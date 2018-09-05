水門事件記者爆料：川普早就想退出貿易協定了

繼《烈焰與怒火：川普白宮內幕》之後，川普又要為一本「揭秘」自己的新書而頭疼了。

當年因報導「水門事件「而使尼克森下台的美國著名記者鮑勃 · 伍德沃德（Bob Woodward）周二正式發布了新書《恐懼：白宮中的川普》(Fear: Trump in the White House)。

書中寫道，川普經常「衝動地」決定國家政策，常常無視幕僚及官員的意見，令下屬無所適從，行政部門面臨「精神崩潰」。

這本書還聲稱，由於川普不大會克制自己的憤怒， 白宮裡工作的員工和官員學會了謹慎行事。前國家經濟委員會主席科恩（Gary Cohn）和前白宮總統秘書 Rob Porter 為了「保護國家安全」，避免川普在一些文件上簽字，會將他辦公桌上的文件偷偷拿走，其中就包括要求退出「北美自由貿易協定」(NAFTA) 及「美韓自貿協定」的通知書草稿。川普沒有注意到有文件不見了。

書中說，Rob Porter 和其他人擔心要求退出「北美自由貿易協定」(NAFTA) 及「美韓自貿協定」的通知書草稿可能會引發經濟和外交危機，因此把這件事告訴了科恩，科恩告訴他，「我能阻止這件事。」「我只是把紙從桌子上拿走而已。」

華爾街見聞此前介紹過科恩，此人強烈反對川普徵收鋼鐵進口關稅，在無力阻止之後，他當即憤然宣布辭職。

也就是說，如果不是科恩拿走了「幾張紙」，川普可能在更早之前就帶着美國退出了 NAFTA 和美韓自貿協定，因為他早就想這麼做了。

毫無意外地，川普對鮑勃 · 伍德沃德在新書中的爆料回應稱： 「假的。沒有任何人從我這裡拿走任何東西。」

更讓外界震驚的是，這本書還寫了一件極為聳人聽聞的事：川普 4 月曾要求暗殺敘利亞總統巴沙爾 · 阿薩德，不過被國防部長馬蒂斯無視了。書中寫道，馬蒂斯告訴川普他會「馬上去做」，不過最後制定出的是一項針對敘利亞的有限空襲計劃，而沒有對阿薩德的個人生命安全造成威脅。

書中稱，馬蒂斯對川普的行為及理解能力非常無奈，稱其「如五、六年紀的小學生」。白宮幕僚長 John Kelly 更是多次稱川普是「白痴」。

白宮在這本書發布當天就立即發表聲明，稱「這書只不過是編造的故事，是很多心懷不滿的前雇員們亂講的，是為了抹黑總統形象。」

美國駐聯合國大使尼基 · 海莉表示：「沒有聽過總統談論刺殺阿薩德的事。」

鮑勃 · 伍德沃德是當年揭穿水門事件醜聞的兩名《華盛頓郵報》記者之一。亞馬遜創始人傑夫 · 貝佐斯（Jeff Bezos）在五年前花了 2.5 億美元買下《華盛頓郵報》。

川普經常將 Bezos 的《華盛頓郵報》描述為「華盛頓郵報假新聞」和亞馬遜的「首席說客」。他曾說，自從亞馬遜的「網路稅務案件」在最高法院落敗以來，《華盛頓郵報》就「瘋狂」的針對他發布負面消息。