4年來低點 二疊紀盆不只管道限制 油田服務商叫苦兮兮

油田服務提供商哈里伯頓 Halliburton (HAL-US) 執行長警告，其第 3 季度盈利可能受到二疊紀盆地調整活動影響每股 0.08 美元至 0.10 美元，且增長速度低於預期的新中東合同數量。

Halliburton 股價週三 (5 日) 下挫 5.95% 來到 37.13 美元，也是自 7 月 23 日後的最大跌幅。

此外，競爭者如 Baker Hughes (BHGE-US) 下跌 2.19% 以 31.67 美元作收，Schlumberger (SLB-US) 也下跌 1.45% 來到 61.02 美元。

Halliburton 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

分析師預計本季度每股盈利 0.59 美元，高於去年同期的 0.42 美元。

首席執行長 Jeff Miller 在紐約舉行的巴克萊會議上表示，美國最大頁岩二疊紀盆地 Permian basin 因管道瓶頸、勞動力市場緊張、以及通貨膨脹，都正在減緩該區活動。經濟放緩有可能破壞油田服務業的複蘇，而該業曾受到 2014 年油價下滑的嚴重打擊。

原油管道的限制使得盆地產出的能源無法運送出去，而產區與港口的價差開始增大。

Miller 提到，「我們的日曆上有比預期更多的空白區域 (閒置的較多)。這造成了價格壓力」。同時，Halliburton 也因中東地區的新合約增長速度低於預期，影響其第 3 季度收益。

Halliburton 是美國領先的水力壓裂服務供應商，因基準油價回升至接近每桶 70 美元的位置，使公司處於較有利地位。

然而，更多的石油和天然氣生產商選擇推遲完井，因為二疊紀的原油當地價格跌至接近 4 年低點，對這些服務的需求減少。

開鑚但未完成井數量 / 圖：彭博

週二，競爭對手 Schlumberger 也警告稱，水力壓裂市場的減緩程度超過預期。