新能源車零組件出貨加溫 華孚8月營收3.64億元連兩月創高

金屬機殼廠華孚 (6235) 轉型新能源車零組件奏功，加上筆電傳統旺季來臨，單月合併營收連創新高，8 月再以 3.64 億元，較上月增加 1.12%，年增率 34.9%，連兩月改寫轉型後新高紀錄，累計前 8 月合併營收來到 24.52 億元，年增 30.4%。華孚週二 (4 日) 股價收盤大漲 6.25% 或 1.1 元，來到 18.7 元，歷經逾半個月的低檔整理之後攻勢再起，不過週三 (5 日) 受大盤影響回挫 2.14% 或 0.4 元，來到 18.3 元，成交量也萎縮。



該公司近年轉型新能源車市場，今年上半年貢獻業績占比已突破 3 成，成為筆電金屬機殼之外第二項成長動能。今年新能源車客戶陸續有所斬獲，其中電動車龍頭大廠特斯拉 (Tesla) 的 Model 3 中控台訂單在延宕多時之後，6 月起單月出貨 2 萬套，為下半年業績加分。