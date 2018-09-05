美元全面走強 因貿易緊張局勢升溫

美元周二全線上漲，投資人規避新興市場貨幣，因擔憂中美貿易沖突可能升級，提振對美元的避險需求。

美元兌一籃子貨幣上漲0.34%，報95.464，稍早觸及兩周高點95.737點。

"這只是大趨勢的延續，" Brown Brothers Harriman的全球匯市策略部主管Marc Chandler稱。

“截至上周中，我們關註貿易緊張局勢再度升溫，關註支持美聯儲加息想法的經濟數據，”他表示。

美國8月制造業活動加速，觸及逾14年高位，受新訂單激增提振。

“我們現在的情況是，美元的潛在上行趨勢正在恢覆，”Chandler說。

美國對更多中國商品征收關稅的提議的公開咨詢期將於周四結束，之後美國總統特朗普可能開始落實對另外2,000億美元中國進口商品加征關稅的計劃，不過，目前尚不清楚該計劃多快開始執行。

美國和加拿大上周五結束貿易磋商，因談判氣氛惡化，雙方沒有就重新修訂北美自由貿易協定達成任何協議。另外，特朗普通知國會，他有意與墨西哥簽署一項雙邊貿易協定。

由於美加貿易安排前景不明朗，加元兌美元跌至六周低點。

“我的感覺是，特朗普關註的是墨西哥，但他無意在與加拿大、歐洲或中國的磋商中妥協，”Chandler說。

新興市場貨幣受創尤為嚴重，因為投資者擔心任何貿易沖突升級將使這些出口導向型經濟體受到影響。

摩根大通新興市場貨幣指數跌至2017年5月以來最低。土耳其裏拉TRY=D3和墨西哥披索MXN=D3兌美元下跌。

另外，阿根廷披索兌美元ARS=下跌約3%，因市場懷疑該國總統馬克理領導的中右翼政府能否實現其雄心勃勃的新財政目標。

美元兌南非蘭特ZAR=D3上漲約3%，因南非經濟在第二季滑入技術性衰退，且遜於分析師預期。

主要貨幣也因新興市場拋售不斷擴大而受到拖累，歐元EUR=EBS下跌0.41%。

英鎊收覆部分失地，兌美元下跌約0.1%，此前英國央行總裁卡尼表示，他準備在原計劃的離職日期後繼續留任。

據路透報導，歐盟可能向英國提供新的保證，以贏得倫敦方面支持一項旨在避免英國退歐後與愛爾蘭之間出現“硬邊界”的解決方案。消息發布後，英鎊進一步反彈。

路透紐約9月4日

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