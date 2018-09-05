台股盤前—美股小跌作收 台股多空難料

台股昨日上漲 57.16 點，收在 11021.38 點，三大法人合計買超 34.88 億元，外資昨日略減多單，未平倉口數來到 4.6 萬口。美國貿易夥伴關係緊張程度升溫，道瓊、納斯達克指數均收小跌。分析師認為，台股昨日雖然收漲，但是空方調節力道不小，台股多空走勢今 (5) 日將是關鍵。

美國與主要貿易夥伴之間的貿易緊張升高，美國股市週二下跌，但尾盤大幅縮小跌幅。道瓊收低 12 點，盤中一度大跌 158 點，包括標普 500 、費城半導體指數及納斯達克指數均下跌。

外資報告指出，今年兩款三款新 iPhone 都會以大螢幕為特色，並採用 3D 感測技術支援臉部辨識，帶旺大立光、致茂、可成等相關供應鏈。

華為、三星等手機傳出將引進三鏡頭設計，光學股如大立光、玉晶光、光燿科及新鉅科等將積極擴大資本支出，未來出貨同步增溫。

國際大廠英特爾、輝達接連推出新品，有利新一代顯示卡出貨，微星與技嘉旗下同步擁有主板與顯卡兩大產品線，隨著新款晶片推出，第 4 季業績看旺。

進入 8 月營收公布時間，美律 8 月營收 35.81 億元，年增 49.38%，創下歷史新高，第 3 季穩坐百億營收大關，大江生醫 8 月營收為 8.1 億元，年增 108.57%，半年來持續刷新歷史單月新高。義隆 8 月合併營收 8.19 億元，連續二個月刷新歷史新高。

投顧認為，蘋果新機發表、IC 設計產業旺季及 5G 趨勢受惠等正向題材，具備法人籌碼者可多加關注，而近期生技 BTC 會議政策加持，拉貨或轉投資積極等題材股也可多加留意。

分析師認為，台股昨日收了一根小紅 K 棒，低點未破前低，空方調節力道不小，成交量擴增至 1146 億元，首次超過五日均量 1070 億元。多頭若想重新拿回短線發球權，今日將是關鍵。目前台股逐漸三角收斂下，短線待量能再度回升後，台股將出現震盪偏多格局。