小心踩雷！這25檔港股被列壞孩子 股價有大跌或被停牌風險

股民注意了！「投資學人」創辦人黃灝然發佈的上市公司「壞孩子」研究報告顯示，今年首季新增 7 檔「壞孩子」股票，連同繼續入選「壞孩子」名單的 18 隻股票，市場共有 25 隻尚未停牌的股票符合「壞孩子」的定義。這些股票會有股價大跌甚至被停牌的危機，投資者宜格外注意，避免遭受損失。

上市公司「壞孩子」是指牽涉訴訟、核數師保留意見、董事會不正常人事變動、監管機構裁定違規等個股。

香港《文匯報》報導，黃灝然自去年 1 月起，透過審視港交所披露易內 2136 間上市公司的公告，著手研究市場中的「壞孩子」，昨 (30) 日將名單公諸於世。其中，有 25 檔港股「上榜」，成為「壞孩子」，即其股價具大幅滑落甚至股票有被停牌的危機。

這些「壞孩子」有 4 大共通點，包括：「董事會出現不正常的人事變動」、「公司牽涉訴訟」、「核數師對年報表示保留意見」、「公司被監管機構裁定違規」。若上市公司涉及當中 2 個或以上的「壞孩子」指標，便反映其經營前景不明朗或存有負面因素，該股票便會「上榜」，即放入觀察名單作恒常監察。

今年第一季首次「上榜」的 7 檔港股中，中國農業生態 (8166-HK) 在不到半年內，不只一次擬發行新股集資，情況似乎不太尋常。至於持續「上榜」的 18 檔港股中，其中東方明珠石油 (0632-HK) 的財務狀況令人關注，早前獨立核數師曾表示，無法就該股表示意見，間接證明公司的營運似乎出現問題。

黃灝然指出，港股市場以散戶為主，加上投資者沒有集體訴訟權，因此希望透過公佈出現瀕危表徵的上市公司「壞孩子」，教育大眾如何甄別營運不善的上市公司及爆雷前的先兆，以保障小股東的權益，以及提高港股市場的企業管治質素。

香港恒生管理學院會計學系教授林自強其後補充，「壞孩子」名單面世時間不長，是否能準確預測個別股份「爆雷」仍有待觀察。他提醒投資者，雖然「壞孩子」不一定是即將停牌的股份，但部分「上榜」股份不停考慮，甚至落實以供股等形式向小股東吸金的情況似乎不太理想，因此投資者需對此有所提防，避免踩到地雷。

〈今年首季首次入選「壞孩子」名單的 7 檔股票〉

漢思能源 (0554-HK)、中國高速傳動 (0658-HK)、首長四方 (0730-HK)、中滔環保 (1363-HK)、長虹佳華 (8016-HK)、中國農業生態 (8166-HK)、環球數碼創意 (8271-HK)

〈其餘 18 檔於今年首季繼續入選「壞孩子」名單的股票〉

萬隆控股集團 (0030-HK)、綠科科技國際 (0195-HK)、東方明珠石油 (0632-HK)、中國衛生集團 (0673-HK)、大成生化科技 (0809-HK)、奧瑪仕國際 (0959-HK)、耀萊集團 (0970-HK)、西伯利亞礦業 (1142-HK)、正道集團 (1188-HK)、泰山石化 (1192-HK)、中信資源 (1205-HK)、南戈壁 (1878-HK)、雷士照明 (2222-HK)、格林國際控股 (2700-HK)、共享集團 (前稱互益集團)(3344-HK)、南大蘇富特 (8045-HK)、恒芯中國 (8046-HK) 及恒勤集團 (前稱飛尚非金屬)(8331-HK)。