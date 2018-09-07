成品油過剩+季節需求降低 分析師示警：未來汽油庫存恐續增

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，美國原油庫存，意外低於預期，加上煉油廠將在夏季駕駛高峰後，陸續進入歲修，帶動週五 (7 日) 油價回穩；分析師表示，受貿易緊張局勢與季節性需求降低影響，未來汽油庫存恐過剩，將影響油價表現。

週五 (7 日) 台北時間晚間 7 點半左右，WTI 原油期貨價格上漲 0.21%，達每桶 67.91 美元，布蘭特原油期貨上漲 0.29%，達每桶 76.72 美元。

週五晚間 WTI 原油期貨價格上漲 0.21%。(圖：investing)

美國能源資訊署 EIA 週四 (6 日) 公布數據顯示，美國商業原油庫存在 8 月 31 日當週下降 430 萬桶至 401.49 萬桶，是 2015 年 2 月以來的最低水平。

澳洲 Rivkin 證券分析師 William O'Loughlin 表示，昨天 (6 日) 公布的石油庫存數據顯示原油庫存遠遠低過預期。

然而，成品油庫存增加，今夏美國燃油消耗高峰期需求相對低迷，連帶也影響油價。

EIA 表示，美國汽油庫存增加 180 萬桶，而包括柴油和取暖油在內的蒸餾油庫存增加 310 萬桶。

倫敦券商 PVM 分析師 Stephen Brennock 認為，汽油庫存年增 3.5%，但夏季駕駛季節已過，汽球需求明顯會下降，警鐘儼然響起，預見未來汽油會持續過剩。

在供應方面，上周美國原油產量維持每日 1100 萬桶 (bpd)，是 7 月以來的基本水平。

貿易緊張局勢對油市持續構成壓力，美國對石油生產國伊朗制裁預料年底油市供應越趨緊張。

SEB 大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 表示，假設 2019 年和 2020 年的產量為每日 330 萬，減去伊朗每日 50 萬桶供應量，沙烏地阿拉伯需要在 2020 年底之前將產量保持在每日 1050 至 1700 萬桶之間，才能防止油價上漲。