  -0.00140   -0.42424
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.51030    0.50790   0.00240    0.47253
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38970    0.39110  -0.00140   -0.35796
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    19.04000   19.08000  -0.04000   -0.20964
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61870    0.62110  -0.00240   -0.38641
國泰科技生化基金                                                   35.59000   35.64000  -0.05000   -0.14029
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.73000   27.70000   0.03000    0.10830
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.12000   13.12000   0.00000    0.00000
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.42710   39.79120  -0.36410   -0.91503
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.55820   19.35480   0.20340    1.05090
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.29980   19.70020  -0.40040   -2.03247
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.77090   40.03060  -0.25970   -0.64875
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.09650   41.27990  -0.18340   -0.44428
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.37220   43.32890   0.04330    0.09993
國泰紐幣2021保本基金                                               12.20610   12.20300   0.00310    0.02540
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.50250   12.49760   0.00490    0.03921
國泰紐幣保本基金                                                   12.44880   12.44660   0.00220    0.01768
國泰高科技基金                                                     13.12000   13.16000  -0.04000   -0.30395
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.85000   23.89000  -0.04000   -0.16743
國泰國泰基金台幣級別                                               23.85000   23.89000  -0.04000   -0.16743
國泰富時中國A50基金                                                17.88000   18.35000  -0.47000   -2.56131
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33640    0.33690  -0.00050   -0.14841
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47800    0.47780   0.00020    0.04186
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.63000   11.65000  -0.02000   -0.17167
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37630    0.37740  -0.00110   -0.29147
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53480    0.53530  -0.00050   -0.09341
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.84000   10.89000  -0.05000   -0.45914
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35100    0.35290  -0.00190   -0.53840
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49880    0.50050  -0.00170   -0.33966
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.43480   10.49180  -0.05700   -0.54328
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.49120    7.53210  -0.04090   -0.54301
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35280    0.35470  -0.00190   -0.53566
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25130    0.25270  -0.00140   -0.55402
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.22700    2.22040   0.00660    0.29724
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.96510    9.93860   0.02650    0.26664
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32300    0.32270   0.00030    0.09297
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.09780   40.08090   0.01690    0.04216
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.87000   19.17000  -0.30000   -1.56495
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.81000   11.70000   0.11000    0.94017
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38400    0.38110   0.00290    0.76096
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.21250    2.22000  -0.00750   -0.33784
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44880    1.46290  -0.01410   -0.96384
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33320    0.33500  -0.00180   -0.53731
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33220    0.33450  -0.00230   -0.68759
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22040    0.22300  -0.00260   -1.16592
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.22030   10.27340  -0.05310   -0.51687
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.56690    6.64300  -0.07610   -1.14557
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.62000   13.56000   0.06000    0.44248
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.30000   37.66000  -0.36000   -0.95592
國泰價值卓越基金                                                   15.55000   15.60000  -0.05000   -0.32051
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.23000   11.39000  -0.16000   -1.40474
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38390    0.38990  -0.00600   -1.53886
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.89700   38.82830   0.06870    0.17693
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.86000   21.88000  -0.02000   -0.09141
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.04000   19.17000  -0.13000   -0.67814
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  20.02000   20.14000  -0.12000   -0.59583
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08010   12.08250  -0.00240   -0.01986
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39630    0.39650  -0.00020   -0.05044
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.62610    9.62330   0.00280    0.02910
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.29440    8.29180   0.00260    0.03136
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.73980   10.73540   0.00440    0.04099
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.36500    9.36210   0.00290    0.03098
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.19360   11.19290   0.00070    0.00625
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83810    9.84120  -0.00310   -0.03150
第一金大中華基金                                                   28.24000   28.32000  -0.08000   -0.28249
第一金小型精選基金                                                 38.25000   38.65000  -0.40000   -1.03493
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.86000   12.80000   0.06000    0.46875
第一金中國世紀基金-美元                                             8.06150    8.03910   0.02240    0.27864
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.06220    8.03990   0.02230    0.27737
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
第一金中概平衡基金                                                 26.71000   26.68000   0.03000    0.11244
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25340   15.25330   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.87600  177.87400   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.31490   10.32540  -0.01050   -0.10169
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.31530   10.32530  -0.01000   -0.09685
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.80190   14.80920  -0.00730   -0.04929
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.80320   14.80990  -0.00670   -0.04524
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.18000   14.18000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.79150    9.82120  -0.02970   -0.30241
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.79470    9.82460  -0.02990   -0.30434
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44700    9.46680  -0.01980   -0.20915
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.47200    9.49180  -0.01980   -0.20860
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.30020   10.33210  -0.03190   -0.30875
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.94990    9.97070  -0.02080   -0.20861
第一金全球大趨勢基金                                               24.20000   24.19000   0.01000    0.04134
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.28830    8.29320  -0.00490   -0.05908
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.89400    5.89750  -0.00350   -0.05935
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.35630    9.38720  -0.03090   -0.32917
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.35740    9.38830  -0.03090   -0.32913
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.75350    9.78570  -0.03220   -0.32905
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.75480    9.78700  -0.03220   -0.32901
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55820    8.61680  -0.05860   -0.68007
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.14870   10.18370  -0.03500   -0.34369
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.63160    9.70710  -0.07550   -0.77778
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.63080    9.70630  -0.07550   -0.77785
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.94580    7.99070  -0.04490   -0.56190
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.81850    8.86510  -0.04660   -0.52566
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.81900    8.86560  -0.04660   -0.52563
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.19710   11.20480  -0.00770   -0.06872
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.19800   11.20580  -0.00780   -0.06961
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.02020   10.02640  -0.00620   -0.06184
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.82540   14.82910  -0.00370   -0.02495
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.46370   14.60630  -0.14260   -0.97629
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.48180   14.62450  -0.14270   -0.97576
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.61000   13.73000  -0.12000   -0.87400
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.64000   13.76000  -0.12000   -0.87209
第一金亞洲科技基金                                                 19.35000   19.30000   0.05000    0.25907
第一金亞洲新興市場基金                                             13.15000   13.25000  -0.10000   -0.75472
第一金店頭市場基金                                                  9.67000    9.81000  -0.14000   -1.42712
第一金創新趨勢基金                                                 24.86000   25.04000  -0.18000   -0.71885
第一金電子基金                                                     35.21000   35.26000  -0.05000   -0.14180
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       21.01000   21.03000  -0.02000   -0.09510
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.83000   18.74000   0.09000    0.48026
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.76000    8.67000   0.09000    1.03806
統一大中華中小基金(美元)                                            8.06000    8.00000   0.06000    0.75000
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.87000   11.76000   0.11000    0.93537
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
統一大滿貫基金-A類型                                               35.93000   36.06000  -0.13000   -0.36051
統一大滿貫基金-I類型                                               35.93000   36.06000  -0.13000   -0.36051
統一大龍印基金                                                     14.99000   14.92000   0.07000    0.46917
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.32000    9.23000   0.09000    0.97508
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.59000    8.52000   0.07000    0.82160
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.73000    9.64000   0.09000    0.93361
統一中小基金                                                       26.73000   26.76000  -0.03000   -0.11211
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85100    9.83520   0.01580    0.16065
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.22480    9.23630  -0.01150   -0.12451
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.93830    8.94160  -0.00330   -0.03691
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.70420   11.68540   0.01880    0.16088
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.88760   10.90110  -0.01350   -0.12384
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.54450   10.54840  -0.00390   -0.03697
統一台灣動力基金                                                   18.12000   18.11000   0.01000    0.05522
