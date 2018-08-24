基金獲利走人 分析師：若港股再跌 港匯走資壓力大

港股連漲 4 天後，昨 (23) 日終見回檔，港匯亦觸及 7.85 弱方兌換保證，逼得香港金管局今 (24) 日凌晨出手買進 17.66 億港幣賣盤。分析師表示，昨日有基金趁高獲利，同時賣港幣撤離香港，如果港股表現轉差，連同 9 月美國再升息令港美息差再擴闊的因素，港匯走資壓力或加大。

港股今 (24) 日開盤跌 0.79%，報 27571 點。

圖：新浪財經

港匯昨於港股開盤後轉弱，午後進一步出現賣壓，交易員表示，昨日港匯轉弱與股市資金流走有明顯關係，港股下午交易時段，疑似有外資基金一籃子賣盤並拋售港幣離場，甚有獲利了結意味，港元成交量亦較本週初有所增加，連同套息交易因素，港匯短期內再觸及 7.85 弱方兌換水準機會大。

港元同業拆款利率 (Hibor) 昨也全線回落，無論短炒投資者著眼的隔夜 Hibor，抑或銀行計價使用的 1 個月 Hibor 均下跌，隔夜 Hibor 跌幅更大，降 0.12 百分點至 0.68%，1 個月 Hibor 則微跌至 1.45%。

圖：香港銀行公會

《香港經濟日報》引述上商研究部主管林俊泓表示，不排除有股票基金拋售港匯離場，昨日港元 Hibor 回落，可見借貸需求不高，反映港幣計價資產吸引力轉差。

他指出，9 月美國升息機會極大，相信港銀會開始逐步上調 Hibor，以準備日後利率上行，隨著 Hibor 持續高企，香港 9 月加優惠利率 P 機會亦相當高。渣打全球研究部外匯策略師張敬勤預料，1 個月 Hibor 會續高企，臨近 9 月底或再挑戰 2%，銀行界普遍預期美國於 9 月底及 12 月升息 2 次，香港最快於 9 月底加 P，首次上調 0.25%。

圖：香港銀行公會

香港金管局今晨在市場買入 17.66 億港幣賣盤。這是金管局在 8 月第 5 次進場，累計買進港幣 185.53 億元；也是自 4 月 12 日以來金管局第 23 次進場維持匯率，累計買進約港幣 888.43 億元。

港匯最新報 7.8497 兌 1 美元。