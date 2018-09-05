【大慶證券投顧】盤前－台股逆勢反彈 蘋概股扮演多方領頭羊

◆盤勢分析

面對全球貿易爭端有惡化趨勢，加上 FB、Nike 領跌，美股開盤即重挫，道瓊一度下跌 158 點，所幸 ISM 公布 8 月製造業 PMI 上升至 61.3，優於預估 57.7 及 7 月為 58.1，終場跌幅收斂，費半更在蘋果、亞馬遜再創新市值下由黑翻紅。目前國際焦點都擺在美國與主要貿易夥伴間的談判狀況，在近兩日結果即將出爐下，市場觀望態度濃厚，研判在 8/27 跳空缺口下緣未有效跌破前，美股將持續高檔震盪。

台股昨日因貿易戰疑慮，早盤開高後一度拉回至平盤之下，所幸蘋概股表態上攻，指數隨即走升，終場上漲 0.52% 收在 11021 點，成交金額 1179 億。從技術面看，台股昨日回測 10 日線有撐，顯示現階段多方企圖仍強，但受市場觀望氣氛影響，成交量遲遲無法放大，上漲力道受到壓抑，指數極短線須盡快量增重返五日均線，才可重燃多頭氣勢，否則難脫高檔震盪格局。另外，櫃買指數昨日上漲 1.07%，漲勢雖較集中市場強勁，但走勢相對偏弱，上頭面臨多條均線反壓，短線櫃買指數需盡快收復 9/3 長黑 K，才可提振多頭士氣。

觀察盤面，蘋果新機發布在即，蘋概股成為盤面焦點，相關類股如大立光、美律、新普… 等都有不錯表現，類股可留意今日大立光公布營收，若月增表現優於市場預期，將激勵蘋概股走揚。在市場關注蘋果新機同時，3D 感測也同步受到市場關注，蘋果新推出的 3 款新機都將採用 3D 感測技術，外資更出報告看好未來兩年 3D 感測發展，激勵穩懋、全新、精材等大漲，惟類股走勢偏弱，加上盤後穩懋公布 8 月營收在月、年增率上均呈衰退，短線上恐較難直接轉強，不建議進場追價。另外 PCB 在毅嘉 8 月營收創三年多來新高下，激勵類股續強，包括毅嘉、南電、健鼎… 等，族群進入第三季傳統旺季，營運表現有望增溫，可擇優布局。整體來看，盤面聚焦進入旺季、業績表現佳的類股，多方指標可以具有基本面表現的蘋概股、IC 設計、PCB、面板、金融、塑化、紡織等，同時在第三季底來臨下，具有集團、投信作帳行情的標的也值得留意，考量市場仍多空不明，操作上不建議追高。