統一全天候基金-A類型                                              112.64000  112.81000  -0.17000   -0.15070
統一全天候基金-I類型                                              112.67000  112.85000  -0.18000   -0.15950
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.97280    8.95250   0.02030    0.22675
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.70520    8.71030  -0.00510   -0.05855
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.67200    8.67060   0.00140    0.01615
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.28130    9.26030   0.02100    0.22677
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               9.00440    9.00970  -0.00530   -0.05883
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.97000    8.96860   0.00140    0.01561
統一全球債券組合基金                                               11.94350   11.94410  -0.00060   -0.00502
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.98000   16.79000   0.19000    1.13163
統一全球新科技基金(美元)                                           16.08000   15.90000   0.18000    1.13208
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.37000   15.19000   0.18000    1.18499
統一亞太基金                                                       25.97000   25.95000   0.02000    0.07707
統一亞洲大金磚基金                                                 12.59000   12.62000  -0.03000   -0.23772
統一奔騰基金                                                       61.87000   61.94000  -0.07000   -0.11301
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66180   16.66160   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
統一強漢基金(美元)                                                  9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
統一強漢基金(新台幣)                                               25.30000   25.14000   0.16000    0.63644
統一統信基金                                                       32.41000   32.55000  -0.14000   -0.43011
統一黑馬基金                                                       62.13000   62.26000  -0.13000   -0.20880
統一新亞洲科技能源基金                                             18.95000   18.87000   0.08000    0.42395
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.94340    7.96240  -0.01900   -0.23862
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.09070   10.11490  -0.02420   -0.23925
統一經建基金                                                       47.58000   47.62000  -0.04000   -0.08400
統一龍馬基金                                                       71.51000   71.95000  -0.44000   -0.61154
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.03000   22.24000  -0.21000   -0.94424
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.32000   49.38000  -0.06000   -0.12151
野村中國機會基金                                                   13.13000   13.03000   0.10000    0.76746
野村巴西基金                                                        4.85000    4.92000  -0.07000   -1.42276
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.03000   12.08000  -0.05000   -0.41391
野村台灣高股息基金                                                 24.18000   24.44000  -0.26000   -1.06383
野村台灣運籌基金                                                   37.42000   37.44000  -0.02000   -0.05342
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.49720    9.50030  -0.00310   -0.03263
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.42660    9.43360  -0.00700   -0.07420
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.47390    9.47810  -0.00420   -0.04431
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70290    9.70610  -0.00320   -0.03297
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.58320    9.59030  -0.00710   -0.07403
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54060    9.54490  -0.00430   -0.04505
野村平衡基金                                                       19.52000   19.52000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.30000    9.38000  -0.08000   -0.85288
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.46000   13.57000  -0.11000   -0.81061
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.14000   11.23000  -0.09000   -0.80142
野村全球生技醫療基金                                               18.29000   18.42000  -0.13000   -0.70575
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99130    9.99220  -0.00090   -0.00901
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.98140    9.99210  -0.01070   -0.10708
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.98530    9.98680  -0.00150   -0.01502
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99120    9.99220  -0.00100   -0.01001
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.98140    9.99200  -0.01060   -0.10608
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.98530    9.98680  -0.00150   -0.01502
野村全球品牌基金                                                   28.27000   28.51000  -0.24000   -0.84181
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.32000   13.38000  -0.06000   -0.44843
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.37000   11.44000  -0.07000   -0.61189
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.92000   20.00000  -0.08000   -0.40000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.50000   12.57000  -0.07000   -0.55688
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02960   10.03830  -0.00870   -0.08667
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.46870   10.47840  -0.00970   -0.09257
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.37700   10.37950  -0.00250   -0.02409
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.54870    9.59180  -0.04310   -0.44934
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.30620    9.33770  -0.03150   -0.33734
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.89830    8.92480  -0.02650   -0.29693
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.23420   11.28480  -0.05060   -0.44839
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.72920   10.76550  -0.03630   -0.33719
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.32070   10.35140  -0.03070   -0.29658
野村成長基金                                                       29.76000   29.80000  -0.04000   -0.13423
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.88140    8.90330  -0.02190   -0.24598
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.88780    8.91060  -0.02280   -0.25588
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.05410    9.06380  -0.00970   -0.10702
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.36120    9.38400  -0.02280   -0.24297
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.27340    9.29720  -0.02380   -0.25599
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.44860    9.45870  -0.01010   -0.10678
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.61000   12.57000   0.04000    0.31822
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.39250    9.42610  -0.03360   -0.35646
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.45290    9.48820  -0.03530   -0.37204
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.56970    9.59210  -0.02240   -0.23353
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.93380    9.97120  -0.03740   -0.37508
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.90910    9.94610  -0.03700   -0.37201
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.03760   10.06100  -0.02340   -0.23258
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54500    8.56230  -0.01730   -0.20205
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.11530    9.14230  -0.02700   -0.29533
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.98380    9.01150  -0.02770   -0.30739
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.01750   13.04390  -0.02640   -0.20239
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.04140   12.07720  -0.03580   -0.29643
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.80990    9.84020  -0.03030   -0.30792
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00420   10.00130   0.00290    0.02900
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.22760   10.24240  -0.01480   -0.14450
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.88960    9.89130  -0.00170   -0.01719
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.44300    9.44100   0.00200    0.02118
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.27260   11.27010   0.00250    0.02218
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.18240   10.20310  -0.02070   -0.20288
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.22780   11.26730  -0.03950   -0.35057
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.72480   10.75140  -0.02660   -0.24741
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.51470   10.53450  -0.01980   -0.18795
野村泰國基金                                                       42.38000   42.70000  -0.32000   -0.74941
野村高科技基金                                                     11.37000   11.47000  -0.10000   -0.87184
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.25620   10.28850  -0.03230   -0.31394
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.38220   10.43580  -0.05360   -0.51362
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.99020   10.92700   0.06320    0.57838
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.73620    9.77630  -0.04010   -0.41018
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.66610    9.69710  -0.03100   -0.31968
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.56670    9.61800  -0.05130   -0.53337
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.94520   12.00680  -0.06160   -0.51304
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.73230   13.62210   0.11020    0.80898
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.87820   10.92300  -0.04480   -0.41014
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.80660   10.84130  -0.03470   -0.32007
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.95020   11.00900  -0.05880   -0.53411
野村貨幣市場基金                                                   16.26920   16.26910   0.00010    0.00061
野村新馬基金                                                       15.81000   15.83000  -0.02000   -0.12634
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.02990   10.04160  -0.01170   -0.11652
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.93840    9.96960  -0.03120   -0.31295
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.95410    9.96680  -0.01270   -0.12742
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.83230    9.84590  -0.01360   -0.13813
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80650    9.82200  -0.01550   -0.15781
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.80440    9.81650  -0.01210   -0.12326
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83230    9.84590  -0.01360   -0.13813
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80650    9.82200  -0.01550   -0.15781
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.80440    9.81650  -0.01210   -0.12326
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.67700    9.75270  -0.07570   -0.77620
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.64230    9.71990  -0.07760   -0.79836
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.63670    9.70490  -0.06820   -0.70274
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.67700    9.75270  -0.07570   -0.77620
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.64230    9.71990  -0.07760   -0.79836
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.63670    9.70490  -0.06820   -0.70274
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.06770   10.07070  -0.00300   -0.02979
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92310    7.92450  -0.00140   -0.01767
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.74460   11.74670  -0.00210   -0.01788
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.22000    7.24000  -0.02000   -0.27624
野村精選貨幣市場基金                                               12.08010   12.08000   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.35000   12.45000  -0.10000   -0.80321
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.49000   11.58000  -0.09000   -0.77720
