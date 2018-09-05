史上最貴性侵風波！劉強東現身京東大跌7% 市值蒸發近千億台幣

京東 (JD-US)CEO 劉強東在美涉性侵案曝光後，由於美東時間 3 日正處美國勞動節假期，美股休市，京東股價躲過一劫。不過，昨 (4) 晚開盤，京東股價暴跌 7%，市值瞬間蒸發 32 億美元 (約新台幣 984 億元)，終場收跌 5.97%，報 29.43 美元。

中國基金報報導，京東今年以來的股價走勢十分疲弱，從年初最高點至今跌幅超 40%。CEO 劉強東在美涉性侵曝光後，令原本疲弱的股價更加雪上加霜；昨天是劉強東在美風波曝光後的首個美股交易日，受負面消息影響，京東開盤後迅速下跌超 7%。

京東股價今年以來一直走勢不太好。自今年 1 月創下 50.68 美元最高價記錄以來，京東股價連續暴跌，截至最新資料，京東股價為每股 29.09 美元，市值為 421 億美元。半年多時間，股價到現在已經下跌超 40%。

據《富比士》即時資料顯示，今年 44 歲的劉強東身家高達 79 億美元，約合人民幣 540 億元，在《富比士》中國富豪榜排名第 20 名。

9 月 3 日晚，京東發言人微博回應關注，稱劉強東已經回國正常開展工作。

9 月 4 日上午，劉強東現身京東集團總部，出席京東與如意控股集團戰略合作簽約儀式。在簽約儀式現場，劉強東與如意控股集團董事局主席邱亞夫一行交談。

根據協定內容，雙方將在品牌入駐、無界零售、金融、物流、智慧供應鏈、京東雲等業務板塊展開合作，同時，將共同發起成立「如意－京東時尚產業創新發展基金」。此基金將包含投資全球著名時尚品牌及孵化新銳時尚品牌等項目。

劉強東因在明尼蘇達州涉嫌對一位中國女大學生有不當性行為，8 月 31 日遭到逮捕，9 月 1 日已經獲釋。值得注意的是，據外媒最新報導，明尼蘇達州發佈警方報告，稱劉強東疑涉性侵重罪，是否被控要由檢察官提出。

警方發言人表示，此案正在調查，當局決定不拘留劉強東，並且在調查期間沒有任何旅行限制。

發言人說，警方有權在沒有指控的情況下拘捕嫌疑人 36 小時，不包括星期日和節假日，但如果調查預計需時更長，他們可以提前釋放嫌犯。警方有信心可以在必要時傳喚到劉強東。

發言人強調，警方正處於調查的初期階段。他補充說，當局可能決定不起訴劉強東。