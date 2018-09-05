滬指重挫跌1.6%再次考驗2700點 資金抱團炒超跌績差股

週三(9月5日)，隔夜歐美股市齊跌，繼昨日中陽上漲不放量的拉升後，今日A股便被打回原形，不僅沒有保持節奏繼續上攻，反倒在金融等權重拖累下再次走弱。其中，大盤在20日線下方低位震蕩，一度翻紅的創業板也頻頻受到拖累，最終各大指數集體翻綠，個股層面也是明顯漲少跌多。滬指在金融等權重拖累下再次走弱，個股呈現普跌態勢，市場超30多家漲停，但有一半是前期閃崩個股，但保險、煤炭、家電等權重板塊成殺跌主力軍，今晚美國對華加徵關稅的公眾意見徵詢期即將結束，市場不確定因素較大。

截至收盤，滬指跌1.68%，報2704.34點，成交1072.69億元;深證成指跌1.78%，報8402.51點，成交1514.27億元;創業板指跌1.74%，報1430.24點，成交496.12億元。

從盤面上看，行業板塊全線下跌，通信、國防軍工、傳媒等早盤表現比較活躍等板塊跌幅較小，休閑服飾、家用電器、建築材料等跌逾2%，非銀金融、銀行、汽車、房地產、有色金屬等多個行業板塊跌逾1%。題材股方面，養雞產業、智能電視、電子競技、ST概念等少數幾個題材勉強飄紅，覆銅板、北部灣自貿區、鹽湖提鋰、挖掘機、粵港澳自貿區等題材跌逾2%跌幅居前。

個股方面，超跌績差股上演“末日狂歡”，樂視網股價再次漲停，自8月底最低價以來已經實現翻倍，另外一隻處於退市邊緣的個股，中弘股份也封漲停，股價站上1元關口。隨著樂視網、中弘股份等績差超跌股紛紛漲停，ST板塊今日表現比較活躍，資金抱團炒超跌績差股，超跌績差股成為今日盤面的唯一熱點。

截止15:01分，滬股通淨流出23.59億，深股通淨流出6.59億。

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