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.16000   11.27000  -0.11000   -0.97604
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.82000    7.88000  -0.06000   -0.76142
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.08000   11.17000  -0.09000   -0.80573
野村積極成長基金                                                   12.57000   12.58000  -0.01000   -0.07949
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.62000   34.47000   0.15000    0.43516
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.34070   10.34390  -0.00320   -0.03094
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.62900    8.64430  -0.01530   -0.17700
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.96380    7.96970  -0.00590   -0.07403
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.89380    7.89690  -0.00310   -0.03926
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.71190   11.73280  -0.02090   -0.17813
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.55820   10.56600  -0.00780   -0.07382
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.49790   10.50210  -0.00420   -0.03999
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
野村環球基金-人民幣計價                                            16.45000   16.46000  -0.01000   -0.06075
野村環球基金-美元計價                                              12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.93000   17.91000   0.02000    0.11167
野村鴻利基金                                                       22.80000   22.76000   0.04000    0.17575
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86040   16.86030   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.25000   20.28000  -0.03000   -0.14793
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.07000    9.23000  -0.16000   -1.73348
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.66000   13.80000  -0.14000   -1.01449
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.82000   14.84000  -0.02000   -0.13477
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.11520   10.10850   0.00670    0.06628
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.27180   13.26330   0.00850    0.06409
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.00150    9.99950   0.00200    0.02000
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.98080    9.99950  -0.01870   -0.18701
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.38310    9.41220  -0.02910   -0.30917
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.37430    9.40560  -0.03130   -0.33278
凱基台商天下基金                                                   13.26000   13.17000   0.09000    0.68337
凱基台灣精五門基金                                                 20.83000   20.91000  -0.08000   -0.38259
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      39.99960    0.00000  39.99960    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.80430   10.83250  -0.02820   -0.26033
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.67000   13.62000   0.05000    0.36711
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.38790   12.37680   0.01110    0.08968
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.19000   12.16000   0.03000    0.24671
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54490   11.54480   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       27.40000   27.48000  -0.08000   -0.29112
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.53000   23.34000   0.19000    0.81405
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.83320   22.67960   0.15360    0.67726
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.39000   17.39000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.64080   16.66720  -0.02640   -0.15839
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.58000    7.65000  -0.07000   -0.91503
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.35000   12.39000  -0.04000   -0.32284
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.07640   12.11840  -0.04200   -0.34658
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.21840   12.21850  -0.00010   -0.00082
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.50000   12.49000   0.01000    0.08006
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.55000   13.56000  -0.01000   -0.07375
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.28810   13.31670  -0.02860   -0.21477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.19000   13.15000   0.04000    0.30418
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.75000   37.95000  -0.20000   -0.52701
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.05000   32.11000  -0.06000   -0.18686
富邦上証180基金                                                    27.24000   27.85000  -0.61000   -2.19031
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19220    0.19010   0.00210    1.10468
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.92000    5.84000   0.08000    1.36986
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.96000    7.77000   0.19000    2.44530
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   34.23000   35.89000  -1.66000   -4.62524
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.32960   11.27050   0.05910    0.52438
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.47030   10.42020   0.05010    0.48080
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.07700   10.02580   0.05120    0.51068
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.89940    9.84780   0.05160    0.52397
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.07520    9.03170   0.04350    0.48164
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.74150    8.69710   0.04440    0.51051
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.18850   20.20690  -0.01840   -0.09106
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.35360   11.35260   0.00100    0.00881
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.40190   10.40470  -0.00280   -0.02691
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.88480   12.89180  -0.00700   -0.05430
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89700    1.89830  -0.00130   -0.06848
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.39160    9.39670  -0.00510   -0.05427
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43080    1.43170  -0.00090   -0.06286
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76920   11.77010  -0.00090   -0.00765
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71600    1.71740  -0.00140   -0.08152
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.16140   10.16210  -0.00070   -0.00689
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.50040    1.50160  -0.00120   -0.07991
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.85000   14.68000   0.17000    1.15804
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.47000   22.98000  -0.51000   -2.21932
富邦日本東証基金                                                   21.87000   22.06000  -0.19000   -0.86129
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.59000   45.09000  -0.50000   -1.10889
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.94000   49.47000  -0.53000   -1.07136
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.74000   53.68000   0.06000    0.11177
富邦台灣心基金                                                     23.35000   23.33000   0.02000    0.08573
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.33000   50.24000   0.09000    0.17914
富邦台灣科技指數基金                                               57.30000   56.49000   0.81000    1.43388
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.05780   41.30760  -0.24980   -0.60473
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.46170   41.38560   0.07610    0.18388
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29760    0.29810  -0.00050   -0.16773
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51510    2.51520  -0.00010   -0.00398
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33910    0.33930  -0.00020   -0.05894
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.52990   10.53820  -0.00830   -0.07876
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18160    2.18170  -0.00010   -0.00458
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32470    0.32490  -0.00020   -0.06156
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.07580    9.08290  -0.00710   -0.07817
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.07000   24.28000  -0.21000   -0.86491
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.75000   13.68000   0.07000    0.51170
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.61000   33.83000  -0.22000   -0.65031
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64240   15.64220   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.96500   39.99130  -0.02630   -0.06576
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.72860   39.97270  -0.24410   -0.61067
富邦長紅基金                                                       66.81000   66.84000  -0.03000   -0.04488
富邦科技基金                                                       25.43000   25.37000   0.06000    0.23650
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.59210   40.48740   0.10470    0.25860
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.04220   40.34950  -0.30730   -0.76160
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.40830   39.47140  -0.06310   -0.15986
富邦恒生國企ETF基金                                                20.07000   20.51000  -0.44000   -2.14529
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.31000   13.98000   0.33000    2.36052
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.98000   28.25000  -1.27000   -4.49558
富邦高成長基金                                                     25.42000   25.45000  -0.03000   -0.11788
富邦基金                                                           14.06000   14.06000   0.00000    0.00000
富邦基金I類型                                                      14.06000   14.06000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                     8.90000    9.09000  -0.19000   -2.09021
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.34000   20.55000  -0.21000   -1.02190
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41370    0.41360   0.00010    0.02418
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.34980   12.35560  -0.00580   -0.04694
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.54900    9.55350  -0.00450   -0.04710
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30680    0.30670   0.00010    0.03261
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.88460    8.88880  -0.00420   -0.04725
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.09470    9.17780  -0.08310   -0.90545
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.58110    9.65160  -0.07050   -0.73045
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.98390    9.06590  -0.08200   -0.90449
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.45460    9.52420  -0.06960   -0.73077
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.71000   20.91000  -0.20000   -0.95648
富邦精準基金                                                       47.74000   47.88000  -0.14000   -0.29240
富邦精銳中小基金                                                   11.80000   11.91000  -0.11000   -0.92359
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.99000   19.16000  -0.17000   -0.88727
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.59000   22.59000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.39000    7.36000   0.03000    0.40761
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.12000   16.27000  -0.15000   -0.92194
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.03000   20.06000  -0.03000   -0.14955
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.21630   10.23740  -0.02110   -0.20611
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.11120   10.16120  -0.05000   -0.49207
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.23500   10.26310  -0.02810   -0.27380
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.93820    9.95870  -0.02050   -0.20585
