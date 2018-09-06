【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

股王大立光受到 8 月營收低於市場預期衝擊，今日股價開低走低，領跌電子三雄，昨日撐盤的台積電以及近期相對弱勢的鴻海跌幅均有 1%，盤面上僅有台塑、南亞等領漲傳產類股撐盤，收盤加權指數下跌 0.64%，往月、季及半年線靠攏，外資現貨小幅賣超 2.9 億，期現貨合計買超 25.74 億。

《國際金融市場焦點分析》

受到國際股市表現不佳衝擊，滬深兩市開盤延續前一日弱勢，指數小幅低開，不過隨即獲技術性買盤推升上漲，但鋼鐵、煤炭及白酒等權重板塊再度弱勢，指數隨後逐漸震盪下行，午後賣壓再度出籠，跌幅加速擴大，盤面上僅天然氣板塊及軟件股表現較強，雖鄰近尾盤出現護盤性拉升，不過多方人氣渙散，滬指收盤無法收復 2700 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國墨西哥灣前日雖受到颶風影響，而使得原油期貨價格出現大漲，不過颶風影響逐步減緩，加上美國煉油廠將進入歲修，使得 API 原油庫存變化減少幅度不如市場預期，且汽油及蒸餾油的庫存出現增加影響，導致 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨呈現下跌走勢；昨日美國公佈貿易帳數據，不如市場預期，使得美元指數由升轉跌，推動昨日黃金及白銀期貨同步上漲。

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