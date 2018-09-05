百度雲經營指標同比倍增 雲計算產業鏈高景氣度得到驗證

9月4日，在2018百度雲智峰會上，百度總裁張亞勤披露了百度雲的最新發展情況。他介紹，如今，百度雲的用戶數和合作夥伴數都是去年的3倍，流量是去年的5倍，收入則翻了4倍。作為百度AI戰略的載體和源動力，百度雲是百度大腦的雲化，併且為前端的兩個工作負載Apollo和DuerOS提供技術支撐。

國盛證券認為，大趨勢起點下，雲計算上遊、綜合企業服務領軍、雲細分領軍確定性最佳。總體而言，目前是中國未來5年企業雲深化過程起點，屬於產業趨勢明確下的方向性投資，個股確定性有限但空間較大，建議從三個方向獲取確定性。(1)雲計算上遊：中科曙光、浪潮信息、依米康。(2)綜合企業服務領軍：航天信息、金蝶國際。(3)細分雲領軍：金固股份、廣聯達、石基信息、長亮科技、太極股份、易華錄、萬達信息。

華泰證券認為，雲計算支出有望成為企業IT支出的重要組成部分。隨著數據流量增長以及企業上雲的政策推動，雲計算市場有望保持快速增長，看好雲計算細分行業龍頭光環新網、星網銳捷、天源迪科。

來源：證券時報網

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