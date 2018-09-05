【統一證券】盤前分析－指數箱型震盪、擇優選股操作

◆盤勢分析

本周美中貿易戰持續干擾股市，加上美國經濟強勁使美元走強，新興市場如土耳其、阿根廷及南非等貨幣承壓，資金竄逃，新興市場風險升溫。對台股後市行情，分析如下：

第一、國際股市部份 - 美國 8 月 ISM 製造業指數達 61.3，大幅優於市場預期的 57.6，顯示美國經濟景氣強勁成長，加上 S&P 500 整體企業獲利維持超過 2 成以上年成長。顯見美中貿易戰延燒，美國總體數據及企業獲利影響程度低，有利美股續揚。

第二、新興市場貨幣危機引爆。美元走強，使外債比重過高的新興市場國家貨幣出現重貶，包括阿根廷、土耳其、南非、印尼等。新興市場通膨壓力升高，購買力下降，可能引爆新興市場金融危機，須持續關注。

第三、從技術面觀察。台股今年以來，指數呈現橫向盤整，高檔 11100 點上檔壓力沉重，在近期台股量能縮至 1200 億元以下，攻擊量能不足。惟月線、季線及半年線糾結在 10885-10900，下檔支撐強勁，因此台股短線上仍處於上有壓、下有撐的區間震盪格局。

第四、 Apple 新機齊發，預期 Apple 將於 9 月發表新 iPhone、iPad、AirPods，並於 4Q 推出新款 Macbook，將使蘋概股 8 月業績增溫。外資看好 iPhone 全面搭載 FACE ID，3D Sensing 趨勢，將使穩懋受惠，調升目標價至 280 元，帶動穩懋周二股價強攻漲停。研究部看好多鏡頭趨勢、全面屏趨勢、高頻高速趨勢等，建議布局相關蘋概股包括：大立光 (3008)、頎邦(6147)、臻鼎(4958)、台虹(8039)、訊芯 - KY(6451) 等。此外，本周柏林 IFA 消費性電子展聚焦 8K TV、下世代手機、Intel 最新筆電 CPU 等消費性電子；建議關注宏碁 (2353)、微星(2377)。而 9/5 台灣 2018 年半導體展，台積電(2330) 在先進半導體製程領先同業，持續看好。