台股盤中—股、權王撐盤 漲價概念股利多不漲 多空交戰5日線

歐美股市走跌，亞股今 (5) 日早盤全面下挫，台股早盤微幅走揚，電子三雄多頭表態，指數早盤最高上漲 36.68 點，不過追價意願低，指數盤中幾度翻黑，多空在 5 日線附近交戰，盤面上半導體族群擁題材表現亮眼，漲幅領先大盤，而漲價題材股雖有日本廠停工利多，但族群表現不佳，分析師認為，亞股走弱拖累，指數短線觀望。

蘋果新品即將在 9/12 發表，外資喊買權王與股王，台積電早盤最高漲幅 2.7%，大立光有三鏡頭設計利多，盤中也微幅上漲，至於鴻海則遭外資下修目標價，今日股價將對受到壓抑。

2018 國際半導體展 (SEMICON Taiwan) 今日登場，半導體族群走勢強勁，早盤漲幅超過 2%，其中創意、易華電大漲 8%，穩懋大漲 9% 以上，台積電也穩守小漲格局。

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漲價概念股也成盤面焦點，被動元件族群早盤一度強勢，不過國巨、華新科、奇力新、禾伸堂盤中翻黑，僅台嘉碩、信昌電維持小漲，整體族群走勢不佳。

輝達推 RTX 新系列顯卡，預計 9/20 即將開賣，各界測試效能較 GTX 系列高出 2 成以上，二線顯卡廠承啟早盤一路走高，順勢攻漲停，一線大廠技嘉、微星等第 4 季營收看俏，但股價表現不如預期。

華南投顧董事長儲祥生認為，亞股早盤普遍下跌，台股也受拖累，漲價概念股籌碼凌亂，市場對被動元件榮景轉趨觀望，市場心態保守。

儲祥生表示，台股未來多空走勢，仍要看美中貿易戰 2000 億元關稅清單，對整體市場終端需求影響程度，台灣產業難以避免，市場恐先反應利空。