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.79180    9.84020  -0.04840   -0.49186
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.89390    9.92110  -0.02720   -0.27416
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.14000   31.32000  -0.18000   -0.57471
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.64070    8.72420  -0.08350   -0.95711
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.17880    9.26450  -0.08570   -0.92504
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.89220    8.97580  -0.08360   -0.93139
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.68370    9.71170  -0.02800   -0.28831
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.69880    9.72760  -0.02880   -0.29606
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.39980    9.42640  -0.02660   -0.28219
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.47530    9.50170  -0.02640   -0.27785
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.41730    8.49060  -0.07330   -0.86331
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.45090    9.52840  -0.07750   -0.81336
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.92110    8.99570  -0.07460   -0.82929
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.50860   10.54730  -0.03870   -0.36692
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.28640   10.32500  -0.03860   -0.37385
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.78620    9.82130  -0.03510   -0.35739
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.04850    9.12300  -0.07450   -0.81662
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.61960    9.65370  -0.03410   -0.35323
富達卓越領航全球組合基金                                           15.38000   15.45000  -0.07000   -0.45307
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.58500    8.66460  -0.07960   -0.91868
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.29480    9.37810  -0.08330   -0.88824
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.96910    9.04980  -0.08070   -0.89173
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.81980    9.86260  -0.04280   -0.43396
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.79100    9.83430  -0.04330   -0.44030
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.48520    9.52620  -0.04100   -0.43039
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.06270    9.14340  -0.08070   -0.88260
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.55860    9.59920  -0.04060   -0.42295
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.18000    9.13000   0.05000    0.54765
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.01000    7.94000   0.07000    0.88161
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.21000    9.15000   0.06000    0.65574
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.98000    8.90000   0.08000    0.89888
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.66150    9.67230  -0.01080   -0.11166
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.16620    9.18650  -0.02030   -0.22098
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.77610    8.78860  -0.01250   -0.14223
富蘭克林華美中華基金                                               12.41000   12.38000   0.03000    0.24233
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.36000   21.31000   0.05000    0.23463
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.38000   20.45000  -0.07000   -0.34230
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.05000   11.10000  -0.05000   -0.45045
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.84600    7.86090  -0.01490   -0.18955
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.95130    8.97490  -0.02360   -0.26296
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.66250    9.68790  -0.02540   -0.26218
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.21120    9.22870  -0.01750   -0.18963
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.76960   10.76780   0.00180    0.01672
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.58980    7.62550  -0.03570   -0.46817
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.05070    9.10320  -0.05250   -0.57672
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.12020    8.12730  -0.00710   -0.08736
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.11190    9.12820  -0.01630   -0.17857
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.91520    9.93300  -0.01780   -0.17920
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.53320   12.54410  -0.01090   -0.08689
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.27000    9.36000  -0.09000   -0.96154
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.76000    9.50000   0.26000    2.73684
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.68000   12.19000   0.49000    4.01969
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.25000    9.33000  -0.08000   -0.85745
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.49000   10.54000  -0.05000   -0.47438
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.67000    8.75000  -0.08000   -0.91429
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.38560   13.40060  -0.01500   -0.11194
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.56000    9.63000  -0.07000   -0.72690
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
富蘭克林華美第一富基金                                             40.70000   40.73000  -0.03000   -0.07366
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30510   10.30490   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.49000    9.60000  -0.11000   -1.14583
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.92000   10.00000  -0.08000   -0.80000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.69000    9.79000  -0.10000   -1.02145
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.12000   10.19000  -0.07000   -0.68695
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.92000   14.85000   0.07000    0.47138
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.93000   13.87000   0.06000    0.43259
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.12000   16.03000   0.09000    0.56145
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.82140    7.87920  -0.05780   -0.73358
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.69010   10.72420  -0.03410   -0.31797
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.37250    9.39370  -0.02120   -0.22568
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.79750   10.82190  -0.02440   -0.22547
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.71970    6.72970  -0.01000   -0.14860
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85190    8.87290  -0.02100   -0.23668
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.95910    9.98270  -0.02360   -0.23641
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.34210   10.35750  -0.01540   -0.14868
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.53000   20.49000   0.04000    0.19522
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.63650   11.63580   0.00070    0.00602
復華人生目標基金                                                   38.73510   38.79370  -0.05860   -0.15106
復華大中華中小策略基金                                              8.93000    8.81000   0.12000    1.36209
復華中小精選基金                                                   75.08000   75.42000  -0.34000   -0.45081
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.92780   49.88340   0.04440    0.08901
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.99000    8.93000   0.06000    0.67189
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.02000    7.97000   0.05000    0.62735
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.41000   11.34000   0.07000    0.61728
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
復華台灣智能基金                                                   12.25000   12.28000  -0.03000   -0.24430
復華全方位基金                                                     31.53000   31.70000  -0.17000   -0.53628
復華全球大趨勢基金-美元                                            14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          22.21000   22.18000   0.03000    0.13526
復華全球平衡基金-美元                                               9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.72000   20.62000   0.10000    0.48497
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.55000   17.51000   0.04000    0.22844
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.83000   16.76000   0.07000    0.41766
復華全球原物料基金                                                  9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.66000   13.78000  -0.12000   -0.87083
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47670   11.48020  -0.00350   -0.03049
復華全球債券基金                                                   13.43110   13.47420  -0.04310   -0.31987
復華全球債券組合基金                                               14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.98000   15.02000  -0.04000   -0.26631
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
復華有利貨幣市場基金                                               13.43800   13.43780   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.97000   12.04000  -0.07000   -0.58140
復華亞太成長基金                                                   15.59000   15.46000   0.13000    0.84088
復華亞太神龍科技基金-美元                                          10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
復華東協世紀基金                                                   12.31000   12.39000  -0.08000   -0.64568
復華南非幣長期收益基金A                                            12.76000   12.99000  -0.23000   -1.77059
復華南非幣長期收益基金B                                             7.91000    8.05000  -0.14000   -1.73913
復華南非幣短期收益基金A                                            13.48000   13.52000  -0.04000   -0.29586
復華南非幣短期收益基金B                                             8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
復華美國新星基金-美元                                              13.51000   13.46000   0.05000    0.37147
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.61000   13.55000   0.06000    0.44280
復華恒生基金                                                       20.46000   20.97000  -0.51000   -2.43205
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.98000    8.73000   0.25000    2.86369
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.64000   31.38000  -1.74000   -5.54493
復華神盾基金                                                       25.94130   26.04550  -0.10420   -0.40007
復華高成長基金                                                     68.53000   68.81000  -0.28000   -0.40692
復華高益策略組合基金                                               13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39900   14.39880   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.86000   19.81000   0.05000    0.25240
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.65000   53.23000  -0.58000   -1.08961
復華復華基金                                                       21.47000   21.56000  -0.09000   -0.41744
復華華人世紀基金                                                   16.60000   16.43000   0.17000    1.03469
復華傳家二號基金                                                   31.17340   31.13850   0.03490    0.11208
復華傳家基金                                                       24.19680   24.42650  -0.22970   -0.94037
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.83000   14.88000  -0.05000   -0.33602
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.71000   11.73000  -0.02000   -0.17050
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.33000   14.34000  -0.01000   -0.06974
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.35000   19.45000  -0.10000   -0.51414
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.46000    5.49000  -0.03000   -0.54645
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.15000   12.22000  -0.07000   -0.57283
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.14000   12.24000  -0.10000   -0.81699
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
