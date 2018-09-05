台股盤後─台積電獨領風騷難撐賣壓 被動元件尾盤急殺 又失守萬一

台股今 (5) 日受到亞股表現不佳影響，盤面由權值股台積電 (2330-TW) 上漲撐盤，盤中平盤附近震盪，不過尾盤賣壓出籠，尤其被動元件族群迅速擴大跌幅，摜壓指數，終場台股收在 10995.13 點，再失守萬一，成交值 1139.49 億元。

股王大立光 (3008-TW) 今日盤後將公布 8 月營收，分析師黃漢成看好，在新廠產能開出，及蘋果新機鏡頭拉貨帶動下，8 月營收可望改寫去年 11 月創下的 56.16 億元歷史新高紀錄；不過明日可能遭遇短線獲利了結賣壓，不可不慎。蘋果預計 9 月 12 日正式發表 iPhone 新機，大立光後續表現，須觀察 iPhone 新機銷售狀況來判斷。

證券分析師張陳浩指出，台股大盤今日盤中由權值股台積電上漲帶動，台積電上漲 5.5 元，約貢獻加權指數 55 點，不過今日指數只維持平盤震盪，代表台股今日整體表現偏弱，但大盤要再跌幅度有限，估算台股明日在技術面支撐下，還有反攻機會。

觀察今日盤面，受到亞洲股市日本、韓國、香港及上證指數下跌拖累，除台積電與 IC 設計族群股價持穩外，汽車零組件類股包括宇隆 (2233-TW)、貿聯、健策等表現也佳，台股將進入震盪整理向上格局，黃漢成預估，指數將在 10900 點至 11200 點區間內震盪。

台股今日中小型股走勢不一，綠悅 - KY(1262-TW) 股價跌深反彈，盤中拉漲停 38.4 元，蘋果光學概念股玉晶光 (3406-TW) 收盤下跌 9.5 元，大立光則是盤中以 4945 元創除息以來新高，收在 4890 元平盤價。

3D 感測概念穩懋 (3105-TW) 成交量則放大到 3.3 萬張以上，另外泰鼎 - KY(4927-TW)、鮮活果汁 - KY(1256-TW) 等 8 月營收也都創新高，股價同步表態；被動元件股國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 及禾伸堂 (3026-TW) ，尾盤更出現股價急殺走勢，