不甩川普 外媒爆：中國製造2025的明確目標 藏在這份文件裡

中美貿易戰越演越烈後，儘管中國力圖淡化「中國製造 2025」的相關宣傳，但外媒爆出，有份非官方文件上面清楚寫明中國在發展先進工業的各項具體目標，在美國揚言加碼關稅威脅的節骨眼，恐讓雙方關係更加緊繃。

川普下一波向中國 2000 億美元商品徵收關稅計畫，最快本周四在美國結束公眾聽證後就可實施。這場貿易戰最關鍵的利益衝突，在於中國先進工業政策升級，也就是所謂「中國製造 2025」計畫上頭。

儘管中國官方近期淡化相關宣傳，但有媒體發現，「中國製造 2025」有份長期被外界所忽視的非官方文件：《重點領域技術路線圖》，也稱為《中國製造 2025》重點領域技術創新綠皮書。

先前，中國官方宣布的「中國製造 2025」計畫沒有寫明中國企業在國內與全球市場市占率等具體目標設定，甚至表明該計畫實施必須交由市場主導，但最新被挖出來的綠皮書上頭，長達 296 頁的文件中列滿中國政府的各項目標。若上述目標得以全部實現，足以將外資企業排除在中國許多工業領域之外，甚至可能造成全球市場的動盪。

儘管中國官方聲稱，上述目標必沒有約束性和官方性。但外國遊說團體和部分貿易專家認為，綠皮書是中國為了讓工業目標不出現在官方文件中所打的擦邊球，以免受到外國政府，甚至世界貿易組織 (WTO) 的更多關注與審查。

這份綠皮書在 2015 年 10 月由中國國家製造強國建設戰略諮詢委員會首次發布，最近一次更新是在今年 1 月，共有 25 位院士、400 多位專家及相關企業高層管理人員參與編制。

綠皮書當中細分了數十個行業，列出十大重點領域的發展目標，其中包括生物技術，先進軌道交通設備、農業設備。當中更寫明，光是積體電路行業，中國企業到 2030 年全球市佔率要來到 56%，滿足國內 80% 的需求。至於新能源汽車方面，到 2025 年得滿足國內 90% 需求，工業機器人關鍵零組則是 95%、移動通訊設備為 80%，工業機器人關鍵零組件則為 70%%。

美國商會大中華地區執行主任 Jeremie Waterman 表示，中國官方高層指導產業政策後，交由下級政府部門遵循實施。這種手段可以視作「合理的推諉」，從許多行業中，現在的觀點是，一定比例的採購是為了實現國內的產業目標。

美中貿易全國委員會表示，在這些目標影響下，醫療設備和先進農業設備行業的外資公司可能會流失業務。這兩大行業都屬於「中國製造 2025 計畫」中的重點領域。

美中貿易全國委員會副會長 Jacob Parker 指出：「中國政府可能會說這些只是指導性文件，但我們認為這些目標會被確切實行，預計接下來會看到更多外國企業被排除在中國政府部門採購流程或招標項目之外的相關報導。」