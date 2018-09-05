◆盤勢分析

1. 美國公布 8 月份 ISM 製造業指數意外創 2004 年 5 月來新高，但市場投資人仍等待稍後即將公布的美國對中國進口 2000 億元課徵關稅最終結果，周二美四大指數收盤介於 - 0.23%~0.69%，漲跌不一。其中，AMD 上漲 11.48%(創 12 年新高)、高通上漲 2.78%、亞馬遜上漲 1.33%(歷史新高)、NVIDIA 上漲 1.08%(歷史新高)、蘋果上漲 0.32%(歷史新高)、台積電 ADR 上漲 1.17%、特斯拉下跌 4.21%(連續下跌五個交易日)。

2. 周二亞股表現平淡，台股早盤小漲 17 點開出，盤中被動元件與矽晶圓急殺，指數一度翻黑，但大盤隨即在 11000 點附近徘徊，終場台股上漲 57.16 點，漲幅 0.52%，收在 11,021.38 點；OTC 指數上漲 1.07%，走勢初見止穩。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二收了一根在周一實體長黑棒內的小紅 K 棒，但低點未破前低。

(2) 量能：成交量擴增至 1146 億元，首次超過五日均量 (1070 億元)，後續上漲宜量增。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔死亡交叉，MACD 轉為向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 34.88 億元；外資 + 36.09 億元、投信 - 9.97 億元、自營 + 8.76 億元。

4. 電子類股

(1) 蘋概：9/12 頻果即將新機發表，鏡頭升級受惠股 3008 大立光股價連續多日上漲；上游模具供應商 4943 康控 - KY 量出走強。

(2)PA：市場預期將新款 iPhone 將全面導入 3D 感測，美系外資調高 3105 的穩懋評等，周二跳空上漲，帶動 2455 全新、8086 宏捷科長幅超過 3%。

(3) 二線被動：被動族群短線跌幅超過 50%，周二中二線個股先行轉強，3026 禾伸堂、2456 奇力新、6173 信昌電股價盤中由黑拉升，收盤漲幅居前。

(4)PCB：SMT 組裝廠 6266 泰詠上半年繳出稅後獲利 9120 萬元，EPS0.99 元，7 月營收年曾 45.21%，周二股價震盪走高；8046 南電基板供不應求、4Q18 醞釀漲價，股價重回 30 元大關。

5. 非電子類股

(1) 生技：4119 旭富上半年獲利賺贏 2017 年全年，3Q18 營收估年增 3-4 成，股價緩步走高；4147 中裕 8 月營收 0.23 億元，年增 2805%，尾盤出量走高。

(2) 水泥：大陸水泥市場即將進入旺季，華南地區報價上漲 3.5%，帶動 1101 台泥出量止穩，周二上漲 1.81%。

6. 重點訊息：

(1)1590 亞德客 - KY 公布 8 月及前 8 月合併營收，雖因中美貿易摩擦導致部分客戶需求出現觀望，但仍繳出改寫同期新高的成績單，市場預期亞德客全年合併營收可望達人民幣 36 億元以上，續創新高紀錄。 亞德客 8 月接單出貨比超過 1，40％，中美貿易摩擦造成部分客戶觀望，9-12 月依舊受中美貿易摩擦等不確定因素影響，第 3、4 季進入淡季，目前無法推斷 9-12 月營運情況。

(2)2439 美律娛樂耳機發威、新款 iPhone 揚聲器拉貨， 8 月營收達 35.81 億元、創歷史新高，不僅比 7 月營收增加 22.68％，更比去年同期大增 49.38％，累積 7、8 月營收為 65 億元，換言之，就算 9 月營收沒成長、只維持在 8 月水準，單季百億元營收目標仍可期待。