復華滬深300 A股基金                                                20.28000   20.70000  -0.42000   -2.02899
復華數位經濟基金                                                   57.85000   58.36000  -0.51000   -0.87389
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惠理康和兩岸價值基金                                               11.01000   10.91000   0.10000    0.91659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.67410    9.69740  -0.02330   -0.24027
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.50800    9.53020  -0.02220   -0.23294
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.82710    9.85070  -0.02360   -0.23958
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.62920    9.65170  -0.02250   -0.23312
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.49890    9.53630  -0.03740   -0.39219
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.97360   10.00150  -0.02790   -0.27896
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.50360    9.53380  -0.03020   -0.31677
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.97920    9.99950  -0.02030   -0.20301
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.50280    9.53290  -0.03010   -0.31575
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.98200   10.00230  -0.02030   -0.20295
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.79190    9.83320  -0.04130   -0.42001
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.81910   10.66230   0.15680    1.47060
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.78350    9.82300  -0.03950   -0.40212
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.79200    9.83330  -0.04130   -0.42000
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.81720   10.66040   0.15680    1.47086
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.78350    9.82310  -0.03960   -0.40313
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.80420    9.83260  -0.02840   -0.28884
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.23920    9.24290  -0.00370   -0.04003
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.35210    8.37680  -0.02470   -0.29486
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.30490    8.31490  -0.01000   -0.12027
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.54040   11.54500  -0.00460   -0.03984
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.45890   10.48990  -0.03100   -0.29552
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.51890   10.53150  -0.01260   -0.11964
景順主流基金                                                       18.23000   18.19000   0.04000    0.21990
景順台灣科技基金                                                   32.11000   32.02000   0.09000    0.28107
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.99000   10.08000  -0.09000   -0.89286
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.75000    9.84000  -0.09000   -0.91463
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.29000    9.38000  -0.09000   -0.95949
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
景順全球科技基金                                                   23.12000   23.16000  -0.04000   -0.17271
景順全球康健基金                                                   19.47000   19.53000  -0.06000   -0.30722
景順貨幣市場基金                                                   15.93900   15.93890   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       33.61000   33.54000   0.07000    0.20871
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.01000   15.12000  -0.11000   -0.72751
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.99000   14.08000  -0.09000   -0.63920
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.18000   10.31000  -0.13000   -1.26091
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.32000   10.44000  -0.12000   -1.14943
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.40000   10.52000  -0.12000   -1.14068
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.59000   10.70000  -0.11000   -1.02804
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.67620    8.67520   0.00100    0.01153
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98360    7.98550  -0.00190   -0.02379
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.11020   11.10900   0.00120    0.01080
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.20180   10.20430  -0.00250   -0.02450
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.62000    7.55000   0.07000    0.92715
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.35000    7.29000   0.06000    0.82305
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.75000   10.65000   0.10000    0.93897
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.28890    9.30130  -0.01240   -0.13331
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.45480    9.45080   0.00400    0.04232
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.57140    9.58420  -0.01280   -0.13355
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.74470    9.74060   0.00410    0.04209
華南永昌永昌基金                                                   19.65000   19.63000   0.02000    0.10188
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.25650   14.26530  -0.00880   -0.06169
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.11000   10.21000  -0.10000   -0.97943
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
華南永昌全球精品基金                                               16.19000   16.34000  -0.15000   -0.91799
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.66000   11.67000  -0.01000   -0.08569
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             14.03000   14.06000  -0.03000   -0.21337
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.88000   13.89000  -0.01000   -0.07199
華南永昌物聯網精選基金                                             11.85000   11.89000  -0.04000   -0.33642
華南永昌策略報酬基金                                                9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20680   16.20660   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.44300   24.51380  -0.07080   -0.28882
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93880   11.93870   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19590   10.19310   0.00280    0.02747
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.11330   10.11380  -0.00050   -0.00494
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84960    9.84690   0.00270    0.02742
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.73970    9.74020  -0.00050   -0.00513
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.01120   10.01010   0.00110    0.01099
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.87340    9.87550  -0.00210   -0.02126
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.76750    9.76640   0.00110    0.01126
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.62640    9.62840  -0.00200   -0.02077
華頓中小型基金                                                     26.84000   27.00000  -0.16000   -0.59259
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.75240   11.65840   0.09400    0.80629
華頓台灣基金                                                       28.40000   28.50000  -0.10000   -0.35088
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52120   11.52110   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               18.09000   18.05000   0.04000    0.22161
華頓全球高收益債券基金A                                            13.36510   13.37740  -0.01230   -0.09195
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23880    8.29240  -0.05360   -0.64637
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.86000    5.88000  -0.02000   -0.34014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.61430    2.58960   0.02470    0.95382
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.73770   11.63590   0.10180    0.87488
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38150    0.37890   0.00260    0.68620
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.38100   11.34280   0.03820    0.33678
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.33280   10.29650   0.03630    0.35255
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.15840   10.13220   0.02620    0.25858
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.14780    9.12430   0.02350    0.25755
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.39190   10.38340   0.00850    0.08186
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.39390    9.38920   0.00470    0.05006
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.20000   11.11000   0.09000    0.81008
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.68000    9.61000   0.07000    0.72841
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49270    2.48630   0.00640    0.25741
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04030    2.03400   0.00630    0.30973
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.73840   11.73680   0.00160    0.01363
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.48960    9.48830   0.00130    0.01370
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36310    0.36310   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29940    0.29970  -0.00030   -0.10010
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.38000    3.35000   0.03000    0.89552
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.15000   15.03000   0.12000    0.79840
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.86000   24.95000  -0.09000   -0.36072
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.67000   12.72000  -0.05000   -0.39308
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.37000    8.42000  -0.05000   -0.59382
匯豐安富基金                                                       26.02000   26.05000  -0.03000   -0.11516
匯豐成功基金                                                       41.92000   42.49000  -0.57000   -1.34149
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56930    2.56560   0.00370    0.14422
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33070    2.32690   0.00380    0.16331
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.48910   11.49380  -0.00470   -0.04089
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.83220    7.83660  -0.00440   -0.05615
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37560    0.37610  -0.00050   -0.13294
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33300    0.33350  -0.00050   -0.14993
匯豐金磚動力基金                                                   13.70000   13.72000  -0.02000   -0.14577
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98150   14.98140   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.48000    4.56000  -0.08000   -1.75439
匯豐新鑽動力基金                                                   10.77000   10.84000  -0.07000   -0.64576
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.14740    5.20930  -0.06190   -1.18826
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.77070    8.83280  -0.06210   -0.70306
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.45000   53.65000  -0.20000   -0.37279
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.45000   53.65000  -0.20000   -0.37279
匯豐龍騰電子基金                                                   37.16000   37.17000  -0.01000   -0.02690
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.14100   12.16600  -0.02500   -0.20549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.07000   19.13000  -0.06000   -0.31364
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.93000    9.77000   0.16000    1.63767
新光中國成長基金(美元)                                             10.02000    9.88000   0.14000    1.41700
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.98000    9.82000   0.16000    1.62933
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.22850   10.27460  -0.04610   -0.44868
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.51810    9.56850  -0.05040   -0.52673
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.79710    9.83170  -0.03460   -0.35192
新光台灣富貴基金                                                   23.71000   23.69000   0.02000    0.08442
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.62000   12.60000   0.02000    0.15873
