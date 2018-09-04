電視與手機組裝端傳驅動晶片、COF基板缺貨 世界與易華電受益

近日自電視與手機面板組裝端均傳出，驅動晶片與大小尺寸封裝用 COF 基板缺貨的消息，在此趨勢下，八吋晶圓代工廠世界先進 (5347) 以及 COF 基板供應商的易華電 (6552) 最受惠，預計一路旺到明年無虞，後續營收與獲利均可望季季走揚。首先就八吋代工廠部分，雖然近期汽車相關零組件需求有鬆動跡象，但在二極體、驅動晶片、電源管理晶片、感測晶片、MCU 等訂單依舊強勁的帶動下，目前包括世界先進，或是台積電 (2330) 與聯電 (2303) 旗下八吋廠，產線依舊大滿載，甚至有部分客戶有洽談明年產能供給數量，而聯電總經理簡山傑也提到，目前對晶圓代工廠來說，八吋產能不足是當下的一個挑戰。



另外，因應近期電視與安卓手機製造端需求轉強，對零組件也啟動新一波拉貨潮，但組裝廠端卻傳出，目前大尺寸驅動晶片、小尺寸手機用 TDDI 晶片，以及大小尺寸驅動晶片用 COF 基板都缺貨，尤其大小尺寸 COF 基板缺貨嚴重，尤其又以易華電是主要供應商最吃香，不單接單已經滿到今年底，今年營收將月月走高，且將續創單月營收新高，至於明年，更會出現嚴重的供不應求壓力，屆時易華電盈收與獲利將會呈現跳躍式成長。