7奈米製程未獲Nvidia、AMD信賴？三星改畫3奈米藍圖大餅

週二 (4 日) 三星召開 2018 晶圓代工技術論壇，三星在席間不僅揭露了手上的 7 奈米投片進度，並且還揭露了 3 奈米製程技術的藍圖，嶄露搶灘未來高效運算 (high-performance computing) 和物聯網市場的野心。

如下圖三星釋出的製程藍圖所示，省先針對 7 奈米部分，三星晶圓代工部門總裁 ES Jung 表示，三星的七奈米是全球首個導入極紫外光 (EUV) 微影光刻技術的晶圓代工廠，這與過去傳統的 ArF 浸沒式光刻大不相同，該製程已在 2018 年上線投產。

而 2019 年該公司將進一步推出優化 7 奈米 的優化版，即 5 奈米和 4 奈米製程；但是最受全場矚目的，則是三星揭露 2020 年 3 奈米製程將首度導入環繞式閘極 (GAA) 電晶體，此前比利時微電子研究中心即曾發表研究報告認為，環繞式閘極 (GAA) 電晶體將是未來最有可能突破 7 奈米技術以下 FinFET 工藝之候選人。

三星揭露 2018 - 2020 年之製程技術發展藍圖 圖片來源：Samsung

三星公開 7 奈米投產狀況，並強調 EUV 微影光刻技術與傳統的 ArF 浸沒式光刻大不相同 圖片來源：Samsung

目前台積電已吃下 AMD 代號 Rome 的二代 Epyc 處理器，該處理器採用了 Zen 2 處理器架構和 7 奈米製程，隨著格羅方德 (GlobalFoundries) 八月底也宣布退出 7 奈米先進製程競爭，三星表示，乍看之下台積電大獲全勝，但其實三星仍有機會。

三星指出，考量到智慧型手機廠也有整合單晶片 (SoC) 之生產需求，故台積電不太可能有足夠空間全面發展 7 奈米生產線，產能估計不足以滿足目前技術領先的幾間 GPU 公司，因此依照推斷，將有些廠下一代晶片也將導入 7 奈米製程，並交由三星生產。

在三星這場簡報會議上，三星估計，未來該公司的 7 奈米技術將應用在網路和汽車晶片領域，但市場人士多有質疑，三星 7 奈米製程僅能獲網路、汽車晶片採納，而非更為高效的 GPU 晶片市場，這意味著三星的 7 奈米製程，很可能並不合乎 Nvidia (NVDA-US)、AMD (AMD-US) 等晶片巨頭的技術標準。