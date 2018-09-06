此時才懂理財商品風險？中國民眾轉求保本 銀行存款爆增

對中國民眾來說，過去在理財這條路上受到太多傷害，把好不容易攢下來的錢投入股市，好光景沒多久就爆發股災。把錢丟到網路投資平台 (P2P)，卻眼睜睜看它爆雷，結局一樣血本無歸。如今，許多人只敢選擇最保守的方法，也就是把錢存進銀行，不奢求高回報，只求安穩保本。

這幾年來，中國民眾慢慢發現，曾經安全的高收益理財商品，如今卻變得危機四伏。至於曾經走紅一時的 P2P 就更不用說了，迄今已有上千家 P2P 平台倒閉，波及資金高達千億元，很多投資人一瞬間變成「金融難民」，血本無歸卻求償無門。至於股市，則是從今年初高點跌到如今跌到 2700 點左右，幾個月來持續在低點震盪，看來看去最不會賠錢的好方法，還是把錢存到銀行最安心。

投資風險惡化，中國家庭存款成長急遽攀升 (圖自彭博)

例如今年 30 歲的行銷經理 Anna Teng，今年在 P2P 平台投資損失不少，在股市的投資則是縮水兩成慘遭套牢。他坦言，過去那段可以輕鬆賺進 10% 高額回報的好日子已經沒了。自己和身邊的人都有一樣的困惑，現在究竟哪裡才是安全的投資管道。現在的她，只求保本，根本不敢再想高回報，也讓近期中國家庭銀行存款急速成長。

瑞信銀行報告預估，目前中國民眾財富規模高達 29 兆美元，預估未來五年還會以每年 6% 的速度向上成長，至 2022 年時將來到 39 兆美元。

隨著中國去槓桿、強監管的推進，資產泡沫被緩緩擠出，當局不再為 4 兆美元的財富管理產品提供隱性擔保，關閉加密貨幣交易所，資金要往海外移動更困難，房地產只能住不能炒，加上貿易戰一再升級，導致市場動盪，上述高額財富到底該放到哪裡去？成為中國民眾的新難題。

不過，對中國官方來說，民眾這樣的心態轉變，卻是正中下懷。對改善中國金融體系長期健康狀況來說格外重要，中國工商銀行私人銀行業務副主管鄭媛表示，如今投資人開始明白「高收益伴隨高風險 」。

在此背景下，過去投資人看不上的銀行定存，儘管收益率微薄，此時卻格外有吸引力。根據中國人民銀行統計，截至 7 月份，中國家庭的存款分配增加了 8.6％，相當於 10 兆美元。尤其中國最大銀行工商銀行，上半年總存款增加人民幣 1.3 兆元 (相當於 1900 億美元)，創下 2010 年以來的最高水準。

目前中國的基準存款利率為 1.5%，但實際利率從 2.5% 到 4.2% 不等，財富管理機構普益標準追蹤的 8 月最後一週理財產品的平均殖利率，高達 4.6%。除了一般存款，還有一種結構性存款，這類產品資金會拿來投資金融產品，利息浮動，與掛鉤的資產價格有關，通常高於普通存款。

在中國，這類產品銀行多半打著保本旗號，如今越來越受投資人歡迎，目前中國銀行業的結構性存款業務規模逼近人民幣 10 兆，光是截至今年 7 月，結構性存款的現金就飆升超過 50%。

中國民生研究中心北京研究員王一峰指出，如今有大量資金轉而把錢轉成存款，或以低風險貨幣市場基金的形式回歸銀行或其他傳統金融機構。這股保守的氣氛，在連股票、蒜頭、茶等各種商品都能炒的中國市場來說實在罕見，能夠維持多久也沒人敢肯定，但至少目前多數投資人寧可抓準現金為王的準則，在動盪時代力求確保資產安全。