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.28000   12.24000   0.04000    0.32680
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.02730   10.04340  -0.01610   -0.16030
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.78260    9.77990   0.00270    0.02761
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.66100    9.67660  -0.01560   -0.16121
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.41430    9.41160   0.00270    0.02869
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44570   15.44560   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
新光亞洲精選基金-美金                                              22.22000   22.20000   0.02000    0.09009
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.48000   22.42000   0.06000    0.26762
新光兩岸優勢基金                                                   11.57000   11.39000   0.18000    1.58033
新光店頭基金                                                       26.20000   26.24000  -0.04000   -0.15244
新光南非幣保本基金                                                 11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            20.55000   20.80000  -0.25000   -1.20192
新光創新科技基金                                                   15.27000   15.29000  -0.02000   -0.13080
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.78200    9.81130  -0.02930   -0.29864
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.05210   10.07430  -0.02220   -0.22036
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.69360    9.71740  -0.02380   -0.24492
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.26050    9.28830  -0.02780   -0.29930
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.52300    9.54410  -0.02110   -0.22108
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.18050    9.20300  -0.02250   -0.24449
新光澳幣八年期保本基金                                             10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
新光澳幣十年期保本基金                                             10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
新光澳幣保本基金                                                   11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.09410   10.10340  -0.00930   -0.09205
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.77120    9.78010  -0.00890   -0.09100
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.72950    9.73050  -0.00100   -0.01028
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99600    9.99700  -0.00100   -0.01000
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.94320    9.94860  -0.00540   -0.05428
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.67580    9.68100  -0.00520   -0.05371
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.66510    9.66630  -0.00120   -0.01241
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93250    9.93350  -0.00100   -0.01007
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.66000    7.73000  -0.07000   -0.90556
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.78870    9.79740  -0.00870   -0.08880
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.35690    9.36510  -0.00820   -0.08756
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.69990    9.71070  -0.01080   -0.11122
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.32780    9.33810  -0.01030   -0.11030
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.41080    9.41980  -0.00900   -0.09554
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.84700    9.85660  -0.00960   -0.09740
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.76750   13.76990  -0.00240   -0.01743
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.45840    8.45980  -0.00140   -0.01655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.51910   37.81760  -0.29850   -0.78932
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.39200   38.66060  -0.26860   -0.69476
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.31460   39.65010  -0.33550   -0.84615
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20440   11.20360   0.00080    0.00714
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.99440    9.99740  -0.00300   -0.03001
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.41570   12.32970   0.08600    0.69750
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.32440    9.27970   0.04470    0.48170
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.63000    9.56000   0.07000    0.73222
群益大印度基金-人民幣                                              14.07890   14.24960  -0.17070   -1.19793
群益大印度基金-美元                                                13.30440   13.49440  -0.19000   -1.40799
群益大印度基金-新臺幣                                              12.58000   12.74000  -0.16000   -1.25589
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.70960   12.78490  -0.07530   -0.58898
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.31530   12.38780  -0.07250   -0.58525
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.54000   11.59000  -0.05000   -0.43141
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.74800   11.81760  -0.06960   -0.58895
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.38790   10.44900  -0.06110   -0.58474
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.19940   10.25980  -0.06040   -0.58871
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.05450    9.10780  -0.05330   -0.58521
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.81130    9.86940  -0.05810   -0.58869
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.00190    9.05480  -0.05290   -0.58422
群益中小型股基金                                                   46.23000   46.08000   0.15000    0.32552
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.77840    9.74550   0.03290    0.33759
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.12180    9.11050   0.01130    0.12403
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.53460    8.50910   0.02550    0.29968
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.61480    8.58580   0.02900    0.33777
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.03580    8.02580   0.01000    0.12460
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.51920    7.49670   0.02250    0.30013
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.92800   10.93360  -0.00560   -0.05122
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.59680   10.60520  -0.00840   -0.07921
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.80100    9.80860  -0.00760   -0.07748
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.52210    8.44710   0.07500    0.88788
群益中國新機會基金N-美元                                            7.86270    7.81020   0.05250    0.67220
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.38000    8.31000   0.07000    0.84236
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.55780    7.49130   0.06650    0.88770
群益中國新機會基金-美元                                             8.40710    8.35100   0.05610    0.67178
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.00000    7.93000   0.07000    0.88272
群益平衡王基金                                                     19.28910   19.33330  -0.04420   -0.22862
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.31000    8.33000  -0.02000   -0.24010
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.00000    6.02000  -0.02000   -0.33223
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.13470   11.25950  -0.12480   -1.10840
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.67910   10.79840  -0.11930   -1.10479
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.10000   10.20000  -0.10000   -0.98039
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.98520   10.09720  -0.11200   -1.10922
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.57640    9.68330  -0.10690   -1.10396
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.06000    9.15000  -0.09000   -0.98361
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.11920   10.15060  -0.03140   -0.30934
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.91840    9.94830  -0.02990   -0.30055
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.46350    9.49290  -0.02940   -0.30971
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.38020    9.40850  -0.02830   -0.30079
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.17780   10.20940  -0.03160   -0.30952
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.22950   10.26030  -0.03080   -0.30019
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.63020    9.66010  -0.02990   -0.30952
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              10.03620   10.06650  -0.03030   -0.30100
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.05860   10.08740  -0.02880   -0.28550
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.28320    7.30410  -0.02090   -0.28614
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.16780   10.17610  -0.00830   -0.08156
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.07540   10.08330  -0.00790   -0.07835
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22290   10.22740  -0.00450   -0.04400
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.04920   10.05740  -0.00820   -0.08153
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.97470    9.98250  -0.00780   -0.07814
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.12080   10.12520  -0.00440   -0.04346
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.16780   10.17620  -0.00840   -0.08255
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.07540   10.08330  -0.00790   -0.07835
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22290   10.22740  -0.00450   -0.04400
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.04920   10.05750  -0.00830   -0.08253
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.97470    9.98250  -0.00780   -0.07814
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.12080   10.12520  -0.00440   -0.04346
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.58000   11.64000  -0.06000   -0.51546
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.32910   16.42730  -0.09820   -0.59779
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.07000   16.14000  -0.07000   -0.43371
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.30000   10.59000  -0.29000   -2.73843
群益印度中小基金N-美元                                              9.75670    9.95520  -0.19850   -1.99393
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.20000    9.37000  -0.17000   -1.81430
群益印度中小基金-人民幣                                            15.65930   15.94380  -0.28450   -1.78439
群益印度中小基金-美元                                              13.95480   14.23860  -0.28380   -1.99317
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.10000   16.39000  -0.29000   -1.76937
群益多利策略組合基金                                               11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
群益多重收益組合基金                                               13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
群益多重資產組合基金                                               15.55000   15.58000  -0.03000   -0.19255
群益安家基金                                                       26.22270   26.02520   0.19750    0.75888
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08670   16.08650   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.80000   25.03000  -0.23000   -0.91890
群益亞太中小基金                                                   12.00000   11.92000   0.08000    0.67114
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.40000   16.38000   0.02000    0.12210
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.70320    9.72590  -0.02270   -0.23340
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.45200    7.46950  -0.01750   -0.23429
群益店頭市場基金                                                  102.35000  102.38000  -0.03000   -0.02930
群益東方盛世基金                                                    9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
群益東協成長基金-人民幣                                            12.91740   12.98680  -0.06940   -0.53439
