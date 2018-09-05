7月份全球半導體銷售額年增17.4%至395億美元

根據美國半導體產業協會 (SIA)，代表美國在半導體製造、設計和研究領域的領導地位，公布的數據顯示，2018 年 7 月份全球半導體銷售額年增率成長 17.4% 來到 395 億美元，大幅超越去年同期的 336 億美元。

昨日 (4 日) 美國半導體產業協會在一份報告中表示，2018 年 7 月份全球半導體銷售額較今年 6 月份的 393 億美元成長了 0.4%。

美國半導體產業協會總裁兼執行長 John Neuffer 表示，全球半導體產業在 7 月份的創下了歷史上單月銷售額新高紀錄，大幅超越去年同期，並略微超過了上個月業績。所有半導體部門皆出現成長，半導體主要市場地區也都出現正向年增率。

「每個主要半導體產品類別和區域市場的銷售額年增率皆有成長，尤其是中國和美洲市場領頭，成長率超過 20%。」John Neuffer 表示。

從區域來看，與去年同期相比，7 月份，中國地區銷售成長了 29.4%、美洲地區成長 20.7%、歐洲地區 11.7%、日本地區成長 11.5%，亞太和其他地區的銷售額則成長了 5.7%。

從月增率來看，中國成長了 1.7%、美洲則成長了 0.4%。亞太地區和所有其他地區的銷售額則表現持平。日本地區月減 0.1%，歐洲地區則月減 2.4%。