大尺寸驅動晶片傳缺貨又漲價 聯詠訂單持續湧入 今年可望賺近一股本

近期電視等大尺寸面板組裝廠端傳出驅動晶片等零組件缺貨的消息，而受惠於供給吃緊，驅動晶片設計業者也調漲大尺寸驅動晶片報價，漲幅約在一成上下，在此趨勢下，本土大尺寸驅動晶片供應聯詠 (3034) 最受惠，法人估，聯詠今年獲利有機會接近一個股本。近期大尺寸面板相關零組件需求強勁，但供應端部分，八吋代工晶圓廠無多餘產能可供支應，如世界先進 (5347) 產線更已經滿到今年底，接單也到明年，在此情況下，不論手機小尺寸或是電視大尺寸用面板驅動晶片缺貨的情況日趨惡化。



而近期更從面板組裝端傳出，大尺寸驅動晶片缺貨的消息，IC 設計廠更順勢調漲大尺寸面板驅動晶片售價，幅度約在一成上下，在此趨勢下，聯詠與奇景等大尺寸驅動晶片的最主要供應商，最能受惠。



尤其以聯詠來說，其自第三季起接獲甚為可觀的大陸安卓品牌手機廠大單，整合驅動與觸控用的 TDDI 晶片銷售量暴衝，近期又有大尺寸驅動晶片訂單到手，且不論 TDDI 或是大尺寸驅動晶片，下半年報價都將持續上調，為此，下半年獲利表現會比上半年更好，法人圈更預期，聯詠今年獲利有望挑戰接近一個股本，但聯詠官方對市場臆測數字不予回應。