群益東協成長基金-美元                                              11.39250   11.47830  -0.08580   -0.74750
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.24000   11.30000  -0.06000   -0.53097
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.34620   11.39370  -0.04750   -0.41690
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.77290   10.81630  -0.04340   -0.40125
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.23040   10.26650  -0.03610   -0.35163
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.93170    9.97340  -0.04170   -0.41811
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.43320    9.47110  -0.03790   -0.40016
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.95590    8.98750  -0.03160   -0.35160
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.71930    9.76010  -0.04080   -0.41803
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.60100    9.63960  -0.03860   -0.40043
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                              10.00520   10.04050  -0.03530   -0.35158
群益長安基金                                                       28.63000   28.79000  -0.16000   -0.55575
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.33430   10.34040  -0.00610   -0.05899
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.63320   15.64250  -0.00930   -0.05945
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.06000   15.05000   0.01000    0.06645
群益真善美基金                                                     16.84080   16.84800  -0.00720   -0.04274
群益馬拉松基金                                                    124.10000  123.92000   0.18000    0.14526
群益深証中小板基金                                                 12.04000   12.25000  -0.21000   -1.71429
群益創新科技基金                                                   33.38000   33.22000   0.16000    0.48164
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.23400    9.16070   0.07330    0.80016
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.53900    8.48920   0.04980    0.58663
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.87000    8.81000   0.06000    0.68104
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.05580    9.97590   0.07990    0.80093
群益華夏盛世基金-美元                                               9.41550    9.36070   0.05480    0.58543
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.49000   15.37000   0.12000    0.78074
群益奧斯卡基金                                                     27.72000   27.72000   0.00000    0.00000
群益新興金鑽基金-美元                                              11.39170   11.43810  -0.04640   -0.40566
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
群益葛萊美基金                                                     24.24000   24.09000   0.15000    0.62267
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.51000   20.68000  -0.17000   -0.82205
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.06000    8.03000   0.03000    0.37360
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.17000   14.31000  -0.14000   -0.97834
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.98320   11.97020   0.01300    0.10860
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.27960   11.30530  -0.02570   -0.22733
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.23110   11.25340  -0.02230   -0.19816
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.73480    8.72540   0.00940    0.10773
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.10650    9.12720  -0.02070   -0.22679
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.37000    8.38000  -0.01000   -0.11933
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.73570    8.75310  -0.01740   -0.19879
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.11680   10.13980  -0.02300   -0.22683
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
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德信大發基金                                                       29.56000   29.53000   0.03000    0.10159
德信中國精選成長基金                                               10.88000   10.77000   0.11000    1.02136
德信台灣主流中小基金                                               19.29000   19.25000   0.04000    0.20779
德信新興股票組合基金                                               10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93450   11.93440   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.79430   10.79220   0.00210    0.01946
德信數位時代基金                                                   28.33000   28.34000  -0.01000   -0.03529
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66310   11.66300   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.03000   16.02000   0.01000    0.06242
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.05000   19.21000  -0.16000   -0.83290
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.37790   10.38160  -0.00370   -0.03564
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.91320   14.91840  -0.00520   -0.03486
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.10550    8.11100  -0.00550   -0.06781
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.95740   10.98420  -0.02680   -0.24399
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.32180   11.35000  -0.02820   -0.24846
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.06040   13.06930  -0.00890   -0.06810
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摩根大歐洲基金                                                     18.14000   18.37000  -0.23000   -1.25204
摩根中小基金                                                       23.69000   23.68000   0.01000    0.04223
摩根中國A股基金                                                    13.01000   12.84000   0.17000    1.32399
摩根中國A股基金(美元)                                              10.25000   10.13000   0.12000    1.18460
摩根中國亮點基金                                                   12.95000   12.84000   0.11000    0.85670
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.01760   10.94360   0.07400    0.67619
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.20780   12.11560   0.09220    0.76100
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.34720    9.29500   0.05220    0.56159
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.36480   12.28160   0.08320    0.67744
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.19060   14.08360   0.10700    0.75975
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.73000   20.71000   0.02000    0.09657
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.73000   20.71000   0.02000    0.09657
摩根台灣增長基金                                                   52.19000   52.40000  -0.21000   -0.40076
摩根平衡基金                                                       28.76000   28.85000  -0.09000   -0.31196
摩根全球α基金                                                     19.61000   19.68000  -0.07000   -0.35569
摩根全球平衡基金                                                   14.94320   15.01950  -0.07630   -0.50801
摩根全球發現基金                                                   12.69000   12.80000  -0.11000   -0.85938
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.70710    9.73360  -0.02650   -0.27225
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68990   10.71360  -0.02370   -0.22121
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09430   10.12430  -0.03000   -0.29632
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.38790   11.41880  -0.03090   -0.27061
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.99960   10.02930  -0.02970   -0.29613
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.62640   10.61710   0.00930    0.08759
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.59150   13.57970   0.01180    0.08689
摩根亞洲基金                                                       56.83000   56.69000   0.14000    0.24696
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.44160    8.45540  -0.01380   -0.16321
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.82600    9.84380  -0.01780   -0.18082
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.70130    8.72030  -0.01900   -0.21788
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.23650   12.25650  -0.02000   -0.16318
摩根東方內需機會基金                                               18.00000   17.96000   0.04000    0.22272
摩根東方科技基金                                                   34.58000   34.53000   0.05000    0.14480
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
摩根金龍收成基金                                                   21.36000   21.19000   0.17000    0.80227
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08040   15.08020   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   15.02000   14.90000   0.12000    0.80537
摩根新金磚五國基金                                                 10.71000   10.88000  -0.17000   -1.56250
摩根新絲路基金                                                      9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
摩根新興35基金                                                     12.95000   12.98000  -0.03000   -0.23112
摩根新興日本基金                                                   24.65000   24.63000   0.02000    0.08120
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17470    7.20170  -0.02700   -0.37491
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.37910    9.41100  -0.03190   -0.33897
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.14080    9.17630  -0.03550   -0.38687
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.32710   10.36600  -0.03890   -0.37527
摩根新興科技基金                                                   57.40000   57.26000   0.14000    0.24450
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.33770    8.34220  -0.00450   -0.05394
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.56600   10.57160  -0.00560   -0.05297
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.39230    8.42960  -0.03730   -0.44249
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.11600    9.16780  -0.05180   -0.56502
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.58250    8.63290  -0.05040   -0.58381
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.62620    9.66900  -0.04280   -0.44265
摩根龍揚基金                                                       31.92000   31.65000   0.27000    0.85308
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.92000   11.02000  -0.10000   -0.90744
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.68000   10.78000  -0.10000   -0.92764
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.25000   11.34000  -0.09000   -0.79365
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.30760    9.31200  -0.00440   -0.04725
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.23470   11.24010  -0.00540   -0.04804
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     24.72000   24.76000  -0.04000   -0.16155
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.74490   11.77770  -0.03280   -0.27849
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.00630   11.03740  -0.03110   -0.28177
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.99620   10.01250  -0.01630   -0.16280
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.20190   10.23040  -0.02850   -0.27858
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.61850    9.64570  -0.02720   -0.28199
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.73000    8.74420  -0.01420   -0.16239
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.31750   10.34720  -0.02970   -0.28703
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.35400   10.37190  -0.01790   -0.17258
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.67360    9.71330  -0.03970   -0.40872
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.79940    9.82850  -0.02910   -0.29608
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.43460    9.47330  -0.03870   -0.40852
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.55690    9.58530  -0.02840   -0.29629
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.30160   11.32280  -0.02120   -0.18723
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.09460   11.11580  -0.02120   -0.19072
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.23460   10.24440  -0.00980   -0.09566
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.72000   10.74020  -0.02020   -0.18808
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.50740   10.52750  -0.02010   -0.19093
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.69570    9.70500  -0.00930   -0.09583
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.21420   23.30060  -0.08640   -0.37081
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.72680    9.70470   0.02210    0.22772
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.02040    9.98010   0.04030    0.40380
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.72680    9.70470   0.02210    0.22772
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.02040    9.98010   0.04030    0.40380
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16490   13.16470   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.54000   12.54000   0.00000    0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.05770   16.04870   0.00900    0.05608
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.62090   12.57060   0.05030    0.40014
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.20910   12.16170   0.04740    0.38975
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.71700   11.67150   0.04550    0.38984
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.79150   11.80480  -0.01330   -0.11267
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.07170   11.07540  -0.00370   -0.03341
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.52210   10.53400  -0.01190   -0.11297
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.63120    8.63400  -0.00280   -0.03243
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.38000   37.51000  -0.13000   -0.34657
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.46000   15.48000  -0.02000   -0.12920
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.38000   12.40000  -0.02000   -0.16129
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.28000   12.29000  -0.01000   -0.08137
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.87000    7.88000  -0.01000   -0.12690
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.92000   12.04000  -0.12000   -0.99668
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.18000   15.26000  -0.08000   -0.52425
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.17000   15.25000  -0.08000   -0.52459
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.99000   10.09000  -0.10000   -0.99108
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.68000   20.75000  -0.07000   -0.33735
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.81000   18.87000  -0.06000   -0.31797
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.98000   13.02000  -0.04000   -0.30722
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.55000   15.60000  -0.05000   -0.32051
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.30000   16.34000  -0.04000   -0.24480
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.37000   15.43000  -0.06000   -0.38885
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.54000   15.60000  -0.06000   -0.38462
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.87000   13.92000  -0.05000   -0.35920
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.91000   13.96000  -0.05000   -0.35817
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.57000   14.63000  -0.06000   -0.41012
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.36000   18.37000  -0.01000   -0.05444
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.22000   17.24000  -0.02000   -0.11601
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.27000   13.29000  -0.02000   -0.15049
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.16000   13.17000  -0.01000   -0.07593
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.10000    8.11000  -0.01000   -0.12330
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.07000   13.09000  -0.02000   -0.15279
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.51000   14.52000  -0.01000   -0.06887
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99760   14.99750   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.31850   10.34650  -0.02800   -0.27062
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.51230   13.55940  -0.04710   -0.34736
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.42280    7.44290  -0.02010   -0.27006
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.86000   13.89000  -0.03000   -0.21598
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.93000   13.96000  -0.03000   -0.21490
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   23.40000   23.34000   0.06000    0.25707
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.47000   11.34000   0.13000    1.14638
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.05000   11.92000   0.13000    1.09060
瀚亞巴西基金                                                        4.11000    4.20000  -0.09000   -2.14286
瀚亞外銷基金                                                       44.61000   44.60000   0.01000    0.02242
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.59290   10.62890  -0.03600   -0.33870
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.30180   10.31520  -0.01340   -0.12991
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.20710   12.21950  -0.01240   -0.10148
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.20180   10.15730   0.04450    0.43811
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.41790    7.50640  -0.08850   -1.17899
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.95580    8.00620  -0.05040   -0.62951
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.06510    8.10170  -0.03660   -0.45176
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.15150    7.16490  -0.01340   -0.18702
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.80120    8.85820  -0.05700   -0.64347
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.12690    9.23560  -0.10870   -1.17697
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.30030    9.35930  -0.05900   -0.63039
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.17380    9.23320  -0.05940   -0.64333
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.61000   11.71000  -0.10000   -0.85397
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.33000   11.41000  -0.08000   -0.70114
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.97000   11.04000  -0.07000   -0.63406
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.74000   10.83000  -0.09000   -0.83102
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.62000   10.70000  -0.08000   -0.74766
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.87960    9.89630  -0.01670   -0.16875
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.87080    9.89230  -0.02150   -0.21734
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.83150    9.86540  -0.03390   -0.34363
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.87960    9.89630  -0.01670   -0.16875
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.35000   14.56000  -0.21000   -1.44231
瀚亞印度基金-美元                                                  13.60000   13.82000  -0.22000   -1.59190
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.11000   30.54000  -0.43000   -1.40799
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.17000   15.11000   0.06000    0.39709
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.79000   11.80000  -0.01000   -0.08475
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.85510   11.92150  -0.06640   -0.55698
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.90940   13.83740   0.07200    0.52033
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.88520   10.92830  -0.04310   -0.39439
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.66570   10.69910  -0.03340   -0.31218
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.96540   11.91440   0.05100    0.42805
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.17570    9.22680  -0.05110   -0.55382
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.16770   10.13880   0.02890    0.28504
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.07050    9.10640  -0.03590   -0.39423
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.87740    8.90520  -0.02780   -0.31218
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.36980    9.32790   0.04190    0.44919
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.61080   14.61150  -0.00070   -0.00479
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.91010   10.91600  -0.00590   -0.05405
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.78730   10.80660  -0.01930   -0.17859
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.72460   12.72530  -0.00070   -0.00550
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.01000   20.37000  -0.36000   -1.76730
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56440   13.56430   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 28.31000   28.29000   0.02000    0.07070
瀚亞高科技基金                                                     61.72000   61.60000   0.12000    0.19481
瀚亞理財通基金                                                     28.38000   28.44000  -0.06000   -0.21097
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.37000    9.44000  -0.07000   -0.74153
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.90000    8.98000  -0.08000   -0.89087
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.66000    8.75000  -0.09000   -1.02857
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.83000    8.91000  -0.08000   -0.89787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.85000    8.92000  -0.07000   -0.78475
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.71000    8.79000  -0.08000   -0.91013
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.84000    8.92000  -0.08000   -0.89686
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.79000    8.83000  -0.04000   -0.45300
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.55000    8.60000  -0.05000   -0.58140
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.78000    8.82000  -0.04000   -0.45351
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.81000    8.84000  -0.03000   -0.33937
瀚亞菁華基金                                                       24.52000   24.54000  -0.02000   -0.08150
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.77900   12.94940  -0.17040   -1.31589
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.01300    9.13320  -0.12020   -1.31608
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.41400   10.46480  -0.05080   -0.48544
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.39800   11.26110   0.13690    1.21569
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.29880   10.35800  -0.05920   -0.57154
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.70850    9.74710  -0.03860   -0.39602
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.08630   10.08950  -0.00320   -0.03172
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.30620    8.34680  -0.04060   -0.48641
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.73620    8.63110   0.10510    1.21769
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.83480    8.88560  -0.05080   -0.57171
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.21510    8.24780  -0.03270   -0.39647
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.98210    7.98470  -0.00260   -0.03256
瀚亞電通網基金                                                     15.83000   15.83000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.64360   13.65010  -0.00650   -0.04762
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.41180   10.42040  -0.00860   -0.08253
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.89620    9.91350  -0.01730   -0.17451
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.46400   11.46940  -0.00540   -0.04708
瀚亞歐洲基金                                                       11.57000   11.68000  -0.11000   -0.94178
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