京東盤前跌超4% 劉強東已回國現身

今日是劉強東案曝光之後首個美股交易日，受到此前負面消息的影響，京東周二美股盤前下跌約 4.5%。

周一是美國勞動節假期，美股休市，但京東在法蘭克福上市存托股 (ADR) 一度下跌 5%，最低報 25.48 歐元。

劉強東案給原本走勢疲弱的京東股價雪上加霜。從此前股價走勢上看，上周五京東股價一度創出 17 個月新低，距離今年年初的高點跌幅約為 36%。

此前，據報導劉強東已從美國回國，並現身京東總部出席商務活動。

而從 8 月 16 日披露的財報情況來看，財務數據並不亮眼。

京東第第二季調整後每 ADS 收益 0.33 元人民幣，分析師預估 0.70 元人民幣；第第二季凈營收 1,223 億元人民幣，年增率增長 31.2%，低於分析師預估的 1,229.1 億元人民幣，年增率增速創上市以來最低。

從經營數據來看，雖然有 618 促銷，但是第二季京東商品交易總額（GMV）增速卻幾乎同上季度持平，顯示出 GMV 增速乏力。

北京青年報報導，據明尼阿波利斯警察局新聞辦公室發言人 John Elder 介紹，劉強東案最早要到本周末才會有最新消息，目前尚不能確定其是否會被起訴。John Elder 表示，如果劉強東被起訴，也只涉及民事訴訟，與刑事訴訟無關。