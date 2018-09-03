台股盤中─美中貿易戰變數難解 權值走弱、中小型股下跌指數回測萬一

受到美中貿易戰持續延燒，恐衝擊全球經濟及股市表現的變數影響，亞股今 (3) 日呈現跌勢，台股也不例外，早盤開小紅後翻黑，盤中跌破 11000 點，再度回測萬一關卡，盤面上僅靠權王台積電 (2330-TW) 維繫多頭信心，蘋概股漲跌互見，漲價題材的被動元件仍是弱勢指標，法人認為，後續仍要觀察美中貿易戰發展，大盤恐仍是區間整理格局。

美股上周五小漲小跌，僅道瓊工業指數收低 22.1 點、NASDAQ 指數、S&P500 指數及費城半導體指數則是收紅，亞股今日下跌，台股早盤以 11087.86 點開出，上漲 23.92 點，台積電、大立光 (3008-TW) 開高，但是其他權值股表現弱勢，鴻海 (2317-TW) 紅翻黑，大立光盤中也翻黑小跌，拖累大盤跌勢加重，盤中一度下探至 10977.75 點，再失守 11000 點。

盤面上主要由台積電負起撐盤重責，蘋概股以可成、美律、瑞儀等股表現較強勢，但是 GIS-KY 業成 (6456-TW) 盤中亮燈跌停鎖死，TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 也是下跌，被動元件表現弱勢，國巨、華新科、大毅等股都是下跌。

傳產股部分以造紙、營建及觀光股、化學股表現較強，盤中呈現上漲，水泥股、鋼鐵股、食品股、塑膠股、百貨股跌勢較重，盤中跌幅逾 1-2%。

台新投顧副總黃文清指出，台股上周衝達前一波高點區，今日在被動元件股呈現弱勢，中小型股下跌，權值股除了台積電以外也走弱居多，金融股、塑化股、鋼鐵股小跌，扡累大盤指數跌破 11000 點。

他表示，美中貿易戰的發展，將成為全球經濟及股市的一大變數，後續仍須要密切觀察，至於蘋果新 iPhone 將發表，包括新機是否有亮點，及後續的銷售情況，將影響蘋概股的後續表現，相關族群的營收表現也值得觀察，短線預期仍將以區間整理居多。