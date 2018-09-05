【豐銀投顧】短線容易震盪，下週才須注意

◆盤勢分析

台股乃至於亞股今天全數大震盪，尤其以陸股及港股最為疲軟。其實這跟明天美國將會正式向總額達 2000 億美元的中國商品課微高額的關稅有關，不過說實在的，這種利空早就知道了，真正實現了又怎麼樣呢？市場早就一定會消化的。真正要注意的並不是這個利空，反而是要注意下週 9/12 時蘋果發佈新品的利多是不是有可能出盡。畢竟這一陣子以台積電為首的蘋概股最近都有不錯的表現，尤其是台積電本身，這一陣子的強勢表現，讓人不禁懷疑是否有利多出盡的感覺。尤其是先前的格羅方德這個「根本不是利多的利多」，讓人覺得在八月底摩台結算前這個時機點放出來，感覺非常可疑。

本月 26 日是美國聯準會會議，這次預估會再將基本利率再上調一碼至 2-2.25%。這是從從 2015 年底以來，聯準會第七次升息，目前已經總計 1.75%。而香港昨日一家中小型銀行 (華橋永亨) 將其最惠利率由 0.01% 調高到 0.25%，揮別了 12 年幾近零利率的日子。也很有可能是這個「利空」造成今天港股大跌勇冠亞股。一樣是升息，但美股卻總是能頻創新高，而陸股港股卻不斷下挫，貿易戰究竟誰佔了上風，由此可見一般。

今天筆者透過個人發明的「神奇動能」系統偵測到了非常不尋常的動能波動。若想知道這個系統是什麼，歡迎上網查詢筆者的影片。昨天動能出現急縮，但今天卻馬上出現急漲。這種大起大落的動能變化絕對不是正常的多頭行情。正常的多頭行情量能必定是緩緩上升而不是暴起暴落，因此筆者認為，接下來的行情將會偏震盪，甚至到了下週，尤其是在 9/12-9/13 蘋果新機發表會前後，就很有可能出現量能再震盪而使得行情轉向。雖然不是整個波段行情的東空，但回檔應該是免不了的。投資人應該要多加注意，祝操作愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師