英國央行行長：美國會是貿易戰最大輸家 應吸取英國脫歐的教訓

英國央行行長卡尼周四提示，美國會是全面貿易戰的最大輸家；而英國在退歐上的經驗，已經警告了全世界領導人貿易壁壘的成本。

在一場演講中，卡尼討論了貿易戰潛在的經濟影響。他警告稱，英國經濟近來表現不佳，是逆全球化的結果。

卡尼稱，儘管英國尚未正式退歐，但貿易前景的不確定性已經對英國的商業投資產生了負面影響，英鎊的貶值抵消了部分收入，打壓消費者信心；英國目前的經濟增長，要比英國央行的預期低兩個百分點。

而長期來看，卡尼認為，英國退歐的影響會更為複雜，貿易壁壘的上升還會拖累生產率增長。

雖然卡尼調侃美國總統川普的保護主義都還只是「言論和推特」，但他仍然提示，全面的貿易戰會成為全球經濟主要的拖累因素，而美國會成為最大的輸家。

「一些初步的跡象表明，這種更具敵意和不確定性的貿易環境，會抑制（全球經濟）活力。」卡尼提示，全球的出口訂單 PMI 和製造業 PMI，都已經自年初的高點回落。

卡尼還援引英國央行的模擬研究結果稱，如果美國對所有貿易夥伴都將關稅提高 10%，美國的 GDP 可能會損失 2.5%，全球範圍內則會有超過 1% 的負面影響。

美國 GDP 2.5% 的下滑，僅僅計入了貿易戰的影響。卡尼還提到，全面的貿易戰不僅施壓全球經濟，還會阻止貨幣政策的正常化。「雖然高關稅會衝擊經濟活力，它們最開始的影響會是通膨，尤其是對於那些處於貿易爭端中心的國家來說。」

「越來越可能的狀況是，貿易不確定性會提升長期利率，推高避險情緒，以及全球金融狀況的普遍趨緊。」卡尼稱。

英國央行的研究顯示，如果計入金融狀況趨緊、不確定性上升、臨時性關稅演變為永久關稅的影響，美國的 GDP 可能會下滑 5% 之多，是全球經濟下滑程度的兩倍。