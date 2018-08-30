台積電可望通吃先進製程訂單 市值逼近7兆元 與股價同創高

受格芯 (GlobalFoundries) 暫緩 7 奈米先進製程研發利多激勵，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (30) 日早盤一度衝上 268 元，寫下歷史新高，市值也衝 6.94 兆元，逼近 7 兆元關卡，再寫台股新紀錄。

格芯宣布放棄 7 奈米以上先進製程，市場看好有助台積電後市，目前台積電 7 奈米訂單涵蓋了輝達、高通、超微、賽靈思與蘋果的晶片訂單，未來先進製程的需求成長，台積電將直接受惠。

台積電很早就布局高階製程，也是最快量產 7 奈米製程的晶圓代工廠，市場看好，未來先進製程需求成長，台積電將持續分食多數訂單，有助先進製程市占率穩定上揚。

高階製程是資本密集產業的競爭賽，台積電與三星很早就積極布局，依照台積電的規劃時程，今年正式量產 7 奈米，明年將採極紫外光 (EUV) 生產 7 + 奈米，後年進入 5 奈米，而三星則直接從 EUV 切入，不過量產進度略晚於台積電。

台積電近日獲外資青睞，外資連 3 買台積電，合買 5 萬張，近 5 個交易日買超 5.3 萬張，投信也站在買方，激勵台積電股價強攻，今日盤中衝上 268 元，創歷史新高價，市值也衝歷史新高，寫下台股新的歷史紀錄。