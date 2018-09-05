【馮冠華專欄】A股強弱將主宰港股今天走勢

9 月 5 日推介 - 長和（1）

1）上日港股市況總結：A 股在昨天午後突然抽升，帶動恆指反彈並結束三連跌。恆指最終收報 27973 點，上升 260 點。大市成交額再下跌約 9% 至 721 億。滬深港通成交金額也下跌約 23% 至 59 億；流向又轉為淨流入，金額約 5 億。板塊方面，中資電訊商聯通（762）及中電信（728）在合併傳聞下雙雙造好，長和系也繼續標靑；燃氣、手機設備、澳門博彩、軟件、教育、物管及昨天受壓的汽車股普遍也表現不俗。相反，昨天熱炒的光伏股有回吐。藍籌股 38 升 9 跌 3 持平。



做空方面，佔大市成交回落至 13.7%。牛熊証街貨最新比重為 40:60，重貨區方面，熊証重貨區上移至 28000-28149，牛証依然無特別重貨區，只是分散在 27300-27599。

簡評：A 股昨天午後的急漲看似無甚根據，港股的上升也沒有成交配合，未來數天可能才是戲肉；包括週三晚重啟的美加貿易談判，週四貿易聽証會後川普對華的貿易意向及週五恆指收巿後的調整。聯通和中電信合併的傳聞在過去已多次被炒作，兩間公司在收市後也回應「公司不了解情況，亦沒有收到任何通知」，看來又是一次警鐘誤嗚。相信政策上也不會這麼無恥的在鐵塔（788）上市後便合併兩間電訊商。鐵塔和中通服（552）的股價昨天下挫，相信也是因合併傳聞而令市場憂慮收入減少 （主要客戶由三變二），這可能是錯殺了。

《人民日報》評論文章表示，沉迷遊戲的危害不在於「遊戲」，而來自於「沉迷」，要防的是沉迷，並非網遊。這應給予看好騰訊的投資者一顆定心丸，情況或許不至太嚴重。值得一提的是騰訊在恆指和國指的比重在週五後會提高，北水昨天也罕有地是騰訊買家，且看昨天的升勢能否持續。

長和系昨天再回購股份，而且是長和（1）及長實（1113）雙管齊下，從買入價及涉資，筆者覺得回購仍會繼續。相比之下，長和應更可取，業務不乏可分拆上市的，如歐洲電訊項目。李公子是時侯顯身手吧！

2）美股上日市況總結：川普指 NAFTA 不是非要加拿大不可的言論又令市場憂慮貿易戰，美股三大指數早段全線向下，但跌幅持續收窄，道指最多曾跌 158 點而收跌 12 點。標指和納指則分別下跌 0.17% 及 0.23%，當中亞馬遜逆市上升，繼蘋果後成為第二隻市值超過一萬億美元股份。美滙指數回升至 95.44，十年期國債債息也上升至 2.899，紐約期油下跌約 0.5%。港股 ADR 下跌 212 點，相當於恆指 27761 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

中國利郎（1234） - 公布 2019 年春夏季訂貨會訂單總金額，按年增 23%。春夏季若干產品類的平均單價較去年微升，反映原材料成本上漲的因素。

世茂房地產（813） - 公布單計 8 月，合約銷售額為 155.01 億元，按年增 1.2 倍。

睿見教育（6068）公布，截至今年 9 月 1 日，入學總人數有 5.15 萬人，按年增 25.11%。另外，預期截至明年 8 月底止年度學費及住宿費收入，增幅將高於 25.1%，超越入學總人數增加幅度。

長和（1）宣布，昨天以每股 90.75 元至 91.05 元，回購 60 萬股，作價 5459 萬元。另外，長實（1113）連續第二日回購股份，以每股 56.3 元至 57.35 元，回購 89.8 萬股，涉及金額 5130 萬元。

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