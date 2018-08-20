英國央行首席經濟學家：AI可能導致大規模失業

英國央行首席經濟學家 Andy Haldane 周一提示稱，人工智慧（AI）可能會給英國帶來大規模失業；成千上萬名英國工人都因新技術而面臨失業風險。

Andy Haldane 對英國廣播公司（BBC）稱，所謂的「第四次工業革命」，會比前三次的規模影響更廣泛。目前的這一場革命「對就業市場產生痛苦而漫長的影響，殃及全社會成員的生活」。

在 Andy Haldane 看來，以往的技術革命，通常以新型技術崗位替代老舊的工作，但更高效的人工智慧替代了各種各樣的工作，給就業市場帶來可觀的衝擊。

「這加重了社會衝突，加重了金融緊張態勢，導致不平等程度上升。這是技術革命的黑暗面，這種黑暗面一直存在。」

上周公布的數據顯示，英國失業率降至 1975 年 6 月以來的新低。1980 年代，隨著英國進入後工業社會，重工業需求減少導致對應崗位需求銳減，英國失業率最高飆升至超過 11%。

Andy Haldane 稱，英國應該以史為鑑，確保未來工人仍能擁有必需的技術，來對抗技術革新的衝擊。

AI 搶走人類工作的擔憂一直不絕於耳，不過，亦不乏反對觀點認為，對於 AI 導致失業的擔憂有些過分誇大。即使是高度自動化的人工智慧，其開發、應用仍然需要人類的參與。

甚至有分析觀點認為，AI 技術在提升勞動生產率後，反而能提供更多的工作機會。美國高德納諮詢公司此前的一份研究認為，到 2020 年，人工智慧有望床在 230 萬個新崗位，而被替代的只有 180 萬個。