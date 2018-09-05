中國做3年台灣得做10年！陸開超優渥條件 台半導體今年已300人登陸

中國挖角台灣半導體人才動作不斷，不僅祭高薪、每年可以回家八次，還有高額補貼的公寓，條件相當優渥。路透報導，光是今年就有超過 300 名台灣工程師赴陸發展。

在中美貿易戰的大環境下，面對美國可能以封殺半導體供給手段直攻要害，也讓中國更堅定要加快發展半導體，對台灣半導體人才的挖角力道也越來越大。

今年來，中國除了擴大國家集成電路產業投資基金 (以下簡稱大基金) 的投資範圍，募集資金規模至少來到人民幣 1200 億元，中國國家主席習近平也在日前考察積體電路企業時喊出：「裝備製造業的晶片，相當於人類的心臟」。

至於中國重點支持的中芯國際，更在日前和大基金、聯力基金等等成立投資基金，全力資助半導體發展，規模約有人民幣 16.16 億元。上月底中國工信部副部長王江平更特地前往中芯考察，顯現中國官方對半導體業的重視程度。

大基金自 2014 年成立後，有了充足銀彈做後盾，加上中美貿易衝突後讓中國發展晶片的決心更強，對外挖角人才所開出的薪資和其他條件更是不手軟。中芯去年挖走台積電研發處長梁孟松，擔任聯合首席執行長掌管研發部門，短短 10 個月就讓中薪卡關 3 年多的 14 奈米製程突破瓶頸，日前宣布 4 奈米 FinFET 技術開發成功，接下來朝第二代的 FinFET 技術開發。

除了挖角大咖，下面負責研發的資深工程師也是中國半導體業者的目標。台灣獵頭機構智理管理顧問指出，今年迄今就有 300 名台灣資深工程師跳巢大陸晶片廠，自 2014 年大基金成立後，已經有一千多名台灣工程師赴陸，尤其在語言共通的前提下，台灣工程師比起日韓工程師更有吸引力。

中國製造 2025 的計畫中，預計國產晶片到了 2025 年必須滿足國內至少 40% 的需求。根據中國半導體行業協會統計，2017 年中國自製晶片佔國內需求比例不到 20%。報導指出，兩年後大陸半導體人才缺口將達 40 萬，而且最缺資深工程師，也顯示技術人才是中國解決半導體問題的關鍵所在。

一名前往華東地區晶片製造廠的聯電的資深工程師表示，公司提供有房租折扣的新公寓，薪資還比台灣多出五成。有的企業不僅給高薪、優渥住宿條件，甚至提供每年 8 次免費往返台灣的優惠。

獵頭業者指出，很多赴陸的工程師指出，在中國三年的薪資相當於在台灣十年的薪水，自己可以早早退休。

一家中國東北地區的晶片業者私下透露，他們敢於燒錢換人才，更指出台灣工程師經驗最豐富，還能幫助業者培養本地人才，預言對台半導體挖角絕對